Khánh Vân "ghi điểm" khi giúp người đẹp Myanmar không may bị mất hành lý

Dân trí Sau khi đăng tải dòng thông tin về việc bị thất lạc hành lý mang tới Mỹ để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020, người đẹp Myanmar đã nhận được sự giúp đỡ của các bạn thi, trong đó có Hoa hậu Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020 - Thuzar Wint Lwin đăng tải dòng thông tin kêu cứu. Người đẹp cho biết cô bị thất lạc một valy hành lý trong quá trình quá cảnh ở Los Angeles từ hôm 6/5.

Số váy áo và đầm dạ hội cho đêm thi cuối cùng của người đẹp tại Hoa hậu Hoàn vũ 2020 đều nằm trong chiếc valy này. Chính vì thế, kể từ khi tới Mỹ cô không có gì để mặc khi tham dự các hoạt động của cuộc thi năm nay.

Người đẹp cũng khẳng định cô đã cố gắng để giải quyết vấn đề với bộ phận an ninh của sân bay tuy nhiên đến nay mọi nỗ lực đều vô vọng khi phía sân bay thông báo họ vẫn chưa tìm thấy valy hành lý của cô.

Thuzar Wint Lwin - đại diện của Myanmar tại Hoa hậu Hoàn vũ 2020 đã bị thất lạc hành lý khi quá cảnh tại Mỹ. Cô mất váy toàn bộ váy áo và váy dạ hội cho đêm thi cuối cùng.

Diễn đàn sắc đẹp Sash Factor đã chính thức kêu gọi các người đẹp tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 giúp đỡ người đẹp Myanmar. Ngay lập tức, đại diện của Việt Nam - Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Philippines, Hoa hậu Thái Lan, Hoa hậu Colombia đã nhanh chóng đề nghị được giúp đỡ Hoa hậu Myanmar để cô có trang phục dự thi trong những ngày ở Mỹ.

Đại diện của Việt Nam, Khánh Vân viết: "Cô ấy là chị em của tôi và tôi sẵn sàng giúp đỡ cô ấy". Hành động kịp thời và thân thiện của Khánh Vân đã khiến cô "ghi điểm" với cộng đồng mạng. Trên các chuyên trang về cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận được lời khen về nghĩa cử cao đẹp của mình. Ngoài ra, những khán giả đến từ Myanmar cũng bày tỏ sự biết ơn với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thái Lan, Hoa hậu Philippines...

Một khán giả đến từ Myanmar bình luận: "Cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ Candy (tên hoa hậu hoàn vũ Myanmar) hết sức mình. Chúng tôi đang phải đối mặt với biểu tình và chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho Candy, ủng hộ cô ấy qua mạng xã hội. Cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ và lòng tốt của các bạn. Nói lời cảm ơn các bạn lúc này có lẽ là chưa đủ".

Lời kêu cứu của hoa hậu Myanmar đã nhận được sự giúp đỡ của Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Colombia, Hoa hậu Thái Lan và nhà thiết kết thời trang của Philippines.

Một khán giả khác bình luận: "Thật tội nghiệp Hoa hậu Myanmar. Cô ấy là một người đẹp có trí tuệ và không đáng phải nhận điều không may mắn này. Cô ấy đang cố hết sức mình để nói với cho thế giới biết điều gì đang xảy ra ở quốc gia chúng tôi thông qua những cuộc thi sắc đẹp, giống như người đẹp Han Lay (Hoa hậu Hòa bình thế giới Myanmar). Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam, bạn đã giúp Hoa hậu Myanmar rất nhiều".

Trước đây vài ngày, người đẹp Myanmar - Thuzar Wint Lwin gây chú ý khi bay sang Mỹ để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 chỉ với 3 valy hành lý trong khi các đối thủ khác tại cuộc thi đều mang hơn chục kiện hành lý để dự thi. Mang ít valy nhưng lại gặp sự cố thất lạc hành lý khiến Hoa hậu Myanmar nhận được sự cảm thông và ủng hộ của fan trên toàn thế giới.

Thuzar Wint Lwin của Myanmar sở hữu chiều 1m67 nhưng có thân hình săn chắc, cân đối.

Thuzar Wint Lwin sở hữu chiều 1m67 nhưng có thân hình săn chắc, cân đối. Người đẹp Myanmar có gương mặt góc cạnh cá tính và làn da nâu khỏe khoắn. Cô là một trong những thí sinh châu Á có diện mạo nổi bật nhất cuộc thi năm nay. Hiện, Thuzar Wint Lwin đang là người mẫu và beauty blogger có tiếng tại Myanmar. Người đẹp đang theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học East Yangon.

Thuzar Wint Lwin từng gây xúc động khi chia sẻ với fan về câu chuyện chiến đấu với căn bệnh ung thư vú của bản thân. Cô gái trẻ cho biết năm 19 tuổi cô phát hiện 2 bên ngực có khối u. Bác sĩ thăm khám, nhận định khối u này có thể dẫn đến ung thư, buộc phải cắt bỏ sớm.

Cô gái trẻ từng trải qua phẫu thuật năm 19 tuổi để ngăn chặn căn bệnh ung thư vú. Ca phẫu thuật để lại hai vết sẹo mổ trên ngực của Thuzar Wint Lwin.

Ca phẫu thuật đã để lại hai vết sẹo trên ngực của cô do vết mổ bị dị ứng, sẹo càng lan rộng. Đó là lý do khiến cô gái trẻ Thuzar Wint Lwin thường ăn mặc kín đáo để che đi hai vết sẹo ở hai bên ngực do cắt bỏ khối u ở ngực.

Người đẹp từng tìm nhiều cách để xóa sạch vết sẹo này. Nhưng cuối cùng Thuzar Wint Lwin đã thay đổi suy nghĩ với hai vết sẹo này theo chiều hướng tích cực. Giờ đây, khi nhìn vào vết sẹo, nỗi ám ảnh của năm 19 tuổi đã biến mất, thay vào đó cô thấy mình mạnh mẽ hơn. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020, Thuzar Wint Lwin đã tích cực tạo nên một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về ung thư vú.

Thuzar Wint Lwin đang là người mẫu, sinh viên đại học tại Myanmar.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 đã diễn ra được 5 ngày tại Mỹ. Các người đẹp vẫn đang tích cực tham gia các hoạt động ghi hình, tham dự tiệc, góp mặt tại các sự kiện từ thiện. Khánh Vân của Việt Nam cũng đang nỗ lực hết mình trong hành trình chinh phục Hoa hậu Hoàn vũ 2020 bằng sự thân thiện, hoạt bát và sự tỏa sáng của chính mình.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 cũng đã hé lộ những chủ đề hùng biện trong các phần thi ứng xử của các thí sinh năm nay gồm: Sự thay đổi của các tiêu chuẩn sắc đẹp, Biến đổi khí hậu, Quyền tự do ngôn luận và tự do phản đối, Bạo lực giới, Sự đói nghèo toàn cầu, Sức khỏe tinh thần, Vai trò của liên hiệp quốc, Khủng hoảng làn sóng tị nạn.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2020 sẽ diễn ra vào ngày 16/5 (giờ Mỹ) và bán kết cuộc thi được tổ chức vào ngày 15/5. Thí sinh giành chiến thắng trong phần thi bình chọn của khán giả sẽ lọt thẳng vào top 21 chung cuộc.

Hình ảnh các thí sinh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2020 trong ngày 10/5:

Hoa hậu Colombia

Các người đẹp tham dự tiệc tối tại Hoa hậu Hoàn vũ 2020. Vì yêu cầu chống dịch Covid-19, các người đẹp được khuyến khích đeo khẩu trang.

Hoa hậu Việt Nam - Khánh Vân

Hoa hậu Indonesia

Hoa hậu Canada

Hoa hậu Philippines

Hoa hậu Costa Rica

Từ trái sang: Hoa hậu Chile, Hoa hậu Bolivia, Hoa hậu Tây Ban Nha

Hoa hậu Thái Lan

Hoa hậu Haiti

Hoa hậu Venezuela

Hoa hậu Colombia

Hoa hậu El Salvador

Từ trái sang: Hoa hậu Mexico, Hoa hậu Đan Mạch, Hoa hậu Na Uy, Hoa hậu Phần Lan

Hoa hậu Úc

Hoa hậu Kosovo

Từ trái sang: Hoa hậu Hà Lan, Hoa hậu Puerto Rico, Hoa hậu Ấn Độ, Hoa hậu Đan Mạch

Hoa hậu Cộng hòa Séc

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ "chơi đùa" của các thí sinh năm nay

Hoa hậu Pháp và Hoa hậu Ấn Độ

Hoa hậu Lào chụp ảnh cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Nam Phi

Hoa hậu Thái Lan và Hoa hậu Honduras

Hoa hậu Lào được yêu thích bởi vẻ ngoài đáng yêu

Hoa hậu Việt Nam - Khánh Vân diện trang phục xẻ cao táo bạo dự tiệc tối.

