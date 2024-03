Lý do Han So Hee và bạn trai chia tay sau 2 tuần công khai hẹn hò

Ngày 30/3, một ngày sau khi Han So Hee đăng tâm thư chia sẻ về chuyện tình của cô và tài tử Ryu Jun Yeol, tài tử của bộ phim Reply 1988 cũng bất ngờ lên tiếng.

Trong tâm thư đăng trên trang cá nhân, Han So Hee một lần nữa khẳng định, cô không phải là người thứ ba, ngầm trách cứ nam diễn viên Ryu Jun Yeol vì im lặng quá lâu…

Trong thông báo gửi người hâm mộ và truyền thông, Ryu Jun Yeol cho biết, anh và Han So Hee đã chia tay. Động thái của tài tử Hàn Quốc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng châu Á.

Ngày 30/3, phía Han So Hee cũng xác nhận việc chia tay với tài tử Ryu Jun Yeol (Ảnh: Naver).

Ngay sau đó, công ty quản lý của Han So Hee cũng xác nhận: "Han So Hee đã chia tay Ryu Jun Yeol. Cả hai đều muốn được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên. Họ đã hứa sẽ không hao tổn cảm xúc vào chuyện cá nhân".

Công ty quản lý cũng mong muốn người hâm mộ nhẹ nhàng và bao dung hơn với Han So Hee: "Han So Hee đã tạo khó khăn cho bản thân và công chúng vì cảm xúc cá nhân. Cô ấy đã không sử dụng phương thức giao tiếp phù hợp.

Trên hết, chúng tôi xin chịu phần lớn trách nhiệm vì đã không chăm sóc tốt cho nghệ sĩ của mình. Dù muộn màng nhưng từ giờ chúng tôi sẽ khắc phục và trở lại với hình ảnh tích cực hơn. Mong mọi người thông cảm".

Được biết, trước khi phía Ryu Jun Yeol thông báo chia tay nữ diễn viên Han So Hee, một tờ báo Hàn Quốc đưa tin, nữ diễn viên yêu cầu bạn trai làm rõ thời điểm chia tay với Hyeri nhưng phía nam diễn viên từ chối.

Han So Hee thất vọng vì sự im lặng của tài tử Ryu Jun Yeol khiến cô trở thành nạn nhân của bạo lực mạng xã hội (Ảnh: Newsen).

Theo nguồn tin thân cận, Han So Hee rất bối rối và phẫn nộ khi tin đồn cô "giật bồ" người khác nổ ra. Nữ diễn viên mong muốn Ryu Jun Yeol làm rõ thời điểm chính xác chia tay với bạn gái cũ (nữ diễn viên Hyeri) chứ không phải thời điểm được đưa ra trong bài báo trước đó. Cô cũng mong bạn trai lên tiếng bênh vực, bảo vệ cô khỏi tin đồn là người thứ ba.

Dù Ryu Jun Yeol tuyên bố mối quan hệ giữa anh và Han So Hee không phải là mối quan hệ tình tay ba nhưng công ty quản lý của nam diễn viên khẳng định không tiết lộ chi tiết về cuộc sống riêng tư của Ryu Jun Yeol. Nam diễn viên nhấn mạnh không thể công khai thời điểm chính xác chia tay.

Một người bạn chia sẻ với tờ Osen, mối quan hệ giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. "Sau nhiều cuộc thảo luận, họ quyết định đường ai nấy đi. Đúng là đã có những mâu thuẫn xảy ra trong suốt quá trình hẹn hò", người này kể.

Theo Naver, mối quan hệ giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol có dấu hiệu rạn nứt ngay khi tin tức hẹn hò nổ ra vào đầu tháng 3. Cặp đôi bị người hâm mộ bắt gặp đi cùng nhau tại Hawaii (Mỹ). Sau đó, công ty quản lý của hai nghệ sĩ buộc phải thừa nhận chuyện tình cảm của cặp đôi.

Han So Hee mong muốn, khán giả tiếp tục ủng hộ cô trong vai trò một diễn viên (Ảnh: Naver).

Tuy nhiên, mối quan hệ của Han So Hee và Ryu Jun Yeol không nhận được sự ủng hộ của dư luận xứ Hàn. Nam diễn viên của bộ phim Reply 1988 bị nghi ngờ chia tay bạn gái 7 năm - Hyeri - vì mối quan hệ với Han So Hee. Nữ diễn viên Thế giới hôn nhân cũng đau đầu vì bị xem là người thứ ba.

Han So Hee (SN 1994) là một trong những nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô gia nhập làng giải trí Hàn qua con đường người mẫu rồi mới lấn sân sang điện ảnh.

Nhờ thành công của dự án Thế giới hôn nhân, danh tiếng của Han So Hee lên như diều gặp gió. Sau đó, nữ diễn viên liên tục gây ấn tượng trong các phim Dẫu biết, My Name, Sinh vật Gyeongseong 1…

Trước scandal tình cảm, Han So Hee được xem là nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí xứ Hàn, là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế yêu thích. Cô còn được ngợi ca là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ kim chi. Vụ việc khiến cô mất 2 hợp đồng quảng cáo và đối mặt với làn sóng chỉ trích của công chúng Hàn Quốc.