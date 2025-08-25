Phương Mỹ Chi hé lộ ở riêng với bố mẹ, nhiều lần khóc khi thi ở Trung Quốc
(Dân trí) - Trong talkshow Showbiz 8, Phương Mỹ Chi chia sẻ nhiều thay đổi trong cuộc sống thời gian qua, đồng thời hé lộ góc khuất trong quá trình tham gia Em xinh say hi và Sing! Asia.
Sau khi giành hạng 3 tại Sing! Asia (Giọng hát mới châu Á), Phương Mỹ Chi trở về nước, tiếp tục "rinh" giải quán quân tại Em xinh say hi. Trong buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí, Phương Mỹ Chi hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị ở các cuộc thi, những lần bật khóc khi gặp khó khăn...
Đặc biệt, nữ ca sĩ lần đầu trải lòng về chuyện đã sống riêng với bố mẹ và tình cảm dành cho đấng sinh thành. Trong talkshow, cô cũng tự tin thể hiện các ca khúc mới, gây chú ý thời gian qua như Ếch ngoài đáy giếng, Made in Vietnam...
