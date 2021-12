Với kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực, điện ảnh Hàn Quốc đã có một năm 2021 ngọt ngào với nhiều bộ phim truyền hình được đánh giá cao về chất lượng.

"Cuộc chiến thượng lưu 3", "Chuyện đời bác sĩ 2", "Điệu Cha Cha Cha làng biển" đều là những bộ phim truyền hình đáng xem của Hàn Quốc trong năm 2021 với rating "khủng" và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả cũng như giới chuyên môn.

MỘT NĂM NHIỀU NGỌT NGÀO CỦA ĐIỆN ẢNH XỨ HÀN

Theo tờ Korea Times, điểm sáng của truyền hình Hàn Quốc năm 2021 chính là cơn sốt mang tên Squid Game (Trò chơi con mực). Bộ phim ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2021 và nhanh chóng được ghi nhận là hiện tượng trong năm khi "làm mưa làm gió" khắp các bảng xếp hạng phim ăn khách của thế giới.

Sau bộ phim thành công vang dội Squid Game, nhiều phim Hàn Quốc ra mắt sau đó cũng thu hút sự chú ý ở nước ngoài. Số đó có thể kể tới My Name của đạo diễn Kim Jin Min hay Hellbound với sự tham gia của tài tử Yoo Ah In đứng ở vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng.

My Name thuộc thể loại phim hành động lấy phụ nữ làm trung tâm, một nét mới trong cách làm phim của Hàn Quốc. Sau My Name, một số bộ phim của Hàn Quốc như High Class, Thanh tra Koo, One the Woman, Work Later, Drink Now cũng tập trung vào nữ giới.

"Squid Game" mở ra một năm nhiều ngọt ngào cho phim truyền hình Hàn Quốc.

Hellbound thuộc thể loại viễn tưởng, kể về xã hội hỗn loạn nơi mọi người phải đối mặt với những bản án đẫm máu. Phim cũng đứng đầu bảng xếp hạng phát trực tuyến hàng ngày ở 36 quốc gia khác nhau, bao gồm Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Phần Lan, Ai Cập… và được xem là người "kế nhiệm" đáng chú ý của Squid Game.

Sự thành công của truyền hình Hàn Quốc đến từ việc chịu khó làm mới mình, đa dạng trong đề tài, cách xử lý, quy tụ dàn diễn viên trẻ ngày càng chất lượng.

Hometown Cha-Cha-Cha là một trong những dự án phim tâm lý tình cảm đáng xem nhất trong năm 2021 của Hàn Quốc. Phim mở đầu với tỷ suất người xem ở mức hạn chế khi phát sóng trên tvN. Tuy nhiên, sau đó, cơn sốt mang tên Hometown Cha-Cha-Cha đã lan rộng và phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Phim kết thúc với mức tỷ suất là 12,7% và giúp dàn diễn viên như Shin Min Ah, Kim Seon Ho phủ sóng mạng xã hội.

Hellbound thuộc thể loại viễn tưởng, kể về xã hội hỗn loạn cũng mang đến một màu sắc mới cho phim truyền hình Hàn Quốc.

Bên cạnh những bộ phim được công chúng khen ngợi, đánh giá cao, truyền hình Hàn Quốc cũng có một số tác phẩm gây thất vọng, ví dụ như Jirisan phát trên tvN với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên hạng A như Jeon Ji Hyun và Joo Ji Hoon cùng biên kịch tài năng Kim Eun Hee. Phim nhanh chóng giảm nhiệt sau vài tập phát sóng bởi cốt truyện phức tạp, thiếu thuyết phục.

Các bộ phim tình cảm khác như Nevertheless của JTBC, School 2021 hay Now, we are breaking up của Song Hye Kyo cũng không để lại ấn tượng cho người xem, bị chê nhàm chán.

NHỮNG BỘ PHIM TRUYỀN HÌNH HÀN QUỐC HAY NHẤT NĂM 2021

Vincenzo

Ra mắt tháng 2/2021, Vincenzo kể về Park Joo-hyung hay Vincenzo Cassano (Song Joong Ki đóng), người được gia tộc mafia Cassano nhận nuôi ở Ý. Sau khi cha nuôi qua đời, Vincenzo bị con ruột của ông tìm cách giết hại.

Vì vậy, anh bỏ trốn đến Seoul, Hàn Quốc và bắt đầu thu hồi số lượng vàng khổng lồ được cất giấu trong mật thất nằm ở dưới tòa nhà Geumga-dong Plaza. Đây là số vàng mà trước đây anh giúp ông trùm người Trung Quốc cất giữ.

Poster của bộ phim Vincenzo.

Một công ty bất động sản thuộc tập đoàn Babel đã chiếm quyền sở hữu tòa nhà một cách bất hợp pháp, buộc anh phải tìm mọi cách để lấy lại tòa nhà. Tại Hàn Quốc, Vincenzo gặp gỡ và quen biết với luật sư Hong Cha-Young (Jeon Yeo Bin đóng), người luôn đấu tranh vì lẽ phải và nuôi mối hận với tập đoàn Babel. Cả hai cùng lên kế hoạch để lật đổ Babel. Vincenzo nảy sinh tình cảm với Hong Cha-Young.

Tác phẩm truyền hình mới nhất của Song Joong Ki được đánh giá xuất sắc về cốt truyện, dàn diễn viên và kỹ xảo. Vincenzo thu hút lượng người xem ổn định trong suốt 20 tập phim. Theo Nielsen Korea, tập cuối phim đạt rating trung bình trên toàn Hàn Quốc là 14,6% và mức cao nhất là 16,2%.

Hospital playlist 2 (Chuyện đời bác sĩ 2)

Chuyện đời bác sĩ 2 là bộ phim có rating cao nhất màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2021. Phim do đạo diễn Shin Won Ho "nhào nặn" có mức rating trung bình tại Hàn Quốc là 14,080%. Tỷ suất này đã phá vỡ kỷ lục rating ở toàn mùa.

Chuyện đời bác sĩ 2 là một câu chuyện cuộc sống dung dị và được chuyển tải một cách nhẹ nhàng, chân thực. Phim xoay quanh cuộc sống hàng ngày của 5 người bạn cùng làm bác sĩ, với những câu chuyện nhẹ nhàng, đời thường trong quá trình cứu chữa bệnh nhân.

Chuyện đời bác sĩ 2 là một bộ phim nhẹ nhàng và lắng đọng.

Phim đem lại những thông điệp sống đầy nhân văn và cảm giác giải trí thực sự cho người xem. Chuyện đời bác sĩ 2 vẫn được khán giả yêu thích nhờ việc lựa chọn dàn diễn viên phụ hợp, cách thể hiện giản dị và gần gũi.

Hometown Cha-Cha-Cha (Điệu Cha-cha-cha làng biển)

Điệu Cha-cha-cha làng biển được khán giả yêu mến và xem là "giai điệu Cha Cha Cha ngọt ngào, dung dị chữa lành những vết thương tâm hồn". Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn, nhẹ nhàng giữa cô nha sĩ Yoon Hye Jin (Shin Min Ah đóng) và anh chàng tổ trưởng Hong Du Sik (Kim Seon Ho đóng).

Điệu Cha-cha-cha làng biển là điệu nhạc chữa lành những tâm hồn tổn thương.

Yoon Hye Jin từ bỏ cuộc sống ồn ào ở thành phố để về sống tại một thành phố biển. Cuộc sống dung dị nhưng chân thực của người dân nơi đây đã giúp Hye Jin chữa lành những vết thương tâm hồn và giúp những người xung quanh cô chữa lành những vết thương tình cảm giấu kín.

Một bộ phim tâm lý tình cảm nhẹ nhàng, chuẩn "chất" Hàn với những cảnh phim quay tuyệt đẹp đã giúp Điệu Cha-cha-cha làng biển đạt lượng rating ấn tượng. Theo Nielsen Korea, tập cuối phim chạm mốc rating toàn quốc là 12,7%, vượt qua kỷ lục của chính nó trước đó là 11,6% ở tập 14.

Hậu trường bộ phim "Điệu Cha Cha Cha làng biển" (Video: tVN).

Penthouse 3 (Cuộc chiến thượng lưu 3)

Cuộc chiến thượng lưu 3 ra mắt sau 2 phần rất thành công trước đó. Bộ phim xoay quanh cuộc sống vương giả của những gia đình sống tại Hera Palace cùng những màn đấu đá, trả thù lẫn nhau nhằm tranh giành địa vị…

So với hai phần đầu, Cuộc chiến thượng lưu 3 không đạt được tỉ suất ấn tượng nhưng vẫn khiến khán giả yêu mến bởi loạt tình tiết kịch tính, những cú bẻ lái bất ngờ của biên kịch.

Cuộc chiến thượng lưu 3 không thành công bằng hai phần đầu nhưng rating vẫn ấn tượng.

Theo Nielsen Korea, tập cuối của Cuộc chiến thượng lưu 3 đạt 19,4% tỷ suất người xem ở khu vực thành phố; rating trung bình trên toàn Hàn Quốc là 19,1%, cao nhất là 21,6%. Ngoài ra, đây vẫn là chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên tất cả các kênh của ngày thứ 6 tại Hàn Quốc trong suốt 14 tuần liên tiếp.

Mine (Sở hữu)

Mine xoay quanh cuộc sống làm dâu trong gia đình tài phiệt của hai người phụ nữ có tính cách trái ngược. Ngoài nội dung hay và diễn xuất tốt của dàn diễn viên, bối cảnh và phục trang được đầu tư tỉ mỉ trong phim cũng là yếu tố thu hút người xem.

Mine cũng đề cập tới cuộc sống khắc nghiệt, đấu đá và đầy tham vọng trong những gia đình giàu có của Hàn Quốc. Theo số liệu của Nielsen Korea, tập cuối của Mine đạt rating trung bình 10,5% tại Hàn Quốc, đây cũng là mức rating cao nhất sau 16 tập phim.

Mine (Sở hữu) là một bộ phim kịch tính về thế giới tài phiệt tại Hàn Quốc.

Mr. Queen (Chàng hậu)

Mr. Queen (Chàng hậu) là bộ phim thuộc thể loại hài giả tưởng cổ trang. Phim kể về người đàn ông đến từ thời hiện đại có linh hồn bị mắc kẹt trong cơ thể của một hoàng hậu ở triều đại Joseon.

Vị hoàng hậu đó là Kim So Yong (Shin Hye Sun đóng), người mang linh hồn của đầu bếp Nhà Xanh Jang Bong Hwan. Kim Jung Hyun đóng vai vua Cheoljong, phu quân của So Yong, người bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng cũng chứa nhiều bí mật.

Mr. Queen (Chàng hậu) hấp dẫn bởi yếu tố hài hước.

Ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên, Chàng hậu đã có lượng rating ấn tượng với tỷ suất người xem đạt 8,030% toàn quốc, trở thành phim truyền hình có rating tập mở màn cao thứ 3 toàn lịch sử của đài tvN sau Mr. Sunshine (Quý ngài ánh dương) và Encounter (Gặp gỡ).

Thành công của Chàng hậu xuất phát từ sự hài hước, nhẹ nhàng. Đặc biệt, tập cuối của phim đạt tỷ suất 17,4% toàn quốc và mức cao nhất là 19,3%, chiếm vị trí đầu tiên trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh. Lượt rating ấn tượng đã giúp Chàng hậu trở thành bộ phim có rating cao thứ 5 trong lịch sử của đài tvN sau Hạ cánh nơi anh, Yêu tinh, Lời hồi đáp 1988 và Quý ngài ánh dương.

Cổ tay áo màu đỏ (The Red Sleeve Cuff)

Bộ phim Cổ tay áo màu đỏ (The Red Sleeve Cuff) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kang Mi Kang, lên sóng vào tháng 11/2021 và nhanh chóng thu hút khán giả.

Cổ tay áo màu đỏ trở thành bộ phim có thành tích rating ấn tượng nhất với tỷ suất vượt quá 10%. Con số này cũng giúp Cổ tay áo màu đỏ vượt qua những cái tên đình đám như Now We Are Breaking Up của Song Hye Kyo và Jirisan của Jun Ji Hyun.

Cổ tay áo màu đỏ (The Red Sleeve Cuff) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc ấn tượng nhất trong hai tháng cuối năm.

Theo đó, nội dung phim kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa thái tử Yi San (Lee Junho của 2PM đóng) và cung nữ Sung Deok Im (Lee Se Young đóng). Tuy nhiên, do sự khác biệt về xuất thân mà chuyện tình giữa cả hai cũng gặp vô vàn trắc trở. Chính nhờ câu chuyện tình yêu vừa ngọt, vừa ngược mà Cổ tay áo màu đỏ đã để lại trong lòng người xem rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, Cổ tay áo màu đỏ còn thu hút khán giả bởi sự thể hiện của dàn diễn viên trẻ nhưng vô cùng thực lực. Dù không phải là những ngôi sao hạng A trên màn ảnh Hàn Quốc nhưng các diễn viên góp mặt trong phim đều thể hiện được năng lực diễn xuất.

Cổ tay áo màu đỏ đang là bộ phim truyền hình có tỉ suất bạn xem đài cao nhất Hàn Quốc trong giai đoạn cuối năm 2021.

Những cảnh phim lãng mạn trong "Cổ tay áo màu đỏ" (Video: Kdrama).

Mi Vân