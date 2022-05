Dàn Hoa hậu, Á hậu diện "hở bạo" trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang

Với trang phục này, Hoàng My đã xuất sắc nhận được giải thưởng "Best Dressed" tại đêm đầu tiên của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 do Harper's Bazaar Việt Nam trao tặng (Ảnh: Ban Tổ chức).