Rihanna, Han So Hee nổi bật khi ngồi hàng ghế đầu toàn sao của Dior

Diễn viên Han So Hee gây chú ý trong bộ váy đen xuyên thấu kết hợp với áo khoác dài độc đáo, bắt mắt. Mẫu áo khoác màu be in họa tiết thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2024. Dù chỉ làm tóc uốn sóng và trang điểm nhẹ nhàng, ngôi sao Hàn Quốc vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp quyến rũ và tinh tế của mình (Ảnh: Rain Magazine).