Phương Mỹ Chi hé lộ ở riêng với bố mẹ, nhiều lần khóc khi thi ở Trung Quốc

Sau khi giành hạng 3 tại Sing! Asia (Giọng hát mới châu Á), Phương Mỹ Chi trở về nước, tiếp tục "rinh" giải quán quân tại Em xinh say hi. Trong buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí, Phương Mỹ Chi hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị ở các cuộc thi, những lần bật khóc khi gặp khó khăn...

Đặc biệt, nữ ca sĩ lần đầu trải lòng về chuyện đã sống riêng với bố mẹ và tình cảm dành cho đấng sinh thành. Trong talkshow, cô cũng tự tin thể hiện các ca khúc mới, gây chú ý thời gian qua như Ếch ngoài đáy giếng, Made in Vietnam...

Phương Mỹ Chi kể hậu trường khi thi quốc tế, đổ bệnh sau khi về nước (Video: Cẩm Tiên, Quỳnh Tâm).

Mời quý khán giả, độc giả đón xem chương trình "Showbiz 8" với khách mời Phương Mỹ Chi được phát lại trên các nền tảng fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.