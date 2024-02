"Chị đẹp" Han So Hee tạo ra 6,2 triệu USD nhờ một hình ảnh

Han So Hee là một trong những ngôi sao châu Á hiếm hoi có mặt tại buổi diễn ra mắt bộ sưu tập xuân 2024 của nhà mốt Dior ở Tuần lễ thời trang Paris (Pháp), ngày 22/1.

Han So Hee là một trong những ngôi sao nổi nhất tại buổi trình diễn của Dior ở Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) (Ảnh: News).

Đặc biệt, ngoại hình quyến rũ và thần thái xuất sắc của Han So Hee đã là tâm điểm của truyền thông châu Á. Khoảnh khắc cắn ống bút ký tặng người hâm mộ tuyệt đẹp của Han So Hee còn tạo thành xu hướng tại châu Á, được nhiều người đẹp trong làng giải trí châu Á sao chép.

Ngoài những lời khen ngợi cho phong thái của người đẹp xứ Hàn, truyền thông Hàn Quốc còn choáng váng trước giá trị thương mại "khủng" mà cô tạo ra. Theo số liệu của nền tảng Lefty, Han So Hee đã tạo ra 6,2 triệu USD (khoảng 151 tỷ đồng) giá trị truyền thông chỉ nhờ hình ảnh tại buổi diễn của Dior trên mạng xã hội Instagram.

Hiện, người đẹp đứng hạng 2 và chỉ sau nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới Kylie Jenner trong danh sách của Lefty. Như vậy, mỹ nhân Thế giới hôn nhân còn qua mặt nhiều ngôi sao quốc tế đình đám cũng góp mặt tại sự kiện ngày 22/1 gồm Gessica Kayane, Bella Thorne, Leonie Hanne…

Han So Hee tạo dáng bên ngôi sao Natalie Portman (Ảnh: News).

Han So Hee (SN 1994) là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc. Truyền thông Hàn Quốc gọi Han So Hee là "Song Hye Kyo thứ hai" của làng giải trí xứ Hàn.

Với khán giả Việt Nam, Han So Hee nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong phim The World of the Married (Thế giới hôn nhân), "Nàng bướm" Nabi trong Nevertheless (Dẫu biết), "đả nữ" Ji Woo trong bộ phim My Name (Tên của tôi).

Qua từng vai diễn, Han So Hee đã được khán giả đánh giá cao và chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt. Với tiếng vang toàn cầu của dự án hành động My name (năm 2022), Han So Hee được nhiều khán giả quốc tế biết đến.

Sau dự án My name đình đám, cô tham gia bộ phim truyền hình lãng mạn Soundtrack #1 và gần đây là bộ phim hành động giả tưởng Gyeongseong Creature.

Han So Hee được xem là bản sao hoàn hảo của đàn chị Song Hye Kyo, ngày càng thành công trong lĩnh vực thời trang và điện ảnh (Ảnh: Instagram).

Gyeongseong Creature ra mắt vào đầu năm 2024 và đã tạo nên cơn sốt trên Netflix, liên tục đứng đầu trong các bảng xếp hạng phim trong nước và quốc tế. Màn kết hợp giữa Han So Hee và tài tử Park Seo Joon giúp Gyeongseong Creature có thành tích vượt trội so với những bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt cùng thời điểm.

Không chỉ là một diễn viên đa năng, Han So Hee còn được xem là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ Hàn. Vẻ đẹp ma mị, ngọt ngào pha chút lạnh lùng cá tính của Han So Hee khiến nhiều khán giả mê mẩn. Dáng vóc săn chắc và khỏe khoắn của Han So Hee cũng tạo cảm hứng tập luyện cho nhiều chị em.