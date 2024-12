Chưa lên sóng, "Squid Game 2" gây sốt toàn cầu, nhận đề cử Quả cầu vàng

Phần 2 của Squid Game ghi nhận sự trở lại của đạo diễn Hwang Dong Hyuk và diễn viên Lee Jung Jae. "Chúng tôi muốn ra mắt Squid Game 2 vào thời điểm khán giả có thể thưởng thức một cách thoải mái nhất", đại diện từ Netflix chia sẻ.

"Squid Game 2" sẽ ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 26/12 (Ảnh: Netflix).

Squid Game 2 đánh dấu cột mốc mới cho phim truyền hình Hàn Quốc với mức kinh phí sản xuất kỷ lục, lên đến 100 tỷ won (gần 1.800 tỷ đồng) cho 13 tập.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk của Squid Game cho biết, sau khi xem phim, khán giả sẽ nhận ra mùa mới phản ánh những góc nhìn của họ về thế giới thực.

"Khán giả của Squid Game 2 có thể tìm thấy những cảnh quay gợi nhớ đến những xung đột, chia rẽ và biến động vô lý đang diễn ra trên toàn thế giới. Người xem nhận ra bộ phim không khác gì cách chúng ta nhìn nhận thế giới", ông Hwang nhấn mạnh.

Theo nam chính Lee Jung Jae, phần 2 xoay quanh cuộc báo thù của Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) dành cho Hwang In Ho (Lee Byung Hun đóng) - kẻ chỉ huy và điều phối các trò chơi trong mùa 1. Đây là 2 nhân vật trung tâm trong mùa 2 của Squid Game. Phần tiếp theo cũng hé lộ bí mật mà In Ho che giấu sau khi tự tay giết em trai.

Squid Game 2 đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, video giới thiệu phim giữ vị trí top 1 xu hướng trên YouTube mục phim ảnh sau 2 tuần kể từ khi phát hành.

Tầm ảnh hưởng của phim ngày càng lan rộng, tạo những hiệu ứng tích cực cho chính dự án và tác động lớn về mặt kinh tế, xã hội.

Theo Hankyung, Artist Studio - công ty mà nam chính Lee Jung Jae nắm giữ cổ phần lớn nhất (23,49%) - đang được "hưởng lợi" lớn. Tính đến 23/12, Artist Studio đang giao dịch ở mức 26.750 won (gần 500.000 đồng), tăng 12,16% so với ngày giao dịch trước đó.

Ở thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu của Artist Studio đã tăng với mức độ chóng mặt lên đến 124% trong 10 ngày giao dịch do kỳ vọng lớn dành cho bộ phim Squid Game 2.

Hàng loạt các ngành hàng từ thực phẩm, làm đẹp, thời trang, game, dịch vụ trên khắp thế giới cũng ăn theo cơn sốt Squid Game 2, cho ra mắt các sản phẩm liên quan tới bộ phim để thu hút khách hàng.

Lee Jung Jae tiếp tục là linh hồn cho "Squid Game 2" (Ảnh: Netflix).

Squid Game 2 còn nhận được ưu ái đặc biệt khi được đề cử giải Phim truyền hình xuất sắc tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2025 dù phim còn chưa phát sóng. Phim sẽ cạnh tranh tượng vàng danh giá với các tác phẩm như: The Day of the Jackal của Peacock, The Diplomat của Netflix, Mr. & Mrs. Smith của Prime Video, Shogun của FX/Hulu và Slow Horses của Apple TV+.

Tờ Deadline nhận định đây là động thái bất thường từ Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (đơn vị tổ chức Quả cầu vàng) vì hiếm khi phim chưa được trình chiếu có tên trong danh sách đề cử.

Theo quy định của giải thưởng, tác phẩm tranh giải phải được phát sóng trong năm dương lịch và gửi đến ban tổ chức trước ngày 4/11. Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 82 dự kiến diễn ra vào ngày 5/1.

Tháng 12 này, ê-kíp Squid Game 2 đã tổ chức buổi gặp gỡ và công chiếu thử. Không ngoài kỳ vọng, bộ phim nhận về cơn mưa lời khen và được dự đoán có khả năng thành công hơn phần 1.

Truyền thông nước ngoài đánh giá cao diễn xuất của nam chính Lee Jung Jae. Tờ The Daily List viết: "Phần 2 thành công trong việc nâng cao mức độ nguy hiểm bằng cách đi sâu vào tâm lý con người".

Lee Jung Jae trong ngày ra mắt bộ phim "Squid Game 2", ngày 9/12 (Ảnh: Newsen).

Lee Byung Heon tại sự kiện ra mắt "Squid Game 2", ngày 9/12 (Ảnh: Newsen).

Lo ngại trước sức hút của Squid Game 2, 4 bộ phim lớn chiếu rạp tại Hàn Quốc dịp cuối năm gồm: One win, The firefighters, About family và Harbin (Cáp Nhĩ Tân) được cho là thay đổi lịch chiếu để tránh trùng thời điểm với bộ phim. Ba trong số 4 phim đã chọn lịch phát hành vào đầu hoặc giữa tháng 12 nhằm né sự cạnh tranh của Squid Game 2.

Phần 1 của Squid Game ra mắt vào năm 2021 và nhanh chóng trở thành phim được xem nhiều nhất trên Netflix trong năm. Đến nay, phim đạt 2,2 tỷ giờ xem trên thế giới và trở thành hiện tượng toàn cầu.

Bộ phim truyền hình sinh tồn của Hàn Quốc cũng càn quét các lễ trao giải hàng đầu của Mỹ như giải Gotham Awards 2021, giải People's Choice Awards 2021 (lễ trao giải văn hóa đại chúng của Mỹ).

Tại Giải thưởng SAG 2022, nam chính Lee Jung Jae trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình dài tập, còn Jeong Ho Yeon giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng truyền hình.

Squid Game còn làm nên lịch sử khi giành được 6 giải thưởng tại Emmy Awards, giải thưởng danh giá nhất trong ngành phát thanh truyền hình Mỹ.