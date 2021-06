Lương Thùy Linh tiết lộ, tuổi 21 vẫn được bố gấp chăn, mắc màn mỗi khi ngủ

Dân trí "Người đàn ông, tới tận bây giờ, khi Linh đã 21 tuổi, vẫn có "thú vui tao nhã" là đến giờ đi ngủ thì chạy qua gấp chăn, mắc màn, xếp giường ngủ cho mình", hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ.

Ngày của Cha (Father's Day) được tổ chức hàng năm trên thế giới vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6. Đây là dịp để mọi người tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn đối với cha của mình.

Lương Thùy Linh chia sẻ ảnh thời bé bên cạnh bố

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có những dòng chia sẻ đặc biệt về bố của mình.

Người đẹp kể bố mình ít nói, hiếm thể hiện tình cảm nhưng từ khi con gái đi học xa, đi làm lại hay gọi điện và thường trách yêu: "Nó quên mất bố rồi, nó chỉ nhớ mẹ thôi" .

Hoa hậu Lương Thùy Linh được bố tôn trọng mỗi khi đưa ra quyết định gì trong cuộc sống. "Khi mình nói muốn làm gì đó chắc chắn bố sẽ không mắng, không ngờ vực về quyết định đó. Miễn mình có lý do cho những gì mình làm là bố sẽ hỗ trợ hết sức".

Hoa hậu kể bố hết mực yêu thương, chiều chuộng con gái. Điều bất ngờ hơn cả là sự chăm sóc vô cùng chu đáo mỗi lần cô về nhà.

Người đẹp tiết lộ mỗi khi cô chuẩn bị về thăm nhà, bố sẽ lau dọn sạch sẽ 3 tầng, chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh. Ông không bao giờ quên thay mới chăn ga gối trong phòng của con gái. Ông nói: "Lâu lâu mới về, phải sạch sẽ thơm tho".

"Tới tận bây giờ, khi Linh đã 21 tuổi, bố vẫn có "thú vui tao nhã" là đến giờ đi ngủ thì chạy qua gấp chăn, mắc màn, xếp giường ngủ cho mình. Mùa đông sẽ không quên cuộn chân mình vào chăn (vì chân mình rất lạnh). Mùa hè mưa bão thì nửa đêm cũng chạy qua kiểm tra cửa cho mình", Lương Thùy Linh chia sẻ về sự chăm sóc chu đáo bố dành cho con gái.

Lương Thùy Linh khi trưởng thành còn có chiều cao "vượt trội" hơn cả bố.

Bố của hoa hậu Lương Thùy Linh không chỉ yêu thương, chăm sóc con gái mà còn rất biết quan tâm đến gia đình. Theo Thùy Linh, bố sẵn sàng làm tất cả mọi việc nhà, từ việc nấu ăn rất ngon, rửa bát, tới cả việc gấp và cất quần áo cho cả gia đình.

"Bố có thể không phải là người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt tất cả mọi người còn lại, nhưng với Hoa hậu Lương Thùy Linh, bố là "một siêu anh hùng. Bố luôn thương con theo cách không ai có thể làm được".

Lương Thùy Linh dành lời cảm ơn đặc biệt đến bố của mình: "Thank you for being my dad. I'm proud to be your little daughter (Tạm dịch: Cảm ơn vì đã là bố của con, con tự hào là con gái nhỏ của bố)".

Hoa hậu Việt Nam thế giới 2019 tiết lộ, trong gia đình, bố mẹ là 2 thái cực khác nhau. Bố là người khá chiều con thì ngược lại mẹ vô cùng nghiêm khắc.



Băng Châu