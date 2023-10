Động thái cho thấy nam chính "Harry Potter" vừa giàu có vừa giàu tình nghĩa

Daniel Radcliffe (34 tuổi) trở thành diễn viên nhí nổi tiếng thế giới ở tuổi 12, khi anh đảm nhận vai chính trong loạt phim điện ảnh Harry Potter. Loạt phim từng giúp Radcliffe xuất hiện trong danh sách những nam diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới.

Có khối tài sản lên tới 110 triệu USD, Radcliffe cho biết hiện tại, anh lựa chọn các dự án phim kỹ càng hơn để bản thân có đủ thời gian ở bên gia đình và con nhỏ mới chào đời hồi đầu năm nay.

Với khối tài sản đáng kể sớm có được nhờ vai diễn thành công đầu đời, Radcliffe không phải chịu áp lực về vấn đề tài chính trong những năm tháng về sau này.

Anh vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất để thỏa mãn niềm đam mê, nhưng những đánh giá khen chê và sự thành bại của các dự án phim không phải là vấn đề khiến Radcliffe phải suy nghĩ quá nặng nề. Với khối tài sản lớn đã có, Radcliffe có thể vừa thoải mái theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, vừa có thời gian dành cho bản thân và gia đình.

Trong suốt những năm tháng qua, Daniel Radcliffe vẫn không quên người diễn viên đóng thế đã bị liệt vĩnh viễn trong quá trình thực hiện cảnh quay nguy hiểm thay mình.

Mới đây nhất, Radcliffe bắt tay vào thực hiện bộ phim tài liệu xoay quanh diễn viên đóng thế David Holmes (hiện 42 tuổi). Holmes đã rơi vào cảnh bị liệt vĩnh viễn sau một tai nạn gặp phải trên phim trường Harry Potter.

Trong quá trình thực hiện phần phim Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1 (Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 1 - 2010), một tai nạn đã xảy ra trên phim trường trong cảnh quay cháy nổ. Sự việc khiến nam diễn viên đóng thế David Holmes bị va đập mạnh dẫn tới chấn thương cột sống nghiêm trọng. Sau sự cố, anh bị liệt vĩnh viễn.

Giờ đây, Daniel Radcliffe và David Holmes cùng kết hợp thực hiện một phim tài liệu kể về cuộc sống của Holmes sau vụ tai nạn nghiêm trọng. David Holmes đã đóng thế cho nam diễn viên Daniel Radcliffe trong loạt phim Harry Potter kể từ tập phim đầu tiên cho tới thời điểm anh gặp phải tai nạn nghiêm trọng trên phim trường hồi tháng 1/2009.

Sức nén và sự va đập mạnh gây ra bởi cảnh cháy nổ đã khiến David Holmes bị gãy đốt sống cổ và liệt từ vùng ngực trở xuống. Bộ phim tài liệu David Holmes: The Boy Who Lived do Daniel Radcliffe sản xuất sẽ ra mắt trong tháng 11 này.

Bộ phim kể về hành trình của David Holmes từ khi còn là một thiếu niên người Anh theo đuổi bộ môn thể dục dụng cụ, Holmes được đánh giá là giàu tiềm năng. Khi David Holmes bắt đầu đóng thế cho Daniel Radcliffe kể từ tập phim đầu tiên trong loạt phim Harry Potter, anh vẫn còn ở lứa tuổi "teen". Trong quá trình cộng tác kéo dài 10 năm, Radcliffe và Holmes đã gây dựng một tình bạn bền chặt.

Tai nạn bất ngờ xảy tới khiến cuộc sống của David Holmes đảo lộn. Daniel Radcliffe và các diễn viên đóng thế trong loạt phim Harry Potter đã luôn ở bên hỗ trợ Holmes và gia đình của anh. Vượt lên tất cả, tinh thần quật cường của David Holmes khi trải qua biến cố đã trở thành nguồn sức mạnh và cảm hứng cho những người quen biết anh.

Bộ phim tài liệu được thực hiện bởi đạo diễn Dan Hartley. Qua câu chuyện của David Holmes, người xem được thấy những điều đẹp đẽ trong đời sống ngay cả khi một cá nhân rơi vào nghịch cảnh.

Thông điệp mà bộ phim tài liệu đưa ra là mỗi chúng ta đều sẽ phải học cách sống trong nghịch cảnh ở một thời điểm nào đó trong đời. Chính trong nghịch cảnh, chúng ta học được cách trưởng thành và thực sự định hình con người mình trong cuộc đời nhiều biến động.

Bộ phim tài liệu còn xoay quanh những thách thức mà David Holmes phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày cũng như cách anh nhìn nhận cuộc sống sau biến cố.

Sau tất cả, David Holmes cảm ơn sự hỗ trợ của gia đình, các y bác sĩ, các đồng nghiệp và đặc biệt là nam diễn viên Daniel Radcliffe, vì họ đã luôn đồng hành bên anh bền bỉ qua năm tháng.

Từ trải nghiệm đóng phim của mình, nam diễn viên Daniel Radcliffe đặc biệt trân trọng công việc của các diễn viên đóng thế, anh từng nói: "Tôi nghĩ diễn viên đóng thế chính là những siêu anh hùng trên phim trường. Vẫn còn có nhiều điều mà công chúng chưa được biết về họ".

Theo Radcliffe, khi công chúng thấy những cảnh phim gây choáng ngợp trên màn ảnh, họ tưởng rằng đó hoàn toàn là do hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh, hoặc là một sự sắp đặt khéo léo nào đó, nhưng không phải vậy.

Có những cảnh không thể nào dùng kỹ xảo được và có những sự sắp đặt dù cẩn thận đến mấy vẫn có trục trặc phát sinh. Dù các cảnh phim đều có sự tính toán an toàn cao nhất cho những người tham gia, nhưng sau cùng, vẫn có những trục trặc xảy ra, không thể nào tính toán hết được. Công việc của các diễn viên đóng thế đòi hỏi họ phải liên tục đối diện với những nguy cơ và chấp nhận cả những hiểm nguy.