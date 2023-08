Minh Triệu - Kỳ Duyên chuộng phối đồ bó sát gợi cảm khi xuất hiện cùng nhau

Minh Triệu - Kỳ Duyên song hành trong nhiều sự kiện giải trí lẫn ngoài đời. Cả hai gây chú ý khi có gu thời trang đa dạng, đồng điệu về cách phối đồ và sử dụng phụ kiện.

Minh Triệu (SN 1988, Phú Yên) được biết đến sau khi đoạt giải Đồng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2008. Cô từng trình diễn tại New York Fashion Week và Couture Fashion Week. Năm 2013, Minh Triệu nhận danh hiệu "Best Model Of The Year" do tạp chí Mốt & Cuộc sống bình chọn. Năm 2014, cô xuất hiện trên bìa tạp chí Fashion World của Pháp.

Kỳ Duyên (SN 1996, Nam Định) đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Khi lấn sân sang thời trang, cô thường xuyên được nhiều nhà thiết kế chọn làm vedette (trình diễn kết màn). Bên cạnh đó, Kỳ Duyên còn làm huấn luyện viên cho một số cuộc thi về người mẫu như The Look 2017, Siêu Mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam 2023 (cùng Minh Triệu).