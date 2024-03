Sáng 15/3, mạng xã hội Hàn Quốc rộ lên tin đồn Han So Hee và tài tử Reply 1988 Ryu Jun Yeol đang hẹn hò. Theo một nguồn tin, hai diễn viên xứ Hàn được cho là đang cùng nhau du lịch tại Hawaii (Mỹ).

Nữ diễn viên Han So Hee (Ảnh: Instagram).

Một người hâm mộ khẳng định, họ đã gặp Han So Hee và Ryu Jun Yeol cùng dạo chơi ở hồ bơi khách sạn. Theo người này, nhiều du khách cũng được chứng kiến những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi. Khách sạn hai người nghỉ có giá lên tới 800.000 won (14,8 triệu đồng).

Thông tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol là một cặp khiến nhiều người choáng váng bởi trước đây, cặp đôi chưa từng tương tác hay bị bắt gặp hẹn hò. Theo một nguồn tin, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đang được mời tham gia bộ phim kinh dị Delusion nên một số ý kiến cho rằng, cặp đôi có thể đang ghi hình cho dự án mới.

Ngay sau khi thông tin trên bùng phát trên các phương tiện truyền thông xứ Hàn, phía công ty quản lý của 2 nghệ sĩ cũng lên tiếng.

Công ty của Ryu Jun Yeol cho biết: "Đúng là Ryu Jun Yeol đang ở Hawaii để chụp ảnh, nhưng chúng tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư vì đây là chuyến đi cá nhân. Trong tương lai, công ty sẽ không phản hồi các vấn đề riêng tư của nghệ sĩ".

Phía công ty Han So Hee phủ nhận tin đồn hẹn hò: "Họ không hẹn hò. Han So Hee đang đi nghỉ tại Hawaii cùng bạn thân. Vì đây là vấn đề cá nhân của nghệ sĩ nên tôi mong mọi người thông cảm".

Câu trả lời úp mở của công ty quản lý 2 nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng càng tò mò.

Nam diễn viên Ryu Jun Yeol (Ảnh: Naver).

Ryu Jun Yeol (SN 1986) được xem là một trong những tài tử tài năng của làng phim xứ kim chi. Tên tuổi của anh gắn với các bộ phim nổi tiếng như Reply 1988, Lucky Romance, Lost...

Năm 2023, nhờ vai diễn trong Dạ điểu, Ryu Joon Yeol thắng giải Nam diễn viên chính điện ảnh xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang 2023. Ryu Jun Yeol từng có chuyện tình 7 năm với Hyeri - bạn diễn của anh trong Reply 1988. Cặp đôi chia tay vào năm ngoái.

Han So Hee (SN 1994), kém Ryu Jun Yeol 8 tuổi. Cô được xem là một trong những ngôi sao thế hệ 8X nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc.

Với khán giả Việt Nam, Han So Hee nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong phim The World of the Married (Thế giới hôn nhân), "Nàng bướm" Nabi trong Nevertheless (Dẫu biết), "đả nữ" Ji Woo trong bộ phim My Name (Tên của tôi).

Không chỉ là một diễn viên đa năng, Han So Hee còn được xem là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ Hàn. Vẻ đẹp ma mị, ngọt ngào pha chút lạnh lùng cá tính của Han So Hee khiến nhiều khán giả mê mẩn. Han So Hee cũng là mỹ nhân xứ Hàn được các thương hiệu thời trang quốc tế yêu thích gần đây.