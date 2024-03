Phản ứng của Hyeri trước câu hỏi "đá xoáy" của Han So Hee

Ngày 29/3, nữ diễn viên Han So Hee có động thái bất ngờ trên mạng xã hội. Cô chia sẻ một bức tâm thư khá dài nhưng lại xóa bài 10 phút sau khi đăng tải.

Trong tâm thư, Han So Hee tiếp tục thanh minh cô không phải là người thứ ba trong mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri. Nữ diễn viên cũng có động thái "đá xoáy" bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol: "Điều tôi không hiểu là việc người yêu cũ có bạn gái mới có gì thú vị".

Chuyện tình tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri vẫn thu hút sự tò mò của dư luận xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Gần 1 tháng qua, bộ ba Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri là tâm điểm truyền thông xứ Hàn khi nam diễn viên Ryu Jun Yeol được cho là không dứt điểm mối quan hệ với Hyeri trước khi bắt đầu hẹn hò Han So Hee. Nữ diễn viên Thế giới hôn nhân cũng hứng chịu lời chỉ trích của cộng đồng mạng khi được cho là người thứ ba trong mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri.

Những phát ngôn và động thái của cả 3 nghệ sĩ đều thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong khi Han So Hee, Hyeri đều lên tiếng trả lời những thắc mắc của dư luận thì Ryu Jun Yeol giữ im lặng hoàn toàn.

Lần duy nhất Hyeri lên tiếng về mối quan hệ tay ba ồn ào là từ ngày 18/3. Theo đó, nữ diễn viên gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhắc đến dòng trạng thái "Thật thú vị" trên trang cá nhân khi tin tức hẹn hò giữa Ryu Jun Yeol - Han So Hee được truyền thông đăng tải.

"Tôi không nghĩ, mỗi hành động nhỏ của bản thân lại có tác động lớn đến vậy. Tôi chân thành xin lỗi bất cứ ai bị tôi làm ảnh hưởng", nữ diễn viên chia sẻ. Cô cũng giải thích, cô và bạn trai đã chia tay, không còn liên hệ trong thời gian dài sau khi kết thúc quan hệ.

Giữa bão dư luận dành cho bạn trai cũ và Han So Hee, Hyeri vẫn hoạt động bình thường. Nữ diễn viên xuất hiện trên mạng xã hội thông qua đoạn clip nhảy ca khúc EENIE MEENIE cùng nữ ca sĩ Chungha. Trong đoạn clip, Hyeri vẫn giữ nhan sắc xinh đẹp, thần thái rạng rỡ và luôn giữ nụ cười "tươi như hoa".

Biểu cảm của Hyeri khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Nhiều khán giả tỏ ra vui mừng khi nữ ca sĩ không bị scandal đời tư làm xuống tinh thần.

Han So Hee hứng chịu sự phản ứng của một bộ phận khán giả khi đăng tâm thư "đá xoáy" Hyeri (Ảnh: Dispatch).

Trước đó, vào ngày 21/3, Hyeri đã trở về Hàn Quốc sau 2 tháng ở Thái Lan để quay bộ phim Tropical Night. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ thần tượng cũng không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào gây tranh cãi trong khi bạn trai và Han So Hee đều chịu sự "trừng phạt" bước đầu vì scandal đời tư.

Han So Hee đã mất 2 hợp đồng quảng cáo trong khi Ryu Jun Yeol có khả năng mất cơ hội tham gia một dự án điện ảnh mới, không xuất hiện trước truyền thông.

Ngày 30/3, tập mới nhất của Hyeri's Club đã lên sóng với sự xuất hiện của "chủ trì" Hyeri và khách mời - nữ ca sĩ Taeyeon. Trong gần 30 phút, 2 nghệ sĩ chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện thú vị. Hyeri rủ cô chị Taeyeon cùng thể hiện màn vũ đạo ca khúc To. X. và thừa nhận mình đã phải học vũ đạo trong 2 tiếng đồng hồ.

Biểu cảm của Hyeri rất vui vẻ, tự nhiên. Theo một nguồn tin, đoạn clip được Hyeri và Taeyeon ghi hình từ cách đây ít ngày. Hiện, cộng đồng mạng chờ đợi động thái từ Hyeri sau lời khiêu khích của Han So Hee.

Hyeri vẫn hoạt động bình thường giữa ồn ào chuyện tình cảm (Ảnh: Weibo).

Trên mạng xã hội, một số khán giả ủng hộ Han So Hee đã lên tiếng chỉ trích Hyeri và cho rằng câu bình luận vu vơ của cô hồi đầu tháng 3 đã làm hỏng sự nghiệp của Han So Hee và Ryu Jun Yeol.

Đáp lại, người hâm mộ Hyeri cũng ùa vào trang cá nhân của Han So Hee và để lại nhiều bình luận chỉ trích dành cho ngôi sao của bộ phim My name. "Hãy để Hyeri được yên" là bình luận mà nhiều khán giả dành cho Han So Hee.

Hyeri ra mắt làng giải trí trong vai trò là thành viên nhóm nhạc nữ Girl's Day. Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách nóng bỏng là một trong những ca sĩ thần tượng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) nhận được nhiều sự quan tâm khi lấn sân sang diễn xuất.

Song, sự nghiệp phim ảnh của Hyeri chưa có nhiều dấu ấn nào, ngoài vai diễn trong Reply 1988. Ngoài Reply 1988, cô góp mặt trong một số bộ phim như Cặp đôi cảnh sát, Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho, Hoa nở nhớ trăng, Quản gia 100 won…

Cô từng có chuyện tình nhiều năm đáng ngưỡng mộ với tài tử Ryu Jun Yeol. Tuy nhiên, cặp đôi xác nhận chia tay vào tháng 11 năm ngoái. Trong chuyện tình tay ba, Hyeri được cho là nhận nhiều sự cảm thông từ người hâm mộ.