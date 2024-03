Gu thời trang sân bay và dạo phố cực "chất" của chị đẹp Han So Hee

Han So Hee (SN 1994) là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc. Vài năm gần đây, cô tham gia nhiều dự án chất lượng cao của màn ảnh nhỏ xứ Hàn và dần khẳng định vị thế trong làng giải trí.

Han So Hee xinh đẹp và nổi bật tại sự kiện Tuần lễ thời trang Paris, tháng 1 (Ảnh: Instagram).

Với khán giả Việt Nam, Han So Hee nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong phim The World of the Married (Thế giới hôn nhân), "Nàng bướm" Nabi trong Nevertheless (Dẫu biết), "đả nữ" Ji Woo trong bộ phim My name (Tên của tôi) và gần đây là Gyeongseong Creature.

Nhờ tiếng vang toàn cầu của dự án hành động My name, Han So Hee được nhiều khán giả quốc tế biết đến. Năm 2021 là năm bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên thế hệ 9X khi cô giành vị trí quán quân trong nhiều cuộc bình chọn gương mặt nổi bật của giới giải trí xứ Hàn.

Sở hữu nhan sắc ấn tượng cùng gu thời trang ấn tượng, Han So Hee được nhiều nhãn hiệu danh tiếng ngỏ lời hợp tác và so sánh với đàn chị Song Hye Kyo. Tháng 1 vừa rồi, Han So Hee là gương mặt châu Á nổi bật tại tuần lễ thời trang Paris (Pháp).

Han So Hee hiện là một trong những ngôi sao thế hệ 9X nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: News).

Sau sự kiện, cái tên Han So Hee xuất hiện nhiều trên các trang báo thời trang quốc tế. Nữ diễn viên Hàn Quốc được cho là mang về khoản doanh thu hơn 6,2 triệu USD cho nhãn hàng mà cô làm gương mặt đại diện nhờ sự phủ sóng hình ảnh trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Han So Hee luôn lựa chọn những trang phục hàng hiệu danh tiếng và thanh lịch. Tuy nhiên, ngoài đời thường, Han So Hee lại chuộng những bộ đồ đơn giản, cá tính, chủ yếu là mang gam màu tối hoặc đơn sắc.

Mới đây, khi xuất hiện tại sân bay quốc tế ở Hàn Quốc để lên đường sang Pháp tham dự một sự kiện thời trang, Han So Hee diện nguyên "cây" đen xám. Áo hở bụng và quần jeans bụi bặm giúp mỹ nhân xứ Hàn khoe vòng eo thon thả, tỉ lệ cơ thể cân đối và làn da trắng ngần.

Không cần trang điểm đậm, mỹ nhân sinh năm 1994 vẫn khiến khán giả mê mẩn. Ngay cả ống kính máy ảnh chân thực của phóng viên tại sân bay cũng không "làm khó" Han So Hee khi đường nét gương mặt thanh tú của cô vẫn được "đảm bảo". Mọi cử chỉ tự nhiên và thân thiện của cô với phóng viên, khán giả đều "ghi điểm" tuyệt đối với người hâm mộ.

Han So Hee xuất hiện sành điệu và cá tính tại sân bay ở Hàn Quốc, ngày 29/2 (Ảnh: Dispatch).

Mỹ nhân xứ Hàn khoe vòng hai thon thả với quần jeans rách và áo hở bụng (Ảnh: Dispatch).

Mỗi lần xuất hiện ở sân bay, Han So Hee đều thành công biến chúng thành sàn diễn thời trang của riêng mình. Trang phục tối màu luôn là lựa chọn yêu thích của Han So Hee vì nó giúp cô vừa khoe được vẻ đẹp cá tính vừa sở hữu nét sang trọng.

Các bộ trang phục tối màu của Han So Hee không khiến chủ nhân của chúng bị cộng thêm tuổi bởi cô rất biết phối đồ, họa tiết. Han So Hee thường kết hợp áo sẫm màu với chân váy ngắn, quần jeans trẻ trung, năng động để giúp người mặc "ăn gian" tuổi.

Điểm nhấn của trang phục có thể là áo buộc eo, áo hở bụng. Để tăng hiệu ứng cho trang phục, cô có thể mặc thêm áo khoác dáng rộng, giày da cá tính, khăn quàng cổ hay túi xách họa tiết ấn tượng.

Quần jeans ống thụng là một trong những trang phục yêu thích của Han So Hee, cô thường kết hợp chúng với áo phông hoặc áo len ngắn hở eo (Ảnh: Dispatch).

Kiểu trang phục trẻ trung này giúp Han So Hee trông năng động và cá tính (Ảnh: Dispatch).

Han So Hee chọn áo len cộc tay, họa tiết kẻ ngang và quần legging tối màu cùng bốt cao cổ. Áo khoác và túi xách sáng màu giúp bộ đồ tổng thể của cô thêm trẻ trung (Ảnh: Dispatch).

Thêm một phong cách biến tấu giữa quần jeans ống rộng và áo len rộng giúp chủ nhân vừa thời thượng, vừa nữ tính (Ảnh: Instagram).

Áo blouse tay bồng màu đen được kết hợp cùng quần jeans tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa sang trọng nhưng cũng rất trẻ trung cho người mặc (Ảnh: Instagram).

Trang phục vải tweed mang tông màu đen dễ khiến người mặc trông đứng tuổi nhưng Han So Hee đã kết hợp chúng với chiếc túi xách trẻ trung, chân váy ngắn (Ảnh: Instagram).

Váy hoa hai dây màu tối kết hợp với bốt màu sáng và kiểu dáng cá tính sẽ giúp người mặc trông trẻ trung khi xuống phố (Ảnh: Instagram).

Mẫu váy ngắn màu nâu ôm sát cơ thể trở nên bớt nhàm chán khi Han So Hee kết hợp với áo khoác buộc eo và túi xách họa tiết ấn tượng (Ảnh: Instagram).