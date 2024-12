"Squid Game 2" ra mắt: Nghẽn mạng truy cập, khán giả khen ngợi

Theo The Korea Times, sự xuất hiện của Squid Game 2 (Trò chơi con mực 2) khiến 4 bộ phim dự kiến ra mắt cuối năm nay của Hàn Quốc là: The Firefighters, About Family, One Win và Harbin đều phải dời lịch chiếu, tránh đụng độ.

Thậm chí, Netflix Hàn Quốc gặp lỗi hệ thống sau khi phim lên sóng, được cho là vì lượng truy cập quá tải. Nội dung Squid Game 2 cũng là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Phần lớn khán giả nhận xét, mùa 2 bạo lực, điên rồ với nhiều thử thách mới.

"Squid Game 2" chính thức lên sóng vào ngày 26/12 (Ảnh: Netflix).

Squid Game 2 là một trong những bộ phim truyền hình dài tập được chờ đợi nhất trong năm nay. Phim được sản xuất nối tiếp câu chuyện ở phần 1 từng gây sốt toàn cầu vào năm 2021.

Không chỉ đạt lượt xem hàng tỷ, là tâm điểm của truyền thông, phần 1 của bộ phim về đề tài sinh tồn của Hàn Quốc còn thắng đến 6 giải Emmy (giải thưởng dành cho lĩnh vực truyền hình của Mỹ) và trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, đưa truyền hình Hàn Quốc lên một nấc thang mới.

Trước ngày ra mắt, phần 2 của Squid Game đã tạo cơn sốt toàn cầu, thu hút truyền thông và khán giả. Nhiều thay đổi trong phim được đánh giá là gây sốc, khiến số phận các nhân vật trở nên khó đoán hơn.

Squid Game 2 tiếp nối câu chuyện của nhân vật chính Seong Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) sau khi anh chiến thắng trò chơi sinh tử và giành được số tiền bạc tỷ.

Ở phần 1, Gi Hun được giới thiệu là một kẻ thất bại, rơi vào bước đường cùng. Anh lâm cảnh nợ nần vì nghiện cờ bạc, buộc phải tham gia một trò chơi sinh tồn để kiếm tiền trả nợ, làm giàu, chuộc lại lỗi lầm và chăm sóc con gái.

Ở phần 2, cuộc sống Gi Hun bước sang trang mới khi anh sở hữu khối tài sản lớn. Song, anh không hạnh phúc. Gi Hun luôn sống trong nỗi ám ảnh và dằn vặt về cái chết của hàng trăm người chơi khác ở phần 1.

Do vậy, Gi Hun quyết định dùng số tiền thưởng để thực hiện kế hoạch trả thù, quay lại hòn đảo bí ẩn và tìm ra kẻ đứng sau tổ chức trò chơi tàn ác, đặc biệt là Front Man (Lee Byung Heon đóng).

Để phù hợp với tạo hình của nhân vật Gi Hun, Lee Jung Jae giảm cân, để lộ cơ thể mệt mỏi, gương mặt hốc hác.

Nam chính Lee Jung Jae tiếp tục có sự thể hiện thuyết phục trong "Squid Game 2" (Ảnh: Netflix).

Mục tiêu của Gi Hun ở phần 2 đã khác xa phần 1. Anh không đến hòn đảo bí mật để giành chiến thắng hay tìm cơ hội sở hữu số tiền thưởng khổng lồ, anh đến để báo thù, phá hủy hệ thống đằng sau trò chơi sinh tồn đẫm máu và nước mắt.

Điểm khác biệt của Squid Game 2 là số lượng tập phim ít hơn phần 1. Phim chỉ có 7 tập phim nhưng tiếp tục khai thác các trò chơi dân gian gần gũi với trẻ, đây là điểm chung với phần 1.

Sự hấp dẫn của phần 2 vẫn nằm ở tài năng của biên kịch, đạo diễn khi tạo nên câu chuyện hấp dẫn với những tình tiết nghẹt thở, tạo sự tò mò cho khán giả. Các phân đoạn máu me, bạo lực cũng khiến người xem vừa hồi hộp vừa sợ hãi.

Điểm thú vị và khiến khán giả chờ đón của phần 2 của Squid Game là tuyến nhân vật phụ mới mẻ. Họ được xem là yếu tố quan trọng, tác động mạnh đến suy nghĩ của nhân vật chính Gi Hun.

T.O.P hiện là nhân vật phụ gây tranh cãi của "Squid Game 2" (Ảnh: Netflix).

Về diễn xuất, màn thể hiện của nam ca sĩ T.O.P đang gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng nam thần tượng diễn xuất kém, là điểm trừ của phim. Song, cũng có những ý kiến bênh vực ngôi sao sinh năm 1987, cho rằng anh chỉ là ca sĩ lấn sân diễn xuất, nên không thể đòi hỏi quá cao.

Những tranh cãi liên quan tới diễn xuất của cựu thành viên Big Bang trở thành tiêu điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc.

Vai diễn của nam diễn viên Park Sung Hoon cũng khiến khán giả thích thú. Ngôi sao Vinh quang trong thù hận gây bất ngờ với nhân vật chuyển giới, bị nhiều người xa lánh nhưng dần chiếm được thiện cảm của các thành viên khác.

Lee Jin Wook vào vai người chơi số 246, một người cha có con gái bị bệnh, phải đánh đổi mạng sống vì tiền thưởng.

Cũng giống như phần 1, các nhân vật phụ đến từ nhiều tầng lớp hay hoàn cảnh khác nhau, chứa đựng những câu chuyện thú vị và đáng suy ngẫm. Họ có số phận riêng, tạo nên một bức tranh đa dạng về xã hội. Thông qua họ, bộ phim cũng phản ánh các vấn đề xã hội như bất bình đẳng, lòng tham, sự bất tín.

"Squid Game 2" vẫn là câu chuyện nghẹt thở, khó đoán và gửi gắm nhiều thông điệp về cuộc sống (Ảnh: Netflix).

Squid Game 2 đánh dấu cột mốc mới cho phim truyền hình Hàn Quốc với mức kinh phí sản xuất kỷ lục, lên đến 100 tỷ won (gần 1.800 tỷ đồng). Theo đạo diễn của bộ phim, phần 3 của siêu phẩm truyền hình xứ Hàn sẽ sớm được thực hiện.

Squid Game 2 hiện nhận được đề cử giải Phim truyền hình xuất sắc tại Quả cầu vàng 2025 từ trước khi lên sóng. Theo Deadline, đây là một động thái bất thường từ đơn vị tổ chức giải thưởng Quả cầu vàng. Vì trước đó, hiếm phim chưa chiếu lại có tên trong danh sách đề cử.