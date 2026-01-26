Gen Z Hà Nội xinh đẹp gợi ý trang phục cách tân chơi Tết

Người mẫu Linh Ngọc gợi ý chọn trang phục cách tân chơi Tết (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Trang phục cách tân là sự làm mới trang phục truyền thống Việt Nam (như áo dài, áo ngũ thân, áo yếm) bằng cách thay đổi phom dáng, chi tiết (tay áo, tà áo, cổ, nút cài...) theo hướng hiện đại, trẻ trung, năng động, dễ mặc hơn trong đời sống ngày nay, đồng thời vẫn giữ nét đẹp văn hóa.

Trong những năm gần đây, các thiết kế thời trang mang tinh thần cách tân ngày càng xuất hiện nhiều trong đời sống đương đại, đặc biệt vào dịp lễ, Tết.

Xuất hiện với hai thiết kế khác biệt về màu sắc và tinh thần trong cùng một dịp, Nguyễn Đỗ Linh Ngọc (SN 2005) mang đến góc nhìn thú vị về cách lựa chọn trang phục truyền thống cách tân của thế hệ Gen Z (nhóm người sinh từ năm 1997 đến 2012) hiện nay.

Linh Ngọc hiện là sinh viên khoa Marketing, Trường Đại học Thương Mại. Song song với việc học, cô tham gia các hoạt động liên quan đến thời trang, sáng tạo nội dung và xây dựng hình ảnh cá nhân gắn với văn hóa Việt. Với Ngọc, thời trang không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là cách kể câu chuyện về bản sắc, giá trị truyền thống trong bối cảnh hiện đại.

“Tôi luôn quan tâm đến việc làm sao để trang phục truyền thống có thể đến gần hơn với người trẻ, không bị đóng khung mà vẫn giữ được tinh thần cốt lõi”, Linh Ngọc chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Ở bộ ảnh đầu tiên, Linh Ngọc lựa chọn thiết kế mang sắc vàng ánh kim, được xử lý bằng kim sa và chi tiết lông vũ, mang đến hình ảnh thanh lịch, tinh tế và khả năng bắt sáng rõ nét.

Theo Linh Ngọc, trang phục cách tân đính kim sa dao động ở mức vài triệu đồng, tùy thuộc vào mức độ hoàn thiện của các chi tiết thủ công.

Các chi tiết đính kết thủ công được tiết chế vừa đủ, tạo hiệu ứng ánh sáng khi người mặc di chuyển nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, bay bổng cho tổng thể, tránh cảm giác nặng nề.

Đi kèm trang phục, Linh Ngọc lựa chọn các phụ kiện như vòng tay tông vàng, được tiết chế về kiểu dáng nhằm tạo sự hài hòa và tôn lên trang phục chính, thay vì lấn át tổng thể.

Với thiết kế hở vai, Linh Ngọc lựa chọn kiểu tóc búi gọn để tôn lên phần vai và đường nét thân trên. Kiểu tóc mang hơi hướng cổ điển Á Đông, giúp cân bằng giữa nét truyền thống và tinh thần hiện đại của trang phục.

Phong cách trang điểm cũng được tiết chế, nhấn nhẹ vào mắt và môi nhằm tạo chiều sâu vừa đủ, đồng thời giữ được sự thanh lịch cho tổng thể tạo hình.

Tuy nhiên, với những thiết kế mang tính trình diễn cao, người mặc có thể lựa chọn hình thức thuê để giảm bớt chi phí, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả hình ảnh trong từng dịp xuất hiện.

Nếu ở thiết kế đầu tiên, Linh Ngọc tạo dấu ấn bằng sắc vàng ánh kim với kim sa và lông vũ bắt sáng, thì sang bộ trang phục tiếp theo, cô chuyển sang tông đỏ truyền thống, mang lại cảm giác đằm thắm và nổi bật hơn.

Sự thay đổi về gam màu giúp hình ảnh của Linh Ngọc trở nên đa dạng, đồng thời mang đến những sắc thái khác nhau trong cùng một bộ ảnh.

Riêng về thiết kế hở vai, người mặc hoàn toàn có thể linh hoạt phối thêm áo choàng hoặc khăn lụa để tăng độ kín đáo khi cần.

Thiết kế được tiết chế với các chi tiết đính đá đỏ và lông vũ xử lý đồng màu, tạo cảm giác nhẹ nhàng và dễ mặc. Điểm nhấn nằm ở phần cổ áo đính đá đỏ, giúp trang phục vẫn nổi bật nhưng không quá cầu kỳ.

Bên cạnh đó, Linh Ngọc lựa chọn vòng tay và nhẫn bạc với kiểu dáng tối giản nhằm tạo sự hài hòa, giữ cho tổng thể cân bằng và không lấn át trang phục chính.

Với những thiết kế có nhiều chi tiết cầu kỳ, Linh Ngọc cho biết việc bảo quản luôn được cô đặc biệt chú trọng. Trang phục thường được bọc riêng trong túi vải, hạn chế gấp nếp mạnh và vệ sinh khô tại các đơn vị chuyên nghiệp nhằm giữ phom dáng cũng như độ bền của các chi tiết trang trí.

Khi được hỏi về khả năng ứng dụng, Linh Ngọc cho rằng những thiết kế mang tinh thần trang phục truyền thống cách tân hoàn toàn có thể xuất hiện nhiều hơn trong đời sống thường nhật, từ các dịp lễ, Tết, sự kiện văn hóa đến những buổi chụp ảnh sáng tạo hay hoạt động nghệ thuật.

Với những thiết kế mang tính trình diễn cao, cô thường ưu tiên lựa chọn hình thức thuê để phù hợp với từng dịp cụ thể và tối ưu chi phí. Ngược lại, các mẫu có tính ứng dụng cao hơn sẽ được cân nhắc đầu tư để sử dụng lâu dài.

Linh Ngọc cho hay, mức giá của trang phục hiện nay khá đa dạng, có thể dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào chất liệu, mức độ hoàn thiện và nhu cầu của người mặc.

Bên cạnh trang phục, Linh Ngọc sử dụng thêm các đạo cụ chụp ảnh như quạt, hoa… để tạo điểm nhấn cho khung hình. Các phụ kiện đi kèm như vòng tay, khuyên tai hay nhẫn cũng được cô lựa chọn ở mức giá vừa phải, dễ tìm, giúp việc phối đồ trở nên linh hoạt mà không cần đầu tư quá lớn.

Đối với Linh Ngọc, khi lựa chọn trang phục, điều quan trọng nhất vẫn là mức độ phù hợp và tần suất sử dụng. Một thiết kế đẹp không chỉ được đánh giá qua giá trị vật chất, mà còn ở việc nó có phản ánh đúng hoàn cảnh, cá tính và thông điệp mà người mặc muốn truyền tải hay không.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam