"Giáo sư McGonagall" Maggie Smith của Harry Potter qua đời ở tuổi 89

Ngày 27/9, trên trang cá nhân, hai con trai của Maggie đã thông báo: "Mẹ tôi đã ra đi thanh thản tại bệnh viện vào sáng 27/9. Bà đã có bạn bè và người thân ở bên những giây phút cuối đời. Bà ra đi và để lại cho hai con trai, 5 đứa cháu thân yêu sự mất mát to lớn".

Gia đình của cố nghệ sĩ cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ, những đồng nghiệp của bà Maggie và sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ trong thời gian bà nằm viện. Họ cũng muốn người hâm mộ và truyền thông tôn trọng sự riêng tư của gia đình vào thời điểm khó khăn này.

Nữ diễn viên Maggie Smith vừa qua đời ở tuổi 89 (Ảnh: The Guardian).

Thông tin nữ diễn viên Maggie Smith qua đời khiến nhiều người không khỏi thương tiếc. Ngôi sao kỳ cựu Michael Caine chia sẻ: "Tôi vinh hạnh được hợp tác với bà Maggie Smith trong 2 bộ phim. Bà ấy là một nữ diễn viên thực sự tài năng, một người bạn đáng yêu và vui vẻ. Tôi sẽ nhớ bà ấy rất nhiều".

Whoopi Goldberg, người từng hợp tác với cố nghệ sĩ trong dự án Sister Act, cũng bày tỏ: "Maggie Smith là một phụ nữ vĩ đại, một diễn viên xuất sắc. Tôi thật may mắn khi được làm việc với một trong những người tuyệt vời đến vậy. Tôi muốn chia buồn với gia đình bà".

Hugh Bonneville, đồng nghiệp của Maggie Smith trong dự án nổi tiếng Downton Abbey, cũng dành lời khen ngợi cho cố nghệ sĩ: "Bất kỳ ai đóng chung với bà đều bị ấn tượng bởi đôi mắt sắc lẹm, mạnh mẽ và tài năng xuất chúng. Bà thực sự là một huyền thoại của thế hệ và thật tuyệt vời khi tôi được cộng tác cùng bà".

David Yates, đạo diễn của bộ phim Harry Potter, cũng nói: "Maggie là một ngôi sao có tài năng thiên bẩm, một nhân cách hoàn hảo, và sự chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ. Bà tràn ngập tình yêu thương và cả sự hài hước duyên dáng.

Maggie sống giản dị, diễn bằng cả trái tim và luôn hết mình cho công việc, ngay cả khi phải chiến đấu với bệnh tật. Tôi hạnh phúc khi được làm việc với một nghệ sĩ vĩ đại như vậy".

"Harry Potter" Daniel Radcliffe dành những lời từ trái tim cho người đồng nghiệp đáng kính: "Tôi luôn nghĩ mình thật may mắn khi được làm việc cùng bà và đứng chung một sân khấu với bà. Từ huyền thoại điện ảnh dường như đang bị lạm dụng quá mức nhưng danh xưng này hoàn toàn xứng đáng với bà".

Maggie Smith (SN 1934) lớn lên tại Oxford (Anh) và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi là một cô bé. Bà từng tham gia nhiều sân khấu nhỏ trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng của Anh.

Maggie Smith nổi tiếng với vai diễn giáo sư Minerva McGonagall trong phim "Harry Potter" (Ảnh: News).

Vai diễn nổi tiếng của bà phải kể tới nhân vật giáo sư McGonagall của nhà Gryffindor trong loạt phim Harry Potter. Ít người biết, thời gian tham gia bộ phim nổi tiếng, Maggie đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú.

Ngoài Harry Potter, Maggie còn gắn liền với bộ phim Downton Abbey, phim mang về cho bà danh tiếng và 2 giải Oscar, 8 giải BAFTA.

Bà Maggie Smith được mô tả là một diễn viên chuyên nghiệp, cần cù và tốt bụng. Cố nghệ sĩ sở hữu ánh mắt sắc, lanh lẹ và một tài năng thiên bẩm.

Ngôi sao kỳ cựu tiết lộ rằng bà đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2009 trong một cuộc phỏng vấn với The Daily Telegraph. Dù bà không nói nhiều về chẩn đoán của mình, nhưng bà thừa nhận rằng sau khi trải qua quá trình hóa trị, bà đã lo lắng về việc quay trở lại với sân khấu.

Nữ diễn viên thừa nhận rằng việc phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư ở độ tuổi 70 khiến bà như muốn gục ngã và sợ hãi. Bà kể: "Nó giống như làm bạn mất hết động lực, và tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nếu có. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao".

Maggie Smith (phải) thời trẻ (Ảnh: The Guardian).

Song, tình yêu điện ảnh và khát vọng sống, cùng sự động viên to lớn của người thân, bạn bè đã giúp ngôi sao nổi tiếng vượt lên tất cả. Bà tiếp tục đóng phim trong lúc điều trị bệnh. Trên phim trường, bà luôn xuất hiện với hình ảnh đầy năng lượng, sự chuyên nghiệp và tập trung.

Maggie tiết lộ, bà đã bị ốm khi quay Harry Potter và Hoàng tử lai. Bà thậm chí còn rụng hết tóc và cảm thấy kiệt quệ vì quá trình hóa trị. Vào thời điểm đó, bà đã thề sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục làm việc trong suốt 2 phần Harry Potter tiếp theo sắp ra mắt.

Năm 2009, có thông tin cho rằng Maggie đã hồi phục hoàn toàn. Thời gian này, bà vẫn tiếp tục đóng phim nhưng số lượng phim không nhiều.

Sau phần cuối cùng trong loạt phim Harry Potter, bà cũng đóng vai chính trong The Best Exotic Marigold Hotel. Gần đây nhất, Maggie Smith đóng vai chính trong bộ phim The Miracle Club, ra mắt vào năm 2023.

Về đời tư, bà Smith kết hôn 2 lần, lần đầu với người đồng nghiệp Robert Stephens từ năm 1967 đến năm 1975, lần thứ hai với Beverley Cross từ năm 1975. Người chồng thứ hai của bà - ông Beverley Cross - qua đời vào năm 1998. Ngôi sao kỳ cựu có 2 con trai.