"Đá đểu" rồi vội xin lỗi tình cũ, chuyện gì đang xảy ra với Han So Hee?

Trong những ngày qua, mọi động thái của Han So Hee và bạn trai - tài tử Ryu Jun Yeol - đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mọi chuyện xuất phát từ việc Han So Hee bất ngờ đăng tâm thư rồi nhanh chóng gỡ bỏ trên trang cá nhân.

Trong bức tâm thư khá dài, nữ diễn viên phủ nhận việc là người thứ ba, ngầm trách cứ Ryu Jun Yeol không lên tiếng bảo vệ cô, "đá xéo" nữ diễn viên Hyeri (tình cũ của Ryu Jun Yeol).

Han So Hee liên tục có hành động khác lạ với tình cũ, Ryu Jun Yeol (Ảnh: Newsen).

Ngay sau bức tâm thư của Han So Hee, ngày 30/3, Ryu Jun Yeol quyết định lên tiếng, xác nhận việc anh và nữ diễn viên Thế giới hôn nhân đã chia tay sau 2 tuần công khai mối quan hệ.

Thông tin này nhanh chóng trở thành bàn tán của cộng đồng mạng khắp châu Á. Một số nguồn tin thân cận cho hay, chuyện tình của Han So Hee và Ryu Jun Yeol có dấu hiệu rạn nứt ngay khi tin hẹn hò của họ được công bố.

Chỉ trong 2 tuần, Han So Hee mất khá nhiều người hâm mộ, mất 2 hợp đồng quảng cáo, hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng xứ kim chi vì những phát ngôn, hành động được cho là khá "bốc đồng" của cô. Người đẹp liên tục đóng, mở trang cá nhân, xóa bài đăng, đáp trả từng bình luận của cộng đồng mạng trên trang cá nhân…

Sau lời xác nhận chia tay của bạn trai, ngày 30/3, Han So Hee đăng lên trang cá nhân hình ảnh nữ diễn viên Nicole Kidman ăn mừng khi thoát khỏi cuộc hôn nhân với Tom Cruise. Bức ảnh lập tức thu hút sự đồn đoán của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, mỹ nhân My name khá vui vẻ, thảnh thơi như trút được gánh nặng sau khi chia tay Ryu Jun Yeol.

Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau, bức ảnh đã bị xóa. Tối 30/3, một đại diện từ công ty quản lý cho biết Han So Hee đã gửi lời xin lỗi Ryu Jun Yeol vì làm tổn thương tình cũ.

Người này nói: "Han So Hee cảm thấy có lỗi với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Đặc biệt, nữ diễn viên bày tỏ rằng mình cảm thấy vô cùng nặng nề vì dường như đã gây ra những tổn thương cho Ryu Jun Yeol khi để lại bình luận hậu chia tay.

Nữ diễn viên cho biết, cô chưa từng tưởng tượng, hậu quả từ hành động của mình lại lớn như vậy. Sau này, Han So Hee hứa cố gắng không hành động một cách nóng vội".

Han So Hee hiện gỡ nhiều bài đăng gây tranh cãi trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Được biết, trước khi đưa ra lời xin lỗi tình cũ, Han So Hee cũng công khai "khiêu khích" anh trên trang cá nhân bằng bình luận đáp trả một cư dân mạng: "Đúng rồi, người kia (Ryu Jun Yeol) câm như hến trong khi tôi cố gắng làm mọi thứ có thể. Người ta bảo thời gian sẽ trôi qua và dù thế nào đi nữa mọi chuyện cũng rơi vào quên lãng. Nhưng tôi có thể làm gì? Vì người hâm mộ của tôi rất quý giá nên tôi tuyệt đối không thể giữ im lặng".

Suốt 2 tuần qua, tài tử Reply 1988 liên tục bị chỉ trích là hèn nhát vì hầu như chỉ im lặng để mặc tình mới Han So Hee, tình cũ Hyeri đăng đàn giải thích. Lời tuyên bố duy nhất của anh về chuyện tình tay ba ồn ào là từ phía công ty chủ quản. Theo đó, công ty chỉ thừa nhận Ryu Jun Yeol đang tìm hiểu Han So Hee và không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Theo tờ Ilgan Sports, Ryu Jun Yeol khiến Han So Hee nổi giận khi anh phớt lờ lời đề nghị anh công bố chính xác ngày tháng chia tay Hyeri, hóa giải nỗi oan là "người thứ ba" của cô. Ryu Jun Yeol sẽ ra mắt một bộ phim mới vào tháng 5 tới. Do vậy, anh không muốn cuộc sống cá nhân ảnh hưởng tới công việc của bản thân cũng như ê-kíp làm phim.

Hành động thờ ơ từ tài tử họ Ryu khiến Han So Hee thất vọng và liên tục đăng bài trong tình trạng bị kích động. Theo một nguồn tin thân cận, Ryu Jun Yeol và Han So Hee quyết định chia tay sau nhiều ngày tranh cãi, không tìm được tiếng nói chung.

Han So Hee được cho là hành xử bốc đồng trong lúc nóng giận, khiến cô mất điểm trong mắt công chúng (Ảnh: Instagram).

Cư dân mạng cho rằng, vụ việc sẽ không đi quá xa nếu từ đầu, Han So Hee giữ bình tĩnh. Mọi ồn ào được cho là bắt nguồn từ việc Han So Hee đáp lại bức ảnh "Thật thú vị" của Hyeri.

Dù Hyeri không chỉ đích danh ai, nhưng Han So Hee lại có nhiều biểu hiện kích động, cà khịa Hyeri và phủ nhận chuyện hẹn hò. Song, chỉ ngày hôm sau, Han So Hee và Ryu Jun Yeol lại thừa nhận đang tìm hiểu.

Theo một số ý kiến, dù có thể không phải là người thứ ba trong mối quan hệ nhưng việc Han So Hee ứng xử thiếu tinh tế đã khiến cô mất điểm trong mắt công chúng.

Trên mạng xã hội, khán giả yêu cầu Han So Hee nên dừng lại: "Han So Hee đáng trách nhưng gã kia cũng chẳng đáng thương", "Han So Hee, đừng mất hết lý trí nữa".

Một chuyên gia truyền thông của Hàn Quốc cho hay, Han So Hee không bị công ty quản lý can thiệp đời tư. Mối quan hệ giữa cô và 9ATO Entertainment chỉ dừng lại ở công việc dù nữ diễn viên luôn biết ơn công ty chủ quản giúp cô trở thành ngôi sao của làng giải trí xứ Hàn.

Khán giả hy vọng Han So Hee sẽ hành động chín chắn trong thời gian tới (Ảnh: Newsen).

Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn từ chối để công ty can thiệp vào đời tư. Chính điều này khiến nữ diễn viên dường như có một loạt hành động được cho là mất kiểm soát trong thời gian qua.

Tờ Sports Chosun đưa tin, công ty quản lý của Han So Hee đã thuyết phục cô gỡ bỏ nhiều hình ảnh trên trang cá nhân. Trước đó, công ty 9ATO Entertainment thừa nhận chưa chăm sóc tốt cho nghệ sĩ, hứa khắc phục và đưa Han So Hee trở lại với hình ảnh tích cực hơn.

Han So Hee (SN 1994) là một trong những nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô gia nhập làng giải trí Hàn qua con đường người mẫu rồi mới lấn sân sang điện ảnh.

Nhờ thành công của dự án Thế giới hôn nhân, danh tiếng của Han So Hee lên như diều gặp gió. Sau đó, nữ diễn viên liên tục gây ấn tượng trong các phim Dẫu biết, My Name, Sinh vật Gyeongseong 1…

Trước scandal tình cảm, Han So Hee được xem là nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí xứ Hàn, được ngợi ca là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ kim chi.