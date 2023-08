Tại họp báo ra mắt chương trình "The New Mentor" (Người mẫu Toàn năng) hôm 7/8, Hương Giang diện nguyên cây đồ hiệu của Versace gồm trang sức, trang phục áo liền quần in họa tiết bướm và chấm bi, có viền cổ áo khoét sâu. Đây là thiết kế Butterflies Medusa '95 Jumpsuit (3.175 USD, khoảng 75,4 triệu đồng) nằm trong bộ sưu tập "La Vacanza" Pre-Fall 2023 dưới sự kết hợp của Versace và ca sĩ Dua Lipa (Ảnh: @huoggiangggg).