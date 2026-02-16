Cô gái Hà Nội "triệu view" thể hiện cá tính Gen Z với áo dài vằn hổ

Người mẫu Hoa Xù diện áo dài phá cách, đậm chất Gen Z (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Áo dài từ lâu được xem là biểu tượng của sự nền nã, dịu dàng trong văn hóa Việt. Tuy nhiên, giữa nhịp sống hiện đại, trang phục truyền thống này ngày càng được làm mới với nhiều biến tấu táo bạo hơn về chất liệu, kỹ thuật và tư duy tạo hình.

Nguyễn Mỹ Hoa (SN 2004), biệt danh Hoa Xù, là một fashionista, người mẫu, vũ công, kiêm TikToker sở hữu nhiều video triệu lượt xem. Cô hiện là sinh viên năm cuối ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với cá tính đặc biệt của thế hệ Gen Z (những người được sinh ra trong giai đoạn 1997-2012), Hoa Xù chọn điểm nhấn hình ảnh của riêng cô là mái tóc đỏ nổi bật cùng phong cách năng động, giàu năng lượng.

Thực hiện bộ ảnh đón năm mới tại Hà Nội, Hoa Xù chọn áo dài làm điểm nhấn trung tâm. Thay vì những thiết kế an toàn quen thuộc, cô ưu tiên các mẫu cách tân mang dấu ấn cá nhân nhưng vẫn giữ những yếu tố đặc trưng làm nên “linh hồn” của áo dài Việt như cổ cao, tay dài và phom dáng ôm gọn tôn đường nét cơ thể.

Thiết kế mang tên Tiger (con hổ) nổi bật với tông màu cam hiện đại cùng họa tiết vằn hổ mạnh mẽ.

Bộ áo dài này có chất liệu da lộn, được xử lý bề mặt theo hướng cách điệu, tái cấu trúc họa tiết rồng Việt cổ thành những đường vằn giống như trên lông con hổ.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở mặt sau. Phần lưng được xử lý theo cấu trúc corset (áo nịt ngực) với hệ thống dây đan chéo chạy dọc sống lưng, siết nhẹ từ cổ xuống eo, tạo vẻ sắc sảo và cá tính hơn cho tổng thể.

Khi xoay lưng, mảng họa tiết như được kéo giãn theo chuyển động, kết hợp cùng độ xòe của 2 tà áo dài làm nổi bật những đường vằn uốn lượn dưới ánh đèn màu trong không gian cổ kính.

Phụ kiện cũng được Hoa Xù lựa chọn kỹ lưỡng nhằm hoàn thiện tổng thể hình ảnh. Cô sử dụng đôi khuyên tai kiểu khánh treo ngày Tết với nút thắt đỏ phía trên, chuỗi hạt sẫm màu và tua rua rủ dài, tạo chuyển động mềm mại theo từng bước chân.

Chi tiết này vừa gợi không khí lễ hội truyền thống, vừa trở thành điểm nhấn sắc đỏ nổi bật trên nền áo cam.

Bộ móng tay cũng được chăm chút với họa tiết rồng sơn vàng đồng, tạo sự đồng điệu với hoa văn trên thân áo. Sự thống nhất giữa các chi tiết nhỏ giúp tổng thể trang phục thêm hài hòa và có chiều sâu.

Cùng với đó, cô chọn lối trang điểm sắc nét, lấy cảm hứng từ nghệ thuật tuồng và hát bội, với những chấm đỏ đối xứng ở phần trán và gò má.

Tông mắt cam ánh đồng được nhấn đậm, kết hợp mái tóc đỏ búi lệch, uốn sóng và đánh phồng tự nhiên, giúp gương mặt giữ được độ nổi bật, không bị “nuốt” bởi thiết kế có tiết tấu họa tiết mạnh.

Thay vì giày cao gót, nữ vũ công lựa chọn guốc gỗ kiểu xưa với phần đế cao vừa phải. Chi tiết này giúp giữ lại nét truyền thống, tạo sự cân bằng cho tổng thể vốn được cách tân mạnh về họa tiết và màu sắc.

Hoa Xù cho biết, bộ trang phục cô mặc thuộc dòng cao cấp, có giá khoảng 21 triệu đồng nếu đặt may. Thiết kế này phù hợp với các buổi tiệc tối, sự kiện nghệ thuật hoặc những dịp giao lưu đối ngoại, khi người mặc muốn thể hiện cá tính nhưng vẫn giữ tinh thần dân tộc.

Hoa Xù cho rằng, điều quan trọng hơn cả là thái độ trân trọng của người mặc đối với áo dài. Theo Hoa Xù, mỗi khi mặc áo dài dịp Tết, cô lại nhớ về những ký ức tuổi thơ bên gia đình, những ngày quây quần chơi trò chơi dân gian và chờ đợi khoảnh khắc giao thừa.

Khép lại bộ ảnh, cô gửi gắm: “Hãy mặc áo dài bằng sự thấu hiểu và lòng tự tôn. Khi hiểu câu chuyện và giá trị mà thiết kế đại diện, vẻ đẹp sẽ tự nhiên toát ra từ chính người mặc”.