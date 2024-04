Chuyện tình 2 tuần của Han So Hee và bạn trai khiến một dự án gặp khó khăn

Theo truyền thông Hàn Quốc, Delusion là dự án được Han So Hee và Ryu Jun Yeol cân nhắc tham gia trước khi mối quan hệ tình cảm của họ được truyền thông Hàn Quốc phát hiện vào đầu tháng 3. Bộ phim được kỳ vọng là tác phẩm lớn, giúp mỹ nhân sinh năm 1994 tiếp tục khẳng định vị thế trong làng giải trí xứ Hàn.

Delusion lấy bối cảnh vào những năm 1935 ở Kyungseong (Hàn Quốc) và những năm 1800 ở Thượng Hải (Trung Quốc). Trong phim, nữ chính là một ma cà rồng xinh đẹp có tên Song Jung Hwa, nam chính là họa sĩ tài năng Yoon Yi Ho - người được thuê tới để vẽ chân dung cho ma cà rồng. Theo thời gian, khi danh tính của Jung Hwa và những bí ẩn liên quan được hé lộ, Yoon Yi Ho bị mê hoặc bởi người phụ nữ đặc biệt.

Chuyện tình tan vỡ của Han So Hee và Ryu Jun Yeol khiến dự án "Delusion" phải thay diễn viên chính (Ảnh: Naver).

Delusion được chuyển thể từ một bộ truyện nổi tiếng trên mạng. Ngay từ khi công bố Han So Hee và Ryu Jun Yeol là cặp diễn viên chính, khán giả đã ủng hộ bởi Han So Hee và Ryu Jun Yeol được nhận xét có nét tương đồng với nhân vật trong truyện tranh.

Song, mối quan hệ lằng nhằng giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã khiến dự án Delusion gặp khó khăn. Cặp đôi bị phát hiện hẹn hò tại Hawaii (Mỹ) trước khi công khai thừa nhận.

Tuy nhiên, việc Ryu Jun Yeol được cho là chưa hoàn toàn chia tay người yêu cũ Hyeri, trước khi bắt đầu mối quan hệ với Han So Hee khiến mỹ nhân Thế giới hôn nhân bị nghi ngờ là người thứ ba, Ryu Jun Yeol bị chỉ trích bội bạc.

Sau 2 tuần nổi sóng khắp mạng xã hội châu Á, Han So Hee và Ryu Jun Yeol xác nhận kết thúc chuyện tình mới nở. Đổi lại, Han So Hee mất 2 hợp đồng quảng cáo, đối mặt với làn sóng chỉ trích của dư luận xứ Hàn vì các hành xử bồng bột, phát ngôn gây tranh cãi. Ryu Jun Yeol cũng chịu sự đả kích lớn từ người hâm mộ khi giữ im lặng, từ chối bình luận mọi thắc mắc từ chính bạn gái Han So Hee.

Ngày 2/4, công ty sản xuất Showbox (đơn vị sản xuất bộ phim Delusion) chia sẻ: "Đúng là chúng tôi đã tiến hành thảo luận lựa chọn diễn viên Ryu Jun Yeol và Han So Hee cho bộ phim, nhưng vì không có gì được xác nhận nên chúng tôi đã ngừng thảo luận".

Han So Hee được công ty chủ quản khuyên dừng phát ngôn và xóa những bài đăng cũ trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Với tình hình hiện tại của hai nghệ sĩ, khi họ dường như chia tay không êm đẹp, không được nhiều khán giả ủng hộ, việc dự án Delusion không lựa chọn Han So Hee và Ryu Jun Yeol được dư luận ủng hộ. Song, quyết định này cũng ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch quay phim bởi ê-kíp buộc phải tìm diễn viên thay thế.

Ngoài ra, theo Naver, ê-kíp làm phim đang thảo luận, cân nhắc xem nên sản xuất Delusion dưới định dạng phim điện ảnh hay phim truyền hình. Tờ Chosun nhận định, mối tình 2 tuần của Han So Hee và Ryu Jun Yeol không chỉ gây khó khăn cho sự nghiệp của 2 nghệ sĩ mà còn ảnh hưởng tới nhiều bên liên quan.

Han So Hee (SN 1994) là một trong những nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô khởi đầu là người mẫu rồi lấn sân sang điện ảnh.

Nhờ thành công của dự án Thế giới hôn nhân, danh tiếng của Han So Hee lên như diều gặp gió. Sau đó, nữ diễn viên liên tục gây ấn tượng trong các phim Dẫu biết, My Name, Sinh vật Gyeongseong 1…

Trước scandal tình cảm, Han So Hee được xem là nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí xứ Hàn, là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế yêu thích. Cô còn được ngợi ca là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ kim chi.

Tuy nhiên, những ồn ào đời tư gần đây khiến nữ diễn viên mất 2 hợp đồng quảng cáo có giá trị, trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận xứ Hàn. Cô từng phải khóa trang cá nhân, chuyển về chế độ riêng tư trước khi mở lại vì những cơn mưa bình luận từ người dùng mạng. Cho tới thời điểm hiện tại, những bài đăng gây tranh cãi trên trang cá nhân của Han So Hee đều được xóa bỏ.

Ryu Jun Yeol (SN 1986) là ngôi sao của điện ảnh xứ Hàn. Thành công của bộ phim Reply 1988 vào năm 2015 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Vai diễn mang đến cho nam diễn viên sinh năm 1986 giải Diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2015, Nam diễn viên mới xuất sắc tại Asia Artist Awards 2015.

Ryu Jun Yeol lên tiếng rất ít trong chuyện tình tay ba với Han So Hee và Hyeri (Ảnh: Naver).

Từ đây, Ryu Jun Yeol xây dựng thương hiệu riêng bằng lối diễn xuất đa dạng, gần gũi trong các tác phẩm như Lucky Romance, The Producers... Tiếp đó, Ryu Jun Yeol tỏa sáng trên màn ảnh rộng. Anh ghi dấu ấn trong các dự án như The King, A Taxi Driver, Believer...

Đặc biệt, A Taxi Driver còn là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2017, phá hàng loạt kỷ lục, trở thành phim Hàn Quốc thứ 10 trong lịch sử có hơn 12 triệu lượt người xem. Vai diễn mang lại cho Ryu Jun Yeol đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc tại giải Rồng Xanh 2017.

Năm 2023, Ryu Jun Yeol khẳng định vị thế trong làng giải trí nhờ vai diễn trong Dạ điểu và giành danh hiệu Ảnh đế Baeksang mảng điện ảnh năm 2023. Anh được xem là ngôi sao đặc biệt của làng giải trí xứ Hàn bởi tự vươn lên bằng thực lực mà không nhờ ngoại hình xuất sắc.