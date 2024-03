Truyền thông Hàn: Han So Hee càng nói càng sai, chuyện tình đã tan vỡ?

Ngày 29/3, sau một thời gian im lặng, Han So Hee bất ngờ đăng tải bài viết trên trang cá nhân, làm rõ mối quan hệ với tài tử Ryu Jun Yeol và mâu thuẫn với nữ diễn viên Hyeri (bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol).

Nữ diễn viên khẳng định, cô không phải là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri tan vỡ. Đồng thời, cô thể hiện sự thất vọng khi bạn trai tin đồn im lặng, không lên tiếng về mối quan hệ với cô.

Công ty quản lý từ chối bình luận về phát ngôn và hành động gần đây của Han So Hee (Ảnh: Instagram).

Trong bài đăng, Han So Hee cũng mong muốn người hâm mộ ngừng công kích cô và những người có liên quan. Nữ diễn viên hy vọng khán giả xem xét kỹ lưỡng các nguồn tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong tâm thư, Han So Hee cũng nhắc đến Hyeri: "Tôi đã xin lỗi Hyeri rồi, nhưng tôi không liên lạc được với cô ấy. Tôi không hiểu là người yêu cũ có người yêu mới thì có gì thú vị. Tại sao lại hành động như thể đang tiếc nuối và muốn khơi lại mối quan hệ cũ".

Những chia sẻ của Han So Hee khiến cô tiếp tục nhận gạch đá từ cộng đồng mạng.

Tờ Star Today (Hàn Quốc) viết: "Bạn cho rằng tình yêu 1 tháng của bạn là điều quý giá nhất ở hiện tại, nhưng kí ức 8 năm của đối phương cũng có câu chuyện và ý nghĩa riêng.

Cả ba chắc hẳn đều đang cảm thấy nặng nề với sự việc vừa qua, nhưng Han So Hee lại một lần nữa mất bình tĩnh và nổi giận khi đối mặt với bình luận ác ý. Song, người xấu hổ nhất cuối cùng vẫn là Ryu Jun Yeol - người đàn ông lựa chọn im lặng giữa hai người phụ nữ".

Bài đăng của Han So Hee chỉ xuất hiện khoảng 10 phút trên trang cá nhân của cô trước khi được gỡ xuống, khiến người theo dõi thêm tò mò. Cộng đồng mạng xứ Hàn bùng nổ tranh cãi về những thông tin Han So Hee đưa ra.

Theo một số nguồn tin, trong bài báo mà trang Dispatch (Hàn Quốc) đăng tải trước đó, phóng viên tiết lộ, nhiếp ảnh gia Park Ye Eun là người đưa Han So Hee đến triển lãm của Ryu Jun Yeol. Đáng chú ý, Park Ye Eun cũng góp mặt trong chuyến đi tại Hawaii (Mỹ) của cặp đôi.

Mâu thuẫn trong lời nói của Han So Hee với hãng Dispatch khiến công chúng nghi ngờ về tính chân thực của thông tin. Nhiều người cho rằng, nữ diễn viên đang nói dối và phía hãng Dispatch đưa tin thiếu trung thực để bảo vệ ngôi sao Thế giới hôn nhân.

Mối quan hệ giữa Han So Hee và bạn trai Ryu Jun Yeol được cho là rạn nứt sau bê bối "tình tay ba" (Ảnh: Dispatch).

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc Han So Hee bày tỏ sự thất vọng với Ryu Jun Yeol cho thấy mối quan hệ của cả hai đang có dấu hiệu bất hòa. Kể từ loạt ảnh tại Hawaii, Han So Hee và Ryu Jun Yeol không còn xuất hiện chung.

Ngay sau bài đăng gây tranh cãi của Han So Hee, công ty quản lý của nữ diễn viên phải lên tiếng. Đại diện công ty cho hay: "Chúng tôi không có gì để nói. Thành thật xin lỗi mọi người".

Một số ý kiến cho rằng, ngôi sao của bộ phim Thế giới hôn nhân gặp vấn đề tâm lý và đang đối mặt với giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Ngày 18/3, công ty quản lý cho biết Han So Hee đang gặp vấn đề tâm lý sau nhiều ngày liên tiếp bị dân mạng "tấn công", đồng thời tuyên bố kiện những cá nhân tung tin bịa đặt về nữ diễn viên.

Tờ Naver nhận định, Han So Hee đang càng làm càng sai. Mỗi phát ngôn và hành động của nữ diễn viên đều khiến sóng gió lại nổi lên. Càng cố giải thích, nữ diễn viên dường như càng đối mặt với làn sóng phản ứng từ dư luận.

Han So Hee (SN 1994) là một trong những nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô khởi đầu là người mẫu rồi mới lấn sân sang điện ảnh.

Nhờ thành công của dự án Thế giới hôn nhân, danh tiếng của Han So Hee lên như diều gặp gió. Sau đó, nữ diễn viên liên tục gây ấn tượng trong các phim Dẫu biết, My Name, Sinh vật Gyeongseong 1…

Trước scandal tình cảm, Han So Hee được xem là nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí xứ Hàn, là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế yêu thích. Cô còn được ngợi ca là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ kim chi.

Tuy nhiên, những ồn ào đời tư gần đây khiến nữ diễn viên mất 2 hợp đồng quảng cáo có giá trị, trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận xứ Hàn. Cô từng phải khóa trang cá nhân, chuyển về chế độ riêng tư trước khi mở lại vì những cơn mưa bình luận từ người dùng mạng.