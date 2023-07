Blackpink nhiều lần diện đồ gợi cảm, sành điệu của nhà thiết kế Việt

Rosé tiếp tục lựa chọn trang phục do Công Trí thiết kế trong MV "On The Ground". Đó là mẫu bodysuit (áo liền quần bó sát) đính kết lấp lánh cùng áo choàng gắn những sợi lông vũ hình tam giác. Ê-kíp công ty YG Entertainment đã thêm chân váy bất đối xứng in họa tiết hoa để Rosé thêm phần nữ tính, đồng thời giảm bớt yếu tố gợi cảm (Ảnh: YG Entertainment).