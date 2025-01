Cú trượt tay đăng nhầm ảnh "nóng" khiến đoàn phim "Squid Game 2" lao đao

Mới đây, tài tử Park Sung Hoon đã khóc và nói lời xin lỗi trong buổi gặp mặt báo chí tại Seoul (Hàn Quốc). Park Sung Hoon thừa nhận bản thân thực sự lo lắng việc đăng nhầm ảnh "nóng" ảnh hưởng trực tiếp tới ê-kíp sản xuất cũng như bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực).

Anh nói: "Tôi tự trách móc, hối hận và suy ngẫm rất nhiều suốt những ngày qua. May mắn là mọi người đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi biết ơn họ và muốn sống một cuộc đời thật tốt đẹp để trả ơn họ trong tương lai.

Trải qua sự việc này, tôi suy ngẫm về tầm ảnh hưởng của bản thân trong vai trò một diễn viên. Tôi đã phạm sai lầm và hy vọng công chúng chỉ trích tôi chứ không phải tác phẩm của tôi".

Vài ngày trước, một sự cố đã xảy ra với Squid Game 2 khi những tấm ảnh nhạy cảm mang nội dung của phim bị Park Sung Hoon vô tình đăng tải trên trang cá nhân.

Trong ảnh, các diễn viên mặc trang phục giống nhân vật ở Squid Game nhưng với phong cách phản cảm, hở hang. Theo truyền thông Hàn Quốc, bài đăng của Park Sung Hoon đã trở thành đề tài nóng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ngay khi sự cố xảy ra, nam diễn viên Hàn Quốc đã lên tiếng giải thích, anh muốn chuyển tiếp tấm ảnh cho công ty quản lý để xử lý nhưng đăng nhầm lên trang cá nhân.

Thông qua công ty quản lý, Park Sung Hoon gửi lời xin lỗi khán giả và các đồng nghiệp: "Có quá nhiều tin nhắn được gửi tới trang cá nhân của Park Sung Hoon và anh ấy đã nhầm lẫn khi tải hình ảnh đó lên trong quá trình kiểm tra các tin nhắn. Nam diễn viên cũng rất sốc khi mắc sai lầm trong thời điểm này. Chúng tôi rất xin lỗi và chắc chắn sẽ không để những điều tương tự xảy ra".

Trả lời tờ Sports Khan về sự cố của Park Sung Hoon, đạo diễn Hwang Dong Hyuk nói: "Thật khó chịu khi chứng kiến điều đó. Tôi biết có những bản nhái Squid Game mang nội dung "người lớn" như thế ở nước ngoài từ mùa đầu tiên.

Vì nó ở nước ngoài chứ không phải ở Hàn Quốc nên chúng tôi không thể ngăn chặn nó. Chúng đã phá hỏng ý nghĩa của chính tác phẩm. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Park Sung Hoon, nhưng tôi cũng tò mò tại sao anh ấy lại đăng một thứ như thế".

Squid Game 2 chính thức lên sóng vào cuối năm 2024 và tiếp tục gặt hái những thành công toàn cầu. Phim phá kỷ lục giờ xem của phần 1 lên sóng vào năm 2021 và trở thành phim có lượt xem tuần đầu cao nhất trên Netflix toàn cầu.

Squid Game 2 hiện vươn lên top 1 bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu. Tờ Hollywood Reporter, The Guardian, Time đều nhận định Squid Game 2 không hay bằng phần 1. Tuy nhiên, tờ Screen Rant dành nhiều lời khen cho tác phẩm này.

Squid Game 2 tiếp tục là câu chuyện về nhân vật chính Gi Hun (Lee Jung Jae đóng). Sau khi giành chiến thắng trong phần 1, anh từ chối việc chuyển đến Mỹ để quay trở lại tham gia trò chơi một lần nữa, nhằm tìm ra kẻ thao túng đằng sau trò chơi chết chóc này và trả thù cho những người đã khuất.

Nói về sự thay đổi tính cách của nhân vật trong phần 2, đạo diễn cho hay: "Sau khi trải qua nhiều trải nghiệm đau thương trong phần 1, Gi Hun đã hiểu những thách thức mà anh và những người chơi khác phải đối mặt không phải là kết quả của các hành động cá nhân mà bắt nguồn từ những sai sót của chính hệ thống.

Anh ấy nhận ra, để mang lại sự thay đổi, anh cần phải thách thức hệ thống và những người nắm quyền, thay vì đổ lỗi cho người khác. Ngay khi Gi Hun có vẻ ngốc nghếch, nhưng chúng ta vẫn cần một người như anh ấy, một người đủ can đảm đối đầu trong mọi chuyện".

Theo kế hoạch, phần 3 của Squid Game sẽ lên sóng vào tháng 6 tới và đây là phần cuối của loạt phim sinh tồn. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam thần tượng V (nhóm BTS) được cho là sẽ góp mặt trong Squid Game 3 và thông tin này gây chú ý với khán giả.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk hứa hẹn, phần 3 của Squid Game là câu chuyện chạm đến vực sâu tuyệt vọng.

Anh nói: "Hiện, tôi chưa thể chia sẻ chi tiết nội dung, nhưng tôi có thể nói điều này: "Tôi muốn khám phá tận cùng của sự tuyệt vọng. Đó là nơi mà ngay cả những người vẫn còn bám víu vào tia hy vọng mong manh nhất cũng thấy chúng tan vỡ. Khi mọi hy vọng đều bị dập tắt và chỉ còn lại sự tuyệt vọng phải không?".

Đạo diễn nói thêm, phần cuối của Squid Game đang trong giai đoạn sản xuất cuối.

"Mọi thứ sẽ kết thúc vào mùa cuối, cả về câu chuyện của các nhân vật lẫn thông điệp mà tôi muốn truyền tải tới người xem. Trong 3 phần, phần cuối cùng cũng là phần tôi thích nhất. Phần phim sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ nhất từ trước đến nay", đạo diễn Hwang khẳng định.

Về khả năng thực hiện phần 4 của Squid Game, đạo diễn trả lời cho biết, ông sẽ bỏ ngỏ những phần phụ và gọi đây là "ý tưởng thú vị". Đạo diễn người Hàn Quốc thổ lộ: "Nếu được phát triển, những phần phụ có thể giúp khán giả khám phá rõ những gì còn bỏ ngỏ trong 3 phần phim trước, hoặc đi sâu vào những câu chuyện ẩn giấu của anh em nhà In Ho và Jun Ho".

Park Sung Hoon (SN 1985) nổi tiếng qua các bộ phim nổi tiếng như: Six Flying Dragons, Don't Dare to Dream, Gonjiam: Haunted Asylum, My Only One, The Glory, Queen of Tears...

Trong Squid Game, Park Sung Hoon đảm nhận nhân vật chuyển giới và được khen là "linh hồn" của bộ phim.