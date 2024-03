Khoảnh khắc gