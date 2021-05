Hoa hậu Thái Lan - Đối thủ đáng gờm của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn vũ 2020

Dân trí Mỹ nhân 28 tuổi, Amanda Obdam đến từ Thái Lan, là ứng viên sáng giá cho danh hiệu hoa hậu và đối thủ đáng gờm của Khánh Vân tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 đang diễn ra tại Mỹ với sự góp mặt của 74 thí sinh trên thế giới. Trong đó, mỹ nhân lai của Thái Lan - Amanda Obdam là gương mặt được các chuyên trang đánh giá rất cao cùng các đại diện của Philippines, Ấn Độ...

Amanda Obdam là đại diện của Thái Lan tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

Amanda Obdam được các chuyên trang đánh giá rất cao tại cuộc thi năm nay.

Trước khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2020, cô đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 nhờ vẻ ngoài nổi bật, kỹ năng trình diễn tốt. Amanda Obdam, sinh năm 1993 tại Phuket và mang hai dòng máu Thái Lan và Canada. Cô có mẹ ruột là người Thái gốc Hoa còn cha là người Canada gốc Hà Lan.

Người đẹp 9X sở hữu chiều cao 1,7m cùng vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ nhờ số đo ba vòng chuẩn. Vẻ đẹp lai gợi cảm và khỏe khoắn giúp Amanda luôn nổi bật. Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020, cô từng ghi danh thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2015 và dừng chân ở Top 10.

Năm 2016, cô đại diện cho Thái Lan thi Miss Tourism Metropolitan International 2016 và giành ngôi vị cao nhất. Với kinh nghiệm tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước, Amanda được kỳ vọng sẽ gặt hái thành tích tốt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

Amanda Obdam từng tham dự cuộc thi nhan sắc đầu tiên khi mới 10 tuổi.

Vẻ ngoài rạng rỡ của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020

Năm 2019, đại diện Thái Lan - Paweensuda Drouin đã xuất sắc ghi danh trong Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và Amanda được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ đạt thành tích không thua kém "đàn chị".

Thái Lan từng hai lần giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vào các năm 1965 và 1988. Quốc gia Đông Nam Á này hiện đứng thứ 18 trong top những cường quốc nhan sắc (các quốc gia giành nhiều danh hiệu tại 5 cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới) do chuyên trang Missosology bình chọn.

Cuộc thi nhan sắc đầu tiên người đẹp lai tham dự là khi mới lên 10 tại quê nhà Phuket. Người đẹp lai luôn biết ơn khi gia đình ủng hộ cô trong cuộc hành trình chinh phục những cuộc thi nhan sắc.

Trong suốt hành trình chinh phục các cuộc thi nhan sắc, cô luôn biết ơn gia đình vì luôn ủng hộ, động viên cô.

"Bố tôi đã sốc khi tôi nói về lần thi hoa hậu đầu tiên. Đó là một bất ngờ lớn với cả nhà nhưng mọi người đều rất ủng hộ tôi. Cuộc thi đầu tiên mà tôi tham gia là Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2015, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học và về Thái Lan làm việc. Có một người đàn ông trung niên tình cờ gặp tôi và hỏi tôi có muốn thi hoa hậu không, Miss World Thailand (Hoa hậu Thế giới Thái Lan) sắp được tổ chức. Tôi đã nghiêm túc cân nhắc về lời đề nghị đó và quyết định thử sức với cuộc thi rồi dần bị mê hoặc bởi các cuộc thi sắc đẹp. Tôi thấy đây là một thử thách thú vị, nơi tôi phải chiến đấu và đánh bại chính mình", người đẹp lai chia sẻ.

Ngoài việc thử sức trong nhiều cuộc thi sắc đẹp, mỹ nhân 28 tuổi cũng góp mặt trong một số bộ phim của Thái Lan và được yêu thích tại xứ chùa vàng. Cô từng bày tỏ ý định gắn bó lâu dài với Thái Lan sau khi đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020.

Amanda Obdam, sinh năm 1993 và cao 170cm. Cô mang hai dòng máu Thái Lan và Canada. Cô có mẹ ruột là người Thái gốc Hoa còn cha là người Canada gốc Hà Lan.

Amanda từng tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh bằng giỏi tại đại học Toronto. Cô bắt đầu tham gia những hoạt động tình nguyện từ khi còn rất trẻ. Cô cộng tác với tổ chức Phuket Has Been Good To Us Foundation, một tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo. Amanda cho biết, cô thấu hiểu sự thiếu hiểu biết về bệnh dịch tại quê hương và muốn là một nhà tiên phong trong vấn đề bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Cô còn phát động chiến dịch "Have You Listened" nhằm khích lệ mọi người quan tâm lắng nghe những ý kiến trong cộng đồng. Cô tin rằng, chúng ta có thể giúp đỡ người khác bằng cách biết lắng nghe.

Amanda Obdam diện trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Lan.

Amanda Obdam được coi là đối thủ nặng ký cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2020 và đối thủ đáng gờm của Khánh Vân tại cuộc thi năm nay. Người đẹp Thái Lan có mặt tại Mỹ từ ngày 27/4 và gây chú ý trên các phương tiện truyền thông khi biến cuộc thi thành "sàn diễn thời trang" của chính mình.

Khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Khánh Vân - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2020, cô đã dành lời khen cho đối thủ. Cô thừa nhận rất thích phong cách và ấn tượng với những bộ trang phục Khánh Vân thể hiện từ đầu cuộc thi tới giờ.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 sẽ diễn ra vào ngày 16/5/2021 (giờ Mỹ). Từ bây giờ, khán giả có thể bầu chọn cho các thí sinh của cuộc thi qua ứng dụng Miss Universe. Cổng bình chọn đã mở và sẽ đóng lại đến hết ngày 15/5/2021 (theo giờ Mỹ). Thí sinh giành số phiếu bầu cao nhất sẽ lọt thẳng top 21 của cuộc thi.

Cùng ngắm những hình ảnh hoàn hảo của mỹ nhân lai Amanda Obdam - đại diện của Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ 2020:

Amanda Obdam đã biến sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 thành sàn diễn thời trang của chính mình.

Phần trình diễn xuất sắc của hoa hậu hoàn vũ thái lan 2020

Amanda Obdam được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại Hoa hậu Hoàn vũ 2020 vì được chuẩn bị khá cẩn thận.

Amanda Obdam chinh chiến tại nhiều cuộc thi nhan sắc ngay từ khi còn trẻ.

Amanda Obdam thừa nhận cô là một cô gái ham mạo hiểm và không sợ thử thách.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 - Amanda Obdam từng tốt nghiệp đại học tại Canada.

Mi Vân

Theo Missosology/Pageant