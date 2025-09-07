Lamoon quyến rũ sau "Em xinh", nhắc lời Mỹ Tâm từng nhận xét

Tối 6/9, buổi họp fan kết hợp ra mắt album của "em xinh" Lamoon diễn ra tại TPHCM, thu hút đông đảo khán giả cùng nhiều nghệ sĩ như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, giám đốc âm nhạc JustaTee, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Juky San, Lâm Bảo Ngọc...

Trên sân khấu, Lamoon dành thời gian nhìn lại hành trình 2 năm ca hát, từ những ngày còn đi biểu diễn ở các sự kiện nhỏ đến khi quyết định Nam tiến, tham gia Vietnam Idol rồi có cơ duyên lấn sân điện ảnh qua dự án Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Lamoon thay đổi phong cách quyến rũ trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi từng hát ở Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), ở đó tôi có mọi thứ nhưng vẫn quyết định từ bỏ, mang số tiền tích góp rời quê vào TPHCM lập nghiệp một mình. Lúc đó tôi chênh vênh, không biết làm gì và bế tắc. Tôi thậm chí không biết viết nhạc, cũng chưa quen với dòng nhạc trẻ. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là bị đào thải, dậm chân tại chỗ", Lamoon chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi cô tìm được công ty quản lý, bắt đầu có định hướng rõ ràng hơn trong nghề. Trong đoạn video chiếu tại đêm diễn, Lamoon còn nhắc lại nhận xét của Mỹ Tâm tại Vietnam Idol rằng "giọng hát em còn hạn chế" như một lời nhắc nhở để tiếp tục nỗ lực.

Lamoon nhắc lại kỷ niệm thi "Vietnam Idol 2023" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ ca sĩ cho biết, trải nghiệm ở Em xinh say hi giúp bản thân cô nhận ra âm nhạc là hành trình cứu rỗi cảm xúc.

"Tôi bắt đầu chỉ có vài chục người hâm mộ, đến giờ nhóm trò chuyện chung đã lên 77.000 thành viên. Khi có người hạnh phúc vì sự hiện diện của mình, tôi nhận ra mình có giá trị", Lamoon xúc động chia sẻ.

Nữ ca sĩ mở màn đêm nhạc với ca khúc Notice me, mang đến không khí trẻ trung. Tiếp đó, màn trình diễn Bài thuốc đông y tạo sự tương tác mạnh mẽ cùng khán giả.

Với ca khúc Không một lời nào, nữ ca sĩ thử sức ở hình ảnh quyến rũ. Trên sân khấu, giọng ca sinh năm 2003 tự tin thể hiện vũ đạo, đồng thời cho thấy sự trưởng thành trong phong cách trình diễn. Không khí đêm nhạc lắng lại với Dive, ca khúc cho thấy khả năng hát live ổn định của Lamoon.

Nữ ca sĩ biểu diễn tiết mục "Dương gian" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn Synth chúc nâng ly, bài hát chủ đạo trong album "LÀ MOON". Trên sân khấu được thiết kế như lễ đường, nữ ca sĩ xuất hiện trong vai cô dâu trẻ, thể hiện màu sắc tích cực và vui tươi.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn Dương gian - ca khúc từng gây chú ý trong chương trình Em xinh say hi của Lamoon.

Bạn diễn Hồ Thu Anh chia sẻ, trong quá trình quay phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Lamoon từng rơi vào trạng thái mệt mỏi, áp lực nhưng vẫn kiên trì theo đuổi đến cùng. "Nhìn kết quả hôm nay, tôi nghĩ sự nỗ lực đó là xứng đáng", cô nói.

Phương Mỹ Chi cũng nhắc lại việc Lamoon bỏ buổi tiệc sinh nhật của mình để tập luyện cho showcase (buổi ra mắt): "Tôi thấy bạn ấy rất cố gắng và thật sự mừng cho thành quả hiện tại".