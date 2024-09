Concert "Anh trai say hi": Erik gặp sự cố trang phục, MC xin lỗi vì làm ồn

Tối 28/9, concert đầu tiên của Anh trai say hi tổ chức tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TPHCM) với những tiết mục sôi động từ 30 "anh trai" và khách mời, nhận được sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả.

Toàn cảnh đêm nhạc đầu tiên của "Anh trai say hi" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đêm nhạc do Trấn Thành làm MC, có sự tham gia biểu diễn của 30 "anh trai" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trên mạng xã hội, người hâm mộ dành lời khen cho những màn trình diễn tại concert. Khán giả nhận xét chương trình hấp dẫn nhờ hội tụ các bản hit triệu view đang được giới trẻ yêu thích như Catch me if you can, Ngáo ngơ, Tình đầu quá chén, Hào quang, Bao lời con chưa nói...

Các ca sĩ cũng được nhận xét biểu diễn nhiệt huyết trên sân khấu dàn dựng công phu, tầm nhìn ra bờ sông Sài Gòn đẹp mắt, hoành tráng. Mỗi tiết mục cất lên đều được hàng ngàn người hâm mộ hưởng ứng, hòa giọng, vẫy lightstick (gậy ánh sáng cổ vũ) tạo nên khung cảnh hoành tráng.

Các tiết mục ghi điểm bởi chất lượng trình diễn, vũ đạo đẹp mắt (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhiều khán giả cho rằng đêm nhạc có quy mô, chất lượng không thua kém concert của sao Hàn tại Việt Nam. Các đoạn clip về concert này cũng đang được dân mạng chia sẻ, hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.

Erik gặp sự cố trang phục (Ảnh: Chụp màn hình).

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý tại đêm nhạc là tình huống Erik gặp sự cố trang phục tại tiết mục Ngáo ngơ. Vì nhảy quá "sung", nam ca sĩ bị tuột chiếc quần ngoài, để lộ chiếc quần trong màu xanh dương - vốn là trang phục sẽ được thay cho tiết mục sau đó.

Võ Tấn Phát và Bùi Linh Chi làm MC thảm đỏ (Ảnh: Chụp màn hình).

Dân mạng cũng tranh luận về sự thể hiện của bộ đôi MC Võ Tấn Phát - Bùi Linh Chi ở phần thảm đỏ chương trình. Nhiều khán giả cho rằng diễn viên Võ Tấn Phát sử dụng âm lượng quá lớn khi dẫn MC khiến người xem livestream khó chịu. Một số tình huống anh cũng bị cho là "kém duyên", ví dụ như tranh micro của Anh Tú Atus khi nam ca sĩ đang phát biểu.

Sau khi concert khép lại, diễn viên, MC Võ Tấn Phát chia sẻ trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi khán giả về sự việc.

Anh giải thích hệ thống âm thanh của phần thảm đỏ chỉ có bộ phận đầu vào chứ không có phần khuếch tán đầu ra vì chương trình muốn tránh ảnh hưởng đến việc điều tiết các bộ phận khác trong bối cảnh hàng chục ngàn khán giả đổ về đêm nhạc trước giờ bắt đầu show.

"Tôi và Bùi Linh Chi đã cố gắng nâng tông giọng lên tối đa để giữ nhịp và tiết tấu tại hiện trường cũng như mong muốn các "anh trai" có phần giao lưu thoải mái nhất trước thềm biểu diễn. Dù tôi biết khi theo dõi qua livestream sẽ khó tránh phần âm thanh "chua chát".

Tôi thay mặt hai anh em gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền đến khán giả chưa hài lòng phần thảm đỏ. Hy vọng mọi người vui vẻ chia sẻ một nửa "đề-xin-ben" âm thanh (decibel - đơn vị đo cường độ âm thanh - PV) với khán giả hiện trường để cảm thấy thoải mái hơn. Xin cảm ơn cả nhà", Võ Tấn Phát cho hay.