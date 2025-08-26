Đằng sau những màn biến hóa của Phương Mỹ Chi tại "Em xinh say hi"

Trên trang cá nhân hôm 25/8, nữ ca sĩ chia sẻ: "12 năm làm nghệ thuật, năm nay cô bé dân ca Phương Mỹ Chi 22 tuổi rồi, còn nhỏ cũng không hẳn, mà lớn rồi cũng chưa phải. Trong tôi luôn khao khát được khán giả yêu thương và luôn trân quý nâng niu tình cảm của khán giả.

Biết bao lần nhận cúp “quán quân trong lòng người hâm mộ”, nhưng hôm nay cuối cùng, chính thức pháo hoa đã nổ để chúc mừng Phương Mỹ Chi cầm trên tay cúp quán quân Em xinh say hi".

Khoảnh khắc đăng quang của Phương Mỹ Chi (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, trong bài viết, Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn từng người đã giúp cô chạm tay tới chiếc cúp quán quân, từ những nghệ sĩ, người hòa âm phối khí đã hỗ trợ cô trong mỗi tiết mục đến các chuyên gia trang điểm, làm tóc... đồng hành trong suốt cuộc thi.

Nhiều khán giả nhận xét, ngoài âm nhạc bùng nổ, sự chỉn chu về hình ảnh, diện mạo trong từng tiết mục là yếu tố góp phần tạo nên thành công cho Phương Mỹ Chi tại Em xinh say hi.

Đảm nhận vai trò stylist cho nữ ca sĩ chính là chị gái của cô - Quyên Phương. Bên cạnh đó, chuyên gia trang điểm Khoa Nguyễn và chuyên gia tạo mẫu tóc Bình Piguet là những người đã đồng hành cùng Phương Mỹ Chi từ cuộc thi Sing! Asia.

Với Em xinh say hi, bài toán mà ê-kíp đặt ra là làm sao để Phương Mỹ Chi bắt kịp phong cách giới trẻ, nhưng vẫn không đánh mất tinh thần âm nhạc dân ca pha pop đặc trưng.

Phương Mỹ Chi và ê-kíp đã góp phần tạo nên những diện mạo ấn tượng của cô trong "Em xinh say hi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từng giúp Phương Mỹ Chi gây bão với những màn trình diễn như “Túy âm” hay “Vũ trụ có anh” trên sân khấu quốc tế, bộ đôi chuyên gia trang điểm Khoa Nguyễn và chuyên gia tạo mẫu tóc Bình Piguet đã dùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế kết hợp với khả năng sáng tạo để "biến mỗi màn trình diễn của Phương Mỹ Chi thành một khoảnh khắc thời trang đáng nhớ”.

Khoa Nguyễn cho biết, Phương Mỹ Chi sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông nên anh phải tinh chỉnh từng đường nét trang điểm, đặc biệt là điểm nhấn ở đôi mắt. Trong khi đó, bài toán đặt ra cho Bình Piguet là phải tạo những kiểu tóc mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ nhưng vẫn hài hòa với tổng thể.

Trong suốt hành trình tại Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi và ê-kíp đã mang đến 9 hình ảnh khác nhau, mỗi hình ảnh là một mảnh ghép thể hiện sự biến hóa đa dạng của cô và cũng là chiến lược được tính toán kỹ lưỡng.

Phương Mỹ Chi xuất hiện trẻ trung, tinh nghịch trong tiết mục "Ếch ngoài đáy giếng" (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở mỗi tuần, khán giả không chỉ thấy Phương Mỹ Chi trưởng thành trong âm nhạc, mà còn ấn tượng với cô trong những hình ảnh mới. Có lúc, nữ ca sĩ bước ra sân khấu với phong cách tinh nghịch, đáng yêu trong Ếch ngoài đáy giếng, có lúc lại cá tính trong Morse Code hay đậm đà chất truyền thống trong tiết mục Hề. Chính sự đa dạng và tính toán kỹ lưỡng này đã giúp Phương Mỹ Chi luôn giữ được sự tươi mới qua từng tiết mục.

Chuyên gia trang điểm Khoa Nguyễn chia sẻ, điểm đặc biệt ở Phương Mỹ Chi là cô luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho đội ngũ của mình và sẵn sàng thử nghiệm những điều mới, tự tin khoác lên mình nhiều diện mạo khác nhau.