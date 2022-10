Thiên Ân lọt top 4 thí sinh được yêu thích tại Miss Grand International

Từ danh sách 10 ứng viên của phần thi Country's power of the year (phần thi bình chọn thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi), Ban Tổ chức đã chọn ra 4 thí sinh nhận được số phiếu bầu cao nhất trên Instagram chính thức của cuộc thi.

Đoàn Thiên Ân của Việt Nam lọt top 4 thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Đó là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Hòa bình Indonesia, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, Hoa hậu Hòa bình Colombia.

Vòng hai của phần thi Country's power of the year tiếp tục diễn ra từ ngày 14/10 để tìm ra người thắng cuộc cuối cùng. Việc bình chọn bắt đầu từ 11 giờ sáng 14/10 (giờ Bali) trên Instagram chính thức của cuộc thi. Người giành chiến thắng trong phần thi Country's power of the year sẽ nhận cơ hội vào thẳng top 20 chung cuộc.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã trải qua nhiều phần thi phụ quan trọng như Trình diễn trang phục thể thao, Trình diễn trang phục truyền thống Bali, Trình diễn áo tắm. Các thí sinh của cuộc thi năm nay hiện tạm nghỉ để chuẩn bị cho phần thi Trình diễn trang phục dân tộc và phần thi bán kết trước khi tham dự đêm chung kết, diễn ra vào ngày 25/10 tới.

Đoàn Thiên Ân trong phần thi áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, ngày 12/10 (Ảnh: MGI).

Đoàn Thiên Ân của Việt Nam vẫn thể hiện được năng lượng tích cực, sự hoạt bát trong các hoạt động tập thể và các phần thi phụ của cuộc thi. Cô vẫn nằm trong nhóm thí sinh triển vọng, được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay dù thời gian chuẩn bị cho cuộc thi không nhiều. Người đẹp chỉ có 3 ngày trước khi lên đường sang Bali, Indonesia.

Ngày 13/10, trên fanpage chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, Ban Tổ chức đã thông báo về thể lệ bình chọn Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất. Vòng đầu của cuộc bình chọn Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất sẽ kết thúc vào 12 giờ ngày 15/10.

Theo đó, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất ở phần thi Trình diễn áo tắm, diễn ra vào ngày 12/10. Trong đó, 10 thí sinh sẽ do khán giả bình chọn qua fanpage chính thức của cuộc thi và 10 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn.

Thiên Ân (trái) bên các thí sinh khu vực châu Á tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Thiên Ân đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Hiện, người hâm mộ Việt Nam đang kêu gọi bình chọn cho đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Fan yêu các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam hi vọng, người đẹp Long An sẽ có thành tích tốt tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, kế tiếp thành công rực rỡ của đàn chị Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 10/2022 với sự tham gia tranh tài của 71 thí sinh. Ứng viên mạnh đến từ châu Á của Thiên Ân gồm đại diện của Thái Lan, Philippines, Campuchia, Indonesia, Brazil, Venezuela, Cộng hòa Séc, Colombia…

Ngày 13/10, các thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 tham gia hoạt động tìm hiểu văn hóa Bali (Ảnh: MGI).

Thiên Ân luôn tỏa sáng và nổi bật trong các khung hình (Ảnh: MGI).

Thiên Ân cùng đại diện của Thái Lan, Myanmar (Ảnh: MGI).