Nhan sắc của Hoa hậu Mai Phương Thúy 20 năm sau khi đăng quang

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới và lọt top 17.

Thời điểm đó, sở hữu chiều cao vượt trội 1,79m song nhan sắc Mai Phương Thúy vấp phải những ý kiến trái chiều. Có người nhận xét người đẹp sở hữu làn da ngăm đen, gương mặt không cân đối. Có ý kiến cho rằng sắc vóc của cô không đạt chuẩn hoa hậu.

Hoa hậu sinh năm 1988 cho biết, cô hiểu rõ tâm lý vì sao có người lại chê ngoại hình của người khác. "Tôi không tổn thương khi bị chê ngoại hình. Tôi hiểu bản thân mình...", Mai Phương Thúy nói.

Qua thời gian, Mai Phương Thúy được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Ở tuổi 40, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vẻ ngoài tràn đầy sức sống và vóc dáng thanh mảnh.

Gần đây, Mai Phương Thúy cũng khá táo bạo trong phong cách thời trang. Cô tâm sự rằng, việc mặc hở hay không, không quan trọng bằng việc mặc đúng nơi đúng chỗ, bởi điều này giúp phái đẹp trở nên quyến rũ hơn.

Mai Phương Thúy cũng chia sẻ, bản thân thường mặc theo những gì mình thích và không chạy theo xu hướng. Với cô, mua sắm cũng là một thú vui giúp giải tỏa căng thẳng.

Trong những năm gần đây, Mai Phương Thúy không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Ở các bức hình, cô xuất hiện với khuôn mặt tươi tắn với đôi mắt to tròn cùng làn da trắng không tì vết. Khán giả khen ngợi cô giữ được "nhan sắc không tuổi" bất chấp thời gian.

Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1988 thường chọn những món ăn lành mạnh, tốt cho sức khỏe, ngủ đủ giấc, đúng giờ để làn da luôn khỏe. Ngoài ra, Mai Phương Thúy rất chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao để giữ vóc dáng cân đối.

Theo Mai Phương Thúy, nhiều năm qua cô để danh hiệu hoa hậu lại phía sau không phải vì quên lãng, mà để học cách nhìn cuộc sống bằng những lăng kính khác. Cô muốn được là chính mình ở những phiên bản không cần hào quang, không cần khuôn mẫu.

Lý giải 10 năm trở lại đây hạn chế xuất hiện trước truyền thông, hoa hậu 8X cho biết, cô vốn không đam mê showbiz, không còn đam mê sàn diễn hay đứng trước máy quay.

"Hồi trẻ, mình thử sức thì không ai nói. Sau này tôi thấy nghệ sĩ rất cao quý, để xứng với điều đó thì phải có năng khiếu, chuyên nghiệp và rèn luyện. Còn nếu chỉ nghĩ mình đẹp, có danh hiệu rồi hời hợt thì tôi thấy mình đang có lỗi", Mai Phương Thúy bộc bạch.

Bên cạnh nhan sắc, Mai Phương Thúy còn sở hữu khối tài sản lớn nhờ thành công trong công việc kinh doanh. Giàu có, xinh đẹp nhưng Mai Phương Thúy rất kín tiếng chuyện đời tư.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mai Phương Thúy cho biết cô đã trữ đông trứng vào năm 2022. Theo người đẹp, việc này khiến cô yên tâm hơn khi kéo dài thời điểm kết hôn và sinh con và cô sẽ cố gắng lập gia đình sớm nhất có thể.

Mai Phương Thuý cũng bày tỏ, bản thân không cổ vũ những việc đi trái với quy luật của tự nhiên nhưng nếu ai lo cho sự nghiệp, muốn thời điểm đủ độ chín chắn và có cam kết nghiêm túc về việc chăm sóc con cái thì đây cũng là một trong những lựa chọn hợp lý.

Ảnh: Facebook nhân vật