G-Dragon đội mưa hát 5 bài, BTC không chào từ biệt khiến fan Việt hụt hẫng

Chương trình quy tụ dàn sao đình đám như CL (2NE1), Tempest, tripleS, DPR IAN, trong đó, G-Dragon là cái tên được khán giả Việt mong chờ nhất.

Ngay từ khi xác nhận đến Việt Nam, nam nghệ sĩ đã tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội. Những câu chuyện, hình ảnh, video liên quan đến anh liên tục lên xu hướng.

Trong lần tái ngộ fan Việt, G-Dragon xuất hiện ở cuối chương trình, đúng lúc trời Hà Nội đổ mưa to. Anh kết hợp áo ba lỗ với ghi lê và vest, thắt cà vạt chấm bi, đúng phong cách “ông hoàng K-pop”, khiến hàng chục nghìn khán giả hò reo phấn khích.

G-Dragon biểu diễn trong đêm nhạc (Ảnh: Phạm Thế Hiển).

G-Dragon mở màn bằng Power - ca khúc thể hiện sức mạnh tinh thần và tình yêu của anh với âm nhạc. Sau đó là Home Sweet Home và Too Bad - hai ca khúc trong album phòng thu thứ ba của anh.

Màn trình diễn khép lại với Crayon và Crooked - bản hit đình đám từng gắn liền với tuổi trẻ của hàng triệu fan toàn cầu, đạt hơn 260 triệu lượt xem trên YouTube.

Lúc giao lưu giữa tiết mục, G-Dragon nói tiếng Việt: “Có thích không?”. Anh nhiều lần cúi gập người cảm ơn fan, liên tục nói "cảm ơn" bằng tiếng Việt và khiến khán giả phấn khích khi hô to: “Việt Nam, do you love me?” (Việt Nam, các bạn có yêu tôi không?).

Được biết, có gần 40.000 khán giả đã đổ về sân Mỹ Đình để tham dự sự kiện. Không khí trong và ngoài sân đều "nóng" bất chấp cơn mưa nặng hạt. Nhiều sao Việt như Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang, Phương Ly, Diệu Nhi, Rhyder... cũng có mặt trong đêm nhạc.

Tuy nhiên, bên cạnh sự thăng hoa về cảm xúc, một số khán giả vẫn cảm thấy tiếc nuối và không hài lòng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Hoa (33 tuổi, Nghệ An) bày tỏ cảm xúc hụt hẫng sau đêm nhạc. Là người hâm mộ lâu năm của G-Dragon, Hoa vượt quãng đường 300km ra Hà Nội mong tận hưởng những giây phút bùng nổ cùng thần tượng.

Tuy nhiên, cô bất ngờ khi thủ lĩnh nhóm Big Bang chỉ hát 5 bài, sau đó, ban tổ chức cũng không ra sân khấu nói lời chào từ biệt chính thức với khán giả.

"Chỉ đến khi màn hình LED chạy chữ, chúng tôi mới biết phần trình diễn của G-Dragon đã hết", Hoa nói.

Nam ca sĩ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả (Ảnh: Phạm Thế Hiển).

Về thông tin cho rằng G-Dragon kết thúc sớm vì một fan cố gắng lao lên sân khấu, ông Phạm Huy Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty vệ sĩ Bảo An, đơn vị bảo vệ sự kiện - phủ nhận.

“G-Dragon biểu diễn đúng 5 bài như kế hoạch đã thống nhất từ trước. Không có chuyện dừng sớm vì khán giả quá khích. Phía Hàn Quốc còn cử lực lượng an ninh sang hỗ trợ ngay tại khu vực sân khấu”, ông Hoàng cho hay.

Bạn Vân Anh (sinh năm 2004, Hà Nội), một khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình, chia sẻ: "Với mình, đêm nhạc khá trọn vẹn. Dù trời mưa, các nghệ sĩ vẫn biểu diễn hết mình, khán giả cũng không ai rời đi giữa chừng. Không khí giống như đưa mình trở lại những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt".

Tuy nhiên, cô cũng chỉ ra một số hạn chế trong khâu tổ chức: “Ban tổ chức không công bố dòng thời gian cụ thể, khiến bọn mình không biết khi nào mở cổng, khi nào kết thúc. Việc mua vật phẩm trong concert cũng rối rắm, không có thông tin rõ ràng về quy định mua bán, làm nhiều người lúng túng”.

Về mặt dàn dựng chương trình, cô đánh giá cao yếu tố kết hợp văn hóa khi có sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt ở giữa chương trình và MC là người gốc Việt hoặc lai Việt. Nhưng cô cũng thẳng thắn chia sẻ: “Mình thấy chương trình chưa khai thác hết tiềm năng của các MC. Ánh sáng sân khấu cũng chưa thật sự ấn tượng”.

Một trong những khoảnh khắc đẹp khi nam thần tượng biểu diễn giữa cơn mưa trắng trời tại sân Mỹ Đình (Ảnh: Phạm Thế Hiển).

Bạn Phạm Thế Hiển cũng cho phóng viên Dân trí biết, nếu G-Dragon "đỉnh" thì ban tổ chức show còn nhiều thiếu sót. Chẳng hạn như khâu xếp hàng quá lâu khiến nhiều khán giả "kêu trời" hay việc ban tổ chức không nói lời tạm biệt, theo anh Hiển, cũng khiến không ít khán giả có mặt cũng cảm thấy hụt hẫng.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả cũng thể hiện sự không hài lòng. Có người than phiền số lượng quầy đồ ăn quá ít so với 40.000 người, quy trình đặt hàng rắc rối, lightstick (gậy phát sáng) yếu, âm thanh chưa đạt chuẩn và đặc biệt là việc xếp hàng không hợp lý giữa các hạng vé.

Một số tài khoản bình luận gay gắt: “Mang tiếng vé VIP với SVIP mà xếp hàng mệt nhoài. Trong khi vé CAT thì thẳng tiến vào luôn. Xếp hàng làm gì không hiểu!”; “Âm thanh tệ, MC chưa tròn vai, lightstick (gậy ánh sáng - PV) không phát sáng” hay "Ban tổ chức không có ai ra chào lấy một câu".

Trước đó, G-Dragon đặt chân tới Hà Nội lúc 22h ngày 20/6. Hàng trăm người hâm mộ mang biểu tượng hoa cúc đến sân bay Nội Bài chào đón thần tượng sau 8 năm chờ đợi.

G-Dragon tên thật là Kwon Ji Yong, sinh năm 1988, là ca sĩ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc kiêm biểu tượng thời trang hàng đầu Hàn Quốc. Anh từng giữ vai trò thủ lĩnh nhóm Big Bang suốt 13 năm, để lại dấu ấn đậm nét trong làng nhạc Kpop.

Sau quãng thời gian vắng bóng vì nghĩa vụ quân sự và ồn ào đời tư, G-Dragon trở lại với album Übermensch và tour diễn thế giới cùng tên. Tại Việt Nam, anh vẫn chứng minh được đẳng cấp khi khiến hàng chục nghìn người “phát cuồng” chỉ trong vài chục phút biểu diễn.

Theo các chuyên gia, G-Dragon là một trong số hiếm nghệ sĩ nam vừa có thể dẫn đầu các bảng xếp hạng nhạc số, bán được lượng album lớn, vừa “cháy vé” trong các concert. Sức hút của anh vượt qua ranh giới âm nhạc, trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.