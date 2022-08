"Tiểu tam" Han So Hee đăng ảnh kỳ quái, hé lộ bất ổn tâm lý

Trong ngày 8 và 10/8, Han So Hee đã đăng tải hàng loạt những bức tranh trừu tượng với nội dung kỳ quái lên trang Instagram cá nhân. Loạt tranh này được thể hiện bằng nét vẽ nguệch ngoạc, miêu tả một vài chi tiết đáng sợ. Han So Hee không chia sẻ thêm bất cứ điều gì dưới những bức tranh này.

Duy nhất dưới một bài đăng, nữ diễn viên trích dẫn một đoạn văn đầy tâm sự của tác giả người Pháp - Albert Camus: "Và chưa bao giờ tôi cảm thấy mình chìm sâu như lúc này, tách biệt bản thân và hiện tại ra khỏi thế giới". Động thái mới của nữ diễn viên khiến người hâm mộ cô lo lắng cho sức khỏe tinh thần của Han So Hee.

Han So Hee khiến fan lo lắng khi có những đăng tải đầy tâm trạng trên trang cá nhân (Ảnh: Sina).

Một số người còn đặt nghi vấn nữ diễn viên Thế giới hôn nhân đang gặp vấn đề tâm lý. "Han So Hee, bạn có đang ổn không?", "Tôi thực sự lo lắng về những bức tranh này, bạn vẫn khỏe chứ Han So Hee?"… là những câu hỏi phổ biến mà người hâm mộ để lại trên trang Instagram của nữ diễn viên.

Trước những câu hỏi thăm của người hâm mộ, nữ diễn viên không đáp lại. Đây là lần đầu tiên Han So Hee đăng tải những dòng tâm trạng buồn bã và những bức tranh khó hiểu. Trước đây, trên trang cá nhân của ngọc nữ xứ Hàn, cô chỉ chia sẻ hình ảnh liên quan tới công việc.

Ngoài ra, có ý kiến suy đoán, đăng tải mới của nữ diễn viên có thể nằm trong chuỗi hoạt động quảng cáo cho dự án mới của cô. Hiện tại, phía Han So Hee và công ty đại diện của nữ diễn viên chưa có phản hồi.

Những bức tranh trừu tượng được Han So Hee chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Thời gian gần đây, Han So Hee gặp chấn thương trên trường quay bộ phim Gyeongseong Creature, khiến cô phải tạm ngừng làm việc một thời gian và phải nhập viện cấp cứu. Truyền thông Hàn Quốc cho biết nữ diễn viên bị thương ở mắt sau một cảnh quay và đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Công ty đại diện cho nữ diễn viên chia sẻ: "Han So Hee bị thương ở mặt khi quay một cảnh hành động cho bộ phim Gyeongseong Creature. Nữ diễn viên đã đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Hiện tại, cô ấy đã được điều trị cấp cứu. May mắn thay, đó là một vết thương nhẹ. Cô ấy sẽ không cần phải phẫu thuật. Tất cả nhân viên trên phim trường đều tỏ ra lo ngại, vì vết thương trên mặt có thể để lại sẹo. Vì vậy, cô đã quyết định nghỉ ngơi tạm thời và sẽ không thể tiếp tục quay phim ngay lập tức. Cô ấy dự định nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi tiếp tục quay phim".

Han So Hee là ngôi sao đang lên của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Sohu).

Ngày 11/8, tờ Xports News cập nhập thông tin từ công ty quản lý 9ato Entertainment của Han So Hee: "Hiện tại, ê kíp Kyungseong Creature tiếp tục quay phim mà không có Han So Hee. Nữ diễn viên dự kiến trở lại đoàn phim vào tuần sau. Do chấn thương, cô ấy không thể trang điểm. Vì vậy ngày chính xác cô ấy đóng phim trở lại sẽ được ấn định sau".

Han So Hee cũng lên tiếng trấn an người hâm mộ sau tai nạn: "Mọi người rất lo lắng cho tôi đúng không? Tôi không sao. Tôi đang dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi và vẽ. Đã lâu rồi tôi không có thời gian dành cho bản thân".

Theo Starnews, Han So Hee dự kiến quay lại phim trường vào ngày 16/8. Việc nhân vật của Han So Hee trong phim không đòi hỏi quá nhiều hóa trang, cũng giúp ích cho việc trở lại sớm.

