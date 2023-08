Con gái ông Barack Obama ăn vận cá tính đi dự tiệc của rapper Drake

Buổi tiệc được tổ chức tại một hộp đêm ở Los Angeles (Mỹ). Phong cách cá tính của Malia và Sasha thu hút sự quan tâm của công chúng. Cả Malia và Sasha đều đã tốt nghiệp đại học và đang sống chung trong một ngôi nhà ở Los Angeles.

Hiện tại, Malia và Sasha đều chưa có những bước đi rõ nét trong sự nghiệp. Dù vậy, Malia đã có nhiều năm làm thực tập sinh trong các hãng phim. Cô từng có kinh nghiệm trực tiếp tham gia vào các ê-kíp sản xuất phim.

Nhiều khả năng Malia mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực làm phim ở Hollywood với vai trò biên kịch.

Malia (ảnh) và Sasha cùng góp mặt tại một bữa tiệc do rapper Drake tổ chức (Ảnh: Daily Mail).

Cả Malia và Sasha (ảnh) đều đã tốt nghiệp đại học (Ảnh: Daily Mail).

Hai chị em Malia và Sasha dự tiệc do rapper Drake tổ chức từ tối thứ 3 tuần này. Họ ở lại tới 4h sáng hôm sau mới cùng nhau ra về. Bữa tiệc do rapper Drake (36 tuổi) tổ chức để ăn mừng thành công của tour lưu diễn It's all a blur mà nam rapper bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 7 vừa qua.

Cả hai cô con gái của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đều thần tượng rapper Drake.

Về điều này, ông Obama từng chia sẻ: "Rapper Drake là ngôi sao được nhắc tới nhiều nhất trong gia đình tôi. Cả Malia và Sasha đều hâm mộ anh ấy. Bản thân tôi nhận thấy Drake là một nghệ sĩ tài năng, anh ấy dường như có đủ khả năng để làm được tất cả những gì mình mong muốn".

Về phần mình, Drake cũng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh hy vọng một ngày nào đó, anh có thể tham gia diễn xuất trong một bộ phim tiểu sử làm về cuộc đời ông Barack Obama. Drake có tham vọng rằng anh sẽ được giao vai... nam chính.

"Tôi hy vọng người ta sẽ sớm làm phim về cuộc đời ông Obama để tôi có thể nhập vai ông ấy. Tôi đã xem rất nhiều nội dung xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của ông Obama. Mỗi khi tôi thấy ông ấy xuất hiện trên tivi, tôi luôn tập trung theo dõi, tôi chú tâm nghe cách ông ấy nói, xem kỹ các cử chỉ, biểu cảm của ông ấy", rapper chia sẻ.

Hai chị em Malia và Sasha dự tiệc do rapper Drake tổ chức đến sáng hôm sau mới cùng nhau ra về (Ảnh: Daily Mail).

Bữa tiệc nhằm ăn mừng thành công tour lưu diễn của Drake (Ảnh: Daily Mail).

Khi được hỏi về mong muốn này của rapper Drake, ông Obama trả lời vui vẻ: "Tôi cho rằng Malia và Sasha sẽ rất vui nếu Drake nhập vai tôi trong một dự án phim. Khi cơ hội thực sự xuất hiện và nếu Drake thực sự sẵn sàng, cậu ấy hãy cứ thử sức, tôi thấy đây là một nghệ sĩ tài năng".

Vợ của ông Obama - bà Michelle Obama - từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng mối quan hệ giữa bà và hai cô con gái đã thay đổi nhiều trong những năm gần đây: "Tôi đã thay đổi cách thức làm phụ huynh. Từ một người mẹ, tôi dường như đã chuyển sang vai trò cố vấn cho hai cô con của mình. Đó cũng là một điều thú vị.

Tôi cần phải học được cách quan sát và chấp nhận rằng các con của mình đã lớn. Các con sẽ dần trưởng thành và có khoảng cách nhiều hơn với cha mẹ. Các con sẽ có những lựa chọn và hướng đi riêng của mình.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì sau cùng mình có thể hỗ trợ, cổ vũ các con. Tôi không nên áp đặt vì như thế sẽ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, hỗn loạn.

Hiện tại, tôi nỗ lực để không nhìn nhận, đánh giá các con theo hướng khắt khe, phán xét, không dễ đưa ra những nhận xét chỉ trích, tiêu cực. Các con luôn mong tìm thấy niềm vui ở cha mẹ. Các con không mong cha mẹ không ngừng bới móc và tìm cách chỉnh đốn mình theo mong muốn riêng của cha mẹ.

Tôi hiểu rằng mình hãy cứ để các con tự trải nghiệm, tự rút ra bài học. Các con sẽ có sự điều chỉnh từ chính trải nghiệm, va vấp thực tế của các con".

Hai cô con gái của ông Barack và bà Michelle Obama đã chuyển ra sống riêng từ vài năm trở lại đây. Khoảng cách địa lý và lịch trình riêng của mỗi người khiến ông bà Obama và hai cô con gái không thể gặp nhau thường xuyên.

Dù vậy, bà Michelle chia sẻ rằng vợ chồng bà vẫn luôn theo sát và cổ vũ các con thông qua "nhóm chat" của gia đình. Bà Michelle tiết lộ ông Barack Obama chính là người năng nổ nhất trong "nhóm chat" này.

Bà Michelle thừa nhận vợ chồng bà có đôi lức cảm thấy khá lo lắng về hai cô con gái, nhưng họ vui vì hai con của mình rất yêu thương và hòa hợp với nhau.

Gia đình ông Obama nhiều năm về trước (Ảnh: Daily Mail).

Việc Malia và Sasha lựa chọn sống chung để có thể quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ nhau khiến ông bà Obama cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm.

Bà Michelle nói: "Có những khi chúng tôi cũng suy nghĩ và lo lắng nhiều bởi hai con gái sống xa cha mẹ. Cuộc sống này lại luôn có nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra. Có đủ điều chúng tôi muốn căn dặn các con của mình.

Chồng tôi thậm chí còn soạn hẳn một email hướng dẫn các con cách chuẩn bị và ứng phó nếu xảy ra... động đất. Ông ấy liên tục gửi các thông tin mà ông ấy cho là hữu ích để giúp các con có kiến thức và có thể tự giúp mình trong các tình huống khẩn cấp xảy ra. Nhiều khi mẹ con tôi đọc những gì ông ấy gửi cho các con mà... bật cười.

Dù sao, hiện tại, chúng tôi vẫn cảm thấy vui vì hai con gái của chúng tôi lựa chọn gắn bó bên nhau trong những năm tháng trưởng thành. Hai con biết cùng nhau nấu nướng và tìm thấy niềm vui thực sự khi ở bên nhau. Đó là điều mà chúng tôi rất mong được thấy ở hai con khi các con ở tuổi trưởng thành".