Nữ diễn viên xinh đẹp phim giờ vàng VTV gợi ý cách chọn áo dài mặc Tết 2026

Diễn viên phim giờ vàng VTV gợi ý 3 kiểu áo dài diện Tết (Video: Lê Phương Anh).

Gần Tết Nguyên đán, khi các hoạt động văn hóa và sự kiện diễn ra dày đặc, áo dài là lựa chọn được nhiều nghệ sĩ ưu tiên khi xuất hiện trước công chúng.

Bích Ngọc - nữ diễn viên đang nhận được nhiều sự chú ý sau vai Thủy trong phim Lằn ranh - cho biết, cô chọn áo dài bởi sự phù hợp với không khí truyền thống và hình ảnh cá nhân theo đuổi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên cho rằng áo dài là trang phục thể hiện rõ nhất thần thái người mặc. Vì vậy, trong những sự kiện mang tính lịch sự, truyền thống, cô luôn ưu tiên lựa chọn áo dài, đồng thời chú trọng phom dáng, chất liệu và sự tiết chế trong cách phối phụ kiện.

Trong bộ ảnh mới, Bích Ngọc gây chú ý với áo dài gấm tông hồng kết hợp quần cùng gam màu. Họa tiết vân chìm tạo điểm nhấn thị giác nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng nhờ chất liệu gấm cao cấp.

Nữ diễn viên cho biết tổng chi phí cho trang phục và phụ kiện đi kèm vào khoảng 10 triệu đồng, trong đó phần áo dài thiết kế riêng chiếm gần 5 triệu đồng.

Về phụ kiện, nữ diễn viên ưu tiên vòng cổ ngọc trai nhiều lớp hoặc cài hoa nhỏ, kết hợp túi cầm tay đính ngọc trai để tạo điểm nhấn vừa phải, hạn chế cảm giác cứng nhắc cho tổng thể trang phục.

Bên cạnh đó, cô lựa chọn giày cao gót đính đá có thiết kế nhẹ, chú trọng độ êm, giúp thuận tiện khi di chuyển, chụp ảnh hoặc dạo phố trong thời gian dài.

Ở bộ áo dài tiếp theo, Bích Ngọc lựa chọn áo dài cùng gam màu nhưng sắc độ nổi hơn, kết hợp quần vàng tạo sự tương phản.

Để tránh cảm giác nặng nề, có phần già dặn khi sử dụng chất liệu gấm, cô kết hợp kiểu tóc uốn nhẹ cùng lớp trang điểm tông hồng đào, tạo vẻ tươi sáng.

Khuyên tai và vòng cổ ngọc trai được Bích Ngọc lựa chọn đồng điệu nhằm giữ tổng thể nhẹ nhàng, không bị rườm rà.

Ngoài trang sức, phụ kiện đi kèm cũng được tiết chế tối đa khi cô lựa chọn clutch trắng cỡ nhỏ cầm tay. Bích Ngọc cho rằng khi áo dài đã là điểm nhấn chính, việc giản lược phụ kiện giúp trang phục trở nên gọn gàng và dễ ứng dụng hơn.

Theo nữ diễn viên, cô yêu thích kiểu áo dài dáng suông, được bó nhẹ phần eo vì thiết kế này phù hợp với nhiều vóc dáng và không gian sự kiện khác nhau, đồng thời dễ ứng dụng trong đời sống.

Với mức đầu tư khoảng 8 triệu đồng, trang phục không chỉ thích hợp khi dự tiệc hay những buổi gặp gỡ trang trọng mà còn có thể diện trong các buổi dạo phố, du xuân đầu năm.

Ở lựa chọn cuối cùng, Bích Ngọc mang đến hình ảnh tươi sáng với thiết kế áo dài tông vàng nắng kết hợp quần nâu. Đây là trang phục có mức đầu tư cao nhất, khoảng 10 triệu đồng, song nữ diễn viên đánh giá cao tính ứng dụng khi có thể diện trong nhiều không gian khác nhau như lễ chùa đầu năm hoặc các sự kiện văn hóa.

Bích Ngọc lựa chọn thiết kế áo dài tông vàng sử dụng chất liệu có họa tiết vân chìm, được điểm xuyết chi tiết đính ngọc trai ở phần thân áo, tạo dấu ấn riêng mà vẫn giữ được tinh thần truyền thống.

Với bộ trang phục này, thay vì sử dụng túi xách, nữ diễn viên ưu tiên cầm hoa làm phụ kiện, góp phần tôn lên vẻ mềm mại và nét truyền thống của phụ nữ Á Đông.

Khi được hỏi về kinh nghiệm lựa chọn áo dài, Bích Ngọc chỉ ra sai lầm phổ biến của nhiều phụ nữ là chọn sai chất liệu và lạm dụng phụ kiện. Theo nữ diễn viên, nên ưu tiên các chất liệu như gấm, tơ tằm hay lụa tự nhiên bởi độ rủ và chiều sâu thị giác rõ rệt, góp phần tôn lên thần thái người mặc.

Bích Ngọc cũng khuyên phái đẹp nên ưu tiên những thiết kế cơ bản, bảng màu trung tính hoặc cổ điển để có thể sử dụng lâu dài. Với các chất liệu cao cấp, việc giặt khô hoặc giặt tay bằng nước lạnh, hạn chế vắt mạnh và bảo quản riêng trong túi vải có hút ẩm sẽ giúp trang phục giữ được độ bền theo thời gian.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam