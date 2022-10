Đoàn Thiên Ân tự tin ở vòng phỏng vấn, muốn mang vương miện về cho Việt Nam

Sáng 18/10, vòng bình chọn cuối cùng của phần thi "Country's Power Of The Year" thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Miss Grand International 2022) đóng lại. Kết quả của vòng thi này căn cứ theo lượt bình chọn dành cho hai ứng viên cuối cùng trên Instagram chính thức của cuộc thi.

Bức ảnh chân dung của Thiên Ân đã nhận được lượng "like" khủng, hơn 3.020.000 lượt ở thời điểm BTC công bố đóng bình chọn. Tuy nhiên, đại diện Thái Lan vẫn nhỉnh hơn đại diện Việt Nam khi người đẹp Engfa Waraha bứt phá vào những giờ phút chót.

Đoàn Thiên Ân của Việt Nam và Engfa Waraha của Thái Lan đang đua tranh khốc liệt trong hạng mục "Country's Power Of The Year" (Ảnh: MGI).

Với kết quả bình chọn này, Engfa Waraha của Thái Lan dường như đã giành chiến thắng trong phần thi "Country's Power Of The Year" và giành tấm vé vào thẳng Top 20 chung cuộc. Tuy nhiên, BTC cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã ra thông báo mới, ngay sau thời điểm tuyên bố đóng bình chọn.

Theo đó, BTC tiếp tục gia hạn bình chọn cho cả Thiên Ân và Engfa Waraha, chốt bình chọn vào 10 giờ tối 18/10 (giờ Indonesia). Đại diện BTC giải thích, nguyên nhân là có nhiều cá nhân đã bình chọn nhưng "bỏ theo dõi" trang Instagram của cuộc thi, vi phạm hình thức bình chọn hợp lệ.

"Các bạn hãy tiếp tục bình chọn và quan trọng nhất, lượt bình chọn sẽ chỉ được tính cho những người theo dõi Instagram", BTC nhấn mạnh với khán giả. Với sự thay đổi luật chơi của BTC, Đoàn Thiên Ân của Việt Nam vẫn còn cơ hội giành tấm vé đặc cách vào Top 20 trước đại diện Thái Lan.

Người chiến thắng cuối cùng ở phần thi "Country's Power Of The Year" sẽ được BTC công bố trong đêm chung kết 25/10 tới.

Đoàn Thiên Ân có nhiều lợi thế trong các phần thi bình chọn trực tuyến của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Những ngày qua, Đoàn Thiên Ân của Việt Nam đã lọt Top 20 bình chọn Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 nhờ số phiếu bình chọn của khán giả. Ngoài ra, phần thi Miss Popular Vote cạnh tranh tấm vé vào thẳng Top 10 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 cũng đã khởi động. Phần thi Miss Popular Vote diễn ra trên trang web chính thức của cuộc thi và kết thúc vào 6 giờ chiều 25/10 tới.

Đại diện Việt Nam cũng đã trải qua phần thi phỏng vấn kín với giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 vào ngày 17/10. Trong phần thi này, Đoàn Thiên Ân tự tin trả lời bằng tiếng Anh, tiếng Thái.

Xuất hiện với bộ vest vàng và mái tóc xoăn cùng thần thái tự tin, người đẹp Việt Nam hoàn thành ổn phần thi của mình. Mở đầu bằng lời chào và giới thiệu bằng tiếng Thái, Thiên Ân nhận ngay những cái gật đầu khen ngợi từ Ban Giám khảo.

Đoàn Thiên Ân lọt top 20 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Thiên Ân giới thiệu với giám khảo rằng, cô đang là MC tự do, người mẫu và theo học chuyên ngành Quản trị Khách sạn tại một trường đại học ở TPHCM. Trong buổi nói chuyện, cô còn hát tặng cho mọi người hai ca khúc bao gồm cả tiếng Anh lẫn Việt.

Khi được hỏi có áp lực trước chiến thắng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Nguyễn Thúc Thùy Tiên năm 2021, Thiên Ân khẳng định có một chút. Tuy nhiên, khi tham gia phần thi phỏng vấn, cô tiết lộ không còn cảm thấy áp lực nhiều nữa bởi cô luôn nhận được sự ủng hộ của fan Việt suốt hành trình dự thi.

Người đẹp thừa nhận, cô chỉ có thời gian khá ngắn để chuẩn bị cho cuộc thi nhưng cô vẫn may mắn khi luôn nhận được sự hỗ trợ từ ê kíp. Người đẹp Long An cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã giúp cô trở thành một trong hai thí sinh lọt vào vòng cuối của phần thi "Country's Power Of The Year".

Thiên Ân thể hiện thuyết phục, tự tin trong vòng phỏng vấn với Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Thiên Ân cũng thuyết phục Ban Giám khảo của cuộc thi trao vương miện cho cô. Người đẹp cho biết, cô muốn lấy chiếc vương miện lần thứ hai về cho Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như phải chọn một người khác, người đẹp sẽ lựa chọn đại diện của Indonesia. Với Thiên Ân, điều quan trọng nhất khi cô đến với cuộc thi chính là tìm kiếm những trải nghiệm và kinh nghiệm mới cho bản thân.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đang bước vào hồi kết. Vòng thi Trình diễn quốc phục sẽ diễn ra vào ngày 20/10 tới. Bán kết cuộc thi diễn ra vào ngày 22/10 và đêm chung kết là ngày 25/10. Trong đêm chung kết, đương kim Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Cuộc thi năm nay có 71 thí sinh tham dự.