Bạn gái tin đồn kém Johnny Trí Nguyễn 24 tuổi là ai?

Gần đây, Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 tổ chức ở TPHCM hôm 21/4. Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên tham dự một sự kiện giải trí nên nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông và khán giả.

Đáng chú ý, Johnny Trí Nguyễn sánh đôi cùng hot girl Kalli Nguyễn trên thảm đỏ. Những cử chỉ thân thiết và tương tác tự nhiên giữa cả hai khiến mạng xã hội rộ lên nghi vấn hẹn hò. Từ khóa “người yêu Johnny Trí Nguyễn” thu hút nhiều lượt tìm kiếm và bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh gây chú ý của Johnny Trí Nguyễn (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, hôm 16/4, Kalli Nguyễn cũng đăng tải hình ảnh chụp chung cùng Johnny Trí Nguyễn khi cả hai tham dự một bữa tiệc.

Hiện Johnny Trí Nguyễn và Kalli Nguyễn chưa lên tiếng về mối quan hệ. Phóng viên Dân trí đã liên hệ các nhân vật nhưng chưa nhận được phản hồi.

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn và hot girl Kalli Nguyễn vướng tin đồn hẹn hò (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kalli Nguyễn sinh năm 1998, kém Johnny Trí Nguyễn 24 tuổi. Cô từng được biết đến là hot girl nổi bật trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp. Năm 2018, một số trang truyền thông Trung Quốc từng nhắc đến cô với biệt danh “nữ thần piano”.

Những năm gần đây, Kalli Nguyễn sống kín tiếng hơn và tập trung cho công việc kinh doanh. Hiện cô là chủ một thương hiệu nến thơm tại TPHCM.

Ngoài kinh doanh, Kalli Nguyễn còn đam mê hội họa. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các tác phẩm do mình thực hiện. Tranh của người đẹp chủ yếu sử dụng chất liệu sơn dầu và acrylic, mang màu sắc huyền ảo, lấy cảm hứng từ vũ trụ và thiên hà.

Kalli Nguyễn có niềm đam mê với hội họa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về phía Johnny Trí Nguyễn, trước khi vướng tin hẹn hò bạn gái kém 24 tuổi, anh từng có chuyện tình kéo dài 1 thập kỷ với diễn viên Nhung Kate. Cả hai khép lại mối quan hệ vào năm 2024.

Thời gian gần đây, Johnny Trí Nguyễn tái xuất điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Anh tham gia phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh với vai trò đạo diễn hành động và diễn viên.

Giữa lúc vướng nghi vấn hẹn hò Kalli Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn cũng thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ quan điểm về tình yêu và sự kết nối giữa con người.

Nam diễn viên cho rằng ai cũng cần một khoảng không gian riêng, nhưng con người vẫn luôn hướng đến sự gắn bó với gia đình, bạn bè và đặc biệt là người mình yêu. Theo Johnny Trí Nguyễn, không có sự kết nối nào sâu sắc hơn mối quan hệ tình cảm, nơi niềm vui và nỗi buồn được sẻ chia trọn vẹn.

Johnny Trí Nguyễn cũng nhấn mạnh bản chất của tình yêu là sự tự do. Theo anh, khi tình yêu đi kèm kiểm soát hay áp đặt, đó không còn là yêu chân thành mà xuất phát từ nỗi sợ mất mát. Nam diễn viên cho rằng tình yêu đích thực là để đối phương được là chính mình và lựa chọn ở lại vì mong muốn thay vì bị ràng buộc.