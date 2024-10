Concert "Anh trai say hi": Trấn Thành bất ngờ trình diễn vũ đạo cùng đàn em

Tối 19/10, concert (đêm nhạc trực tiếp) thứ 2 của Anh trai say hi tổ chức ở khu đô thị Vạn Phúc (TP Thủ Đức, TPHCM), thu hút khoảng 15.000 khán giả.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Trấn Thành, có sự biểu diễn của 29 "anh trai". Riêng rapper Negav vắng mặt vì vướng ồn ào phát ngôn gây tranh cãi thời gian qua.

Toàn cảnh đêm nhạc "Anh trai say hi" tối 19/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đông đảo fan của Negav vẫn mang theo băng rôn, biểu ngữ cổ vũ rapper sinh năm 2001. Bên ngoài khu vực sân khấu, ban tổ chức cũng bố trí hình ảnh của Negav để khán giả chụp hình, giao lưu.

Trước khi bắt đầu đêm nhạc, MC Trấn Thành giới thiệu tên từng nghệ sĩ. Sau khi đọc tên người cuối cùng, Trấn Thành hỏi các fan: "Có thiếu ai nữa không ạ", sau đó hàng ngàn khán giả hô to: "Negav".

Các ca sĩ trong tiết mục "LAVIU" (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm nhạc Anh trai say hi dài hơn 3 tiếng, mở màn với tiết mục Anh trai nước Việt hoành tráng. Các nghệ sĩ và khán giả cùng nhau chia sẻ, lan tỏa lòng tự hào dân tộc, yêu quê hương đất nước bằng âm nhạc.

Tiếp đó, dàn "anh trai" mang đến cho khán giả những nhạc phẩm gây sốt thời gian qua như: Ngáo ngơ, Kim phút kim giờ, I'm thinking about you, Tình đầu quá chén, Sao hạng A, Love sand, Walk...

Đặc biệt, sân khấu Walk còn có sự tham gia biểu diễn của MC Trấn Thành. Anh thoải mái trình diễn, hát cùng HURRYKNG, Pháp Kiều, Isaac, HIEUTHUHAI...

Ngoài ra, chương trình còn có những bản ballad triệu view được khán giả yêu thích như: Sóng vỗ bờ, Chân thành... Một số sân khấu được dàn dựng công phu, nhận tràng vỗ tay của khán giả như: Đầu đội sừng, Hít drama, You...

Trấn Thành biểu diễn trong tiết mục "Walk" (Ảnh: Chụp màn hình).

Một trong những tiết mục được chờ đợi nhất là Catch me if you can - bản hit thành công nhất của Anh trai say hi.

Khác với đêm đầu tiên, ở đêm thứ 2, tiết mục này không chỉ thể hiện bởi Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương mà còn có thêm Phạm Đình Thái Ngân đánh đàn guitar, Quân A.P và Ali Hoàng Dương lên sân khấu biểu diễn cùng.

Điểm nhấn của đêm nhạc Anh trai say hi còn là màn hòa giọng giữa ca sĩ và khán giả.

MC Trấn Thành nhiều lần bày tỏ ngạc nhiên khi khán giả thuộc lòng từng bài hát, thậm chí có những tiết mục chưa giới thiệu tên ca khúc nhưng fan đã biết rõ và bắt nhịp hát theo. Hàng ngàn khán giả hòa giọng theo những bản hit, vẫy lighstick (gậy ánh sáng cổ vũ), tạo nên không gian đẹp mắt.

Sân khấu kết hợp pháo hoa và khinh khí cầu thả lên không trung cùng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng góp phần tạo nên khoảnh khắc mãn nhãn cho khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở tiết mục Thi sĩ do Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy và Tage trình diễn, ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ xuất hiện, nhận được lời khen về giọng hát ngọt ngào.

Một khách mời bí mật khác khiến fan phấn khích là Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Anh trong tiết mục Kim phút kim giờ. Người hâm mộ trầm trồ trước nhan sắc của Tiểu Vy trong tạo hình cô dâu lộng lẫy.

Hòa Minzy là khách mời của chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Hoa hậu Tiểu Vy gây sốt bởi nhan sắc lộng lẫy trong tạo hình cô dâu (Ảnh: Ban tổ chức).

Kết thúc concert, 29 nghệ sĩ mang đến cho khán giả món quà bất ngờ là ca khúc mới Say hi never say goodbye. Đây cũng là tiết mục đặc biệt để các ca sĩ bày tỏ lòng tri ân đến khán giả sau hành trình nhiều tháng gắn bó.

Trước khi khép lại đêm nhạc, MC Trấn Thành khiến fan vỡ òa khi công bố hẹn gặp khán giả tại đêm concert thứ 3, diễn ra vào ngày 7/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.