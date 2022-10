Thùy Tiên và Thiên Ân trình diễn áo tắm tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới

Vòng thi áo tắm thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hòa bình Thế giới 202 (Miss Grand International 2022) đã diễn ra tại khu vực bể bơi sát bãi biển ở Bali, Indonesia. 71 thí sinh được chia thành từng nhóm và lần lượt trình diễn. Do thời tiết không ổn định, chương trình được tổ chức muộn hơn so với dự kiến gần một tiếng.

71 thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 tham gia phần thi Trình diễn áo tắm, ngày 12/10 (Ảnh: MGI).

Trang phục áo tắm của dàn thí sinh năm nay không đồng nhất, nhiều mẫu thiết kế có kiểu dáng rườm rà. Một vài gương mặt nổi bật trong phần trình diễn áo tắm là đại diện Brazil, Venezuela, Colombia, Thái Lan, Philippines...

Đoàn Thiên Ân - đại diện của Việt Nam liên tục phải lấy tay chỉnh sửa tóc trong suốt màn catwalk do ảnh hưởng của gió to. Những bước catwalk của Thiên Ân bị nhận xét chưa thực sự nổi bật. So với vòng thi Trình diễn trang phục thể thao vài ngày trước, đại diện Việt Nam có phần bị giảm phong độ.

Vòng thi áo tắm của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 202 khép lại bằng màn xuất hiện của đương kim Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Với sự dày dạn kinh nghiệm, Thùy Tiên trình diễn ấn tượng, làm chủ sân khấu và thu hút mọi ánh nhìn với thần thái rạng ngời.

Phần trình diễn áo tắm hút mọi ánh nhìn của Thùy Tiên (Video: MGI).

Được biết, 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn sẽ được ban tổ chức công bố kết quả trên fanpage chính thức của cuộc thi.

Các phần thi phụ của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã dần kết thúc. Theo kế hoạch, 71 thí sinh sẽ trải qua vòng thi Trình diễn trang phục dân tộc và đêm bán kết trước khi bước vào chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 tới.

Ngày 12/10, thí sinh của Kosovo tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, Edona Lie, đã từ bỏ cuộc thi với lý do sức khỏe không đảm bảo. Cô vắng mặt trong các phần thi phụ đã diễn ra và những hoạt động gần đây của Ban tổ chức.

Sau đêm thi Trình diễn trang phục truyền thống Bali, sáng 12/10, Ban tổ chức cuộc thi cũng thông báo kết quả bình chọn thí sinh được yêu thích nhất trong nhóm thí sinh từ 6 đến 10, căn cứ theo kết quả bình chọn của fan trên Instagram chính thức của cuộc thi.

Đoàn Thiên Ân trình diễn áo tắm tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Video: MGI).

Theo đó, đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân lọt vào top bình chọn này cùng Hoa hậu Hòa bình Mexico, Hoa hậu Hòa bình Colombia, Hoa hậu Hòa bình Paraguay, Hoa hậu Hòa bình Guatemala. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, ngày 25/10. Người giành chiến thắng trong phần thi này sẽ được vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Đoàn Thiên Ân chỉ có ba ngày chuẩn bị mọi thứ để thi quốc tế sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 trong chung kết vào tối 1/10 tại TPHCM. Trong một tuần qua, Thiên Ân cố gắng nhập cuộc, thể hiện phong độ tốt nhất. Sau một tuần, đại diện của Việt Nam cho biết cô sụt cân, quần áo đều mặc rộng.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới tổ chức lần đầu năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong sáu cuộc thi nhan sắc được quan tâm. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực".

Đương kim hoa hậu là người đẹp Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 diễn ra tại hai thành phố lớn của Indonesia là Bali và Jakarta. Cuộc thi hiện chỉ còn 71 thí sinh tham dự sau khi người đẹp Kosovo rút lui.