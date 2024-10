Quang Hùng MasterD: Từng bị gọi "con ghẻ", đổi đời nhờ Anh trai say hi

Bài hát "Tình đầu quá chén" do Quang Hùng sáng tác leo lên vị trí số 1 danh sách thịnh hành chỉ sau 2 tuần phát sóng. Ngoài ra, ca khúc "Catch me if you can" do Quang Hùng tham gia viết lời nhận được 13 triệu lượt xem, giành giải Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất tại chung kết "Anh trai say hi".