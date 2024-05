Han So Hee lộ diện xinh đẹp, khoe lưng trần gợi cảm

Sự xuất hiện của Han So Hee tại sự kiện thu hút sự quan tâm của phóng viên bởi đây là lần đầu tiên nữ diễn viên Thế giới hôn nhân lộ diện trước công chúng kể từ khi cô dính ồn ào tình cảm với nam diễn viên Ryu Jun Yeol.

Sự kiện thời trang còn có sự tham dự của dàn sao xứ Hàn như Cha Eun Woo, Jung Hae In, Kim Yuna, Haerin (New Jeans)...

Han So Hee tham dự sự kiện thời trang tại Seoul (Hàn Quốc), ngày 29/5 (Ảnh: Chosun).

Han So Hee tỏa sáng trong chiếc váy hở lưng táo bạo. Chiếc váy giúp Han So Hee khoe khéo thân hình thanh mảnh, tấm lưng nuột nà. Ngoại hình và phong cách thời trang của Han So Hee nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Trước khi có mặt tại Seoul (Hàn Quốc), ngày 29/5, Han So Hee cũng có mặt tại Cannes (Pháp) để tham dự LHP Cannes 2024. Tuy nhiên, nữ diễn viên xứ Hàn có trải nghiệm không vui trong lần đầu tham dự LHP Cannes. Cô bị nhân viên xua đuổi trên thảm đỏ và bị truyền thông quốc tế ngó lơ.

Han So Hee (SN 1994) được xem là một trong những ngôi sao thế hệ 8X nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên.

Với khán giả Việt Nam, Han So Hee nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong phim The World of the Married (Thế giới hôn nhân), "nàng bướm" Nabi trong Nevertheless (Dẫu biết), "đả nữ" Ji Woo trong bộ phim My name (Tên của tôi).

Không chỉ là một diễn viên đa năng, Han So Hee còn được xem là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ Hàn. Cô đang là mỹ nhân xứ Hàn được các thương hiệu thời trang quốc tế yêu thích.

Han So Hee khoe tấm lưng trần nuột nà và dáng vóc cân đối (Ảnh: Spotv News).

Vẻ ngoài xinh đẹp và cuốn hút của Han So Hee giúp cô là tâm điểm sự kiện (Ảnh: Chosun).

Ngoại hình xinh đẹp, thanh thoát, sự cá tính, phong cách bất cần của Han So Hee giúp cô thu hút cả nam giới và nữ giới. Người đẹp không ngại xăm hình, bấm khuyên mũi, khuyên môi, từng có những hình ảnh nổi loạn trong quá khứ...

Sự nghiệp trong làng giải trí đang phát triển thuận lợi, Han So Hee bất ngờ dính bê bối tình tay ba vào tháng 3 vừa rồi. Cô được xem là người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm giữa nam diễn viên Ryu Jun Yeol và nữ diễn viên Hyeri.

Vụ việc khiến Han So Hee đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ công chúng và được xem là vết đen trong sự nghiệp của nữ diễn viên 30 tuổi. Sau 2 tuần ồn ào đấu tố với người theo dõi, Han So Hee và bạn trai - Ryu Jun Yeol - xác nhận chia tay.

Chuyện tình 2 tuần khiến Han So Hee mất 2 hợp đồng quảng cáo, một hợp đồng đóng phim và gặp nhiều tin đồn thất thiệt về đời tư. Tháng 4 vừa rồi, cô bị nghi ngờ nói dối về học vấn.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện hồi đầu năm, nữ diễn viên khẳng định từng được nhận vào một trường đại học Pháp cách đây gần 10 năm, nhưng lại không thể nhập học do không có đủ 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để làm thị thực.

Tuy nhiên, một YouTuber chia sẻ thông tin, chỉ cần 9,6 triệu won (177 triệu đồng) là đủ làm visa du học Pháp và đặt nghi vấn ngôi sao xứ kim chi đang nói dối.

Han So Hee đang cố gắng cân bằng cuộc sống, trở lại làm việc sau ồn ào tình tay ba hồi tháng 3 (Ảnh: News).

Công ty quản lý của Han So Hee giải thích, chương trình đã biên tập lại nội dung cuộc phỏng vấn dẫn đến hiểu lầm của khán giả.

Ngôi sao sinh năm 1994 khẳng định, cô chưa từng đề cập tới việc thi đỗ vào một trường đại học Pháp trong lúc ghi hình. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng chỉ ra, chương trình cố tình cắt ghép thông tin, đánh lừa dư luận về việc cô chia sẻ khoản tiền để làm thị thực tại Pháp.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Han So Hee thực sự đang đối mặt với giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp vì phải nhận sự ghẻ lạnh của công chúng. Trên trang cá nhân, Han So Hee vẫn cập nhật hình ảnh đời thường, công việc và không còn "đôi co" với người hâm mộ.