Kyungseong Creature là dự án phim ảnh mới nhất của nữ diễn viên sinh năm 1994. Phim thuộc thể loại phim kinh dị, lấy bối cảnh thời kỳ đen tối năm 1945. Phim kể về hai người phải đối mặt với một sinh vật kỳ lạ và chiến đấu để sinh tồn. Park Seo Joon vào vai nam chính Jang Tae Sang còn Han So Hee đảm nhận vai Yoon Chae Ok - một người có thể sử dụng thành thạo các loại vũ khí.

Han So Hee, sinh năm 1994, hiện là một trong những nữ diễn viên đắt show bậc nhất Hàn Quốc. Cô gia nhập làng giải trí Hàn với tư cách người mẫu ảnh rồi lấn sân sang điện ảnh. Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng nỗ lực diễn xuất, cô gặt hái thành công trong hai năm gần đây.

Han So Hee lọt top 15 nghệ sĩ đẹp nhất Hàn Quốc hiện tại do tờ KingChoice (Hàn Quốc) bầu chọn (Ảnh: Allure).

Bộ phim giúp cô được khán giả châu Á biết tới là nhân vật tiểu tam đáng ghét trong dự án phim truyền hình Thế giới hôn nhân. Năm 2021, cô tỏa sáng với hình tượng đả nữ trong dự án phim hành động My Name, hay hình ảnh cô gái táo bạo trong Nevertheless. Cả hai đều là sản phẩm truyền hình hợp tác thành công giữa Hàn Quốc và hãng Netflix. Trong năm nay, Han So Hee sẽ tái xuất khán giả qua các phim như Soundtrack 1, K Project.

Tháng 3 vừa rồi, theo thăm dò của trang KingChoice (Hàn Quốc) để tìm ra nữ diễn viên đẹp nhất màn ảnh xứ Hàn hiện tại, Han So Hee đã có mặt trong top 15 với vị trí thứ 9. Cuộc bình chọn trên thu hút hơn 1 triệu phiếu bầu cho 30 nghệ sĩ khác nhau. Theo nhận xét của người hâm mộ, vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ đưa Han So Hee trở thành một trong những biểu tượng gợi cảm mới của màn ảnh xứ kim chi.

Con đường lập nghiệp của Han So Hee không dễ dàng. Đầu năm 2022, cô bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông khi một người tố mẹ ruột của nữ diễn viên chiếm dụng và lừa đảo gần 85 triệu won (gần 1,6 tỷ đồng).

Theo đó, người phụ nữ này làm thủ tục vay từ một người quen từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2019. Người này còn hứa trả lãi cho người cho vay kèm với việc thanh toán toàn bộ khoản vay.

Đầu năm 2022, Han So Hee từng vướng vào vụ kiện lừa đảo tài sản của mẹ ruột (Ảnh: Allure).

Nạn nhân đã chuyển khoản 12 lần vào tài khoản ngân hàng mang tên Han So Hee với số tiền lên đến 31 triệu won (hơn 577 triệu đồng). Suốt thời gian qua, dù liên lạc đòi lại khoản tiền, nạn nhân vẫn không nhận được hồi đáp. Do vậy, người này đã quyết định kiện mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng tội lừa đảo.

Trước ồn ào của mẹ ruột, Han So Hee đã lên tiếng. Cô cho biết không liên quan tới món nợ của mẹ và sẽ để bà tự giải quyết. Trong cuộc phỏng vấn với cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho, mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng nói: "Đó là lỗi của tôi vì không trả nợ đúng hạn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ mà không cần đệ đơn xin phá sản".

Đây không phải là lần đầu mẹ của nữ diễn viên Han So Hee có liên quan tới những khoản vay nợ. Tháng 7/2020, Han So Hee từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi học hỏi được rất nhiều từ việc vay nợ của mẹ sau khi tôi bước sang tuổi 20. Tôi từng phải trả nợ hộ bà trước khi gia nhập làng giải trí. Tôi biết tin từ những người thu nợ về việc mẹ sử dụng tên tôi để vay tiền và không trả. Tôi từng có suy nghĩ sai lầm khi cho rằng, chỉ cần tôi giúp bà trả nợ là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không bởi sau đó còn có nhiều nạn nhân khác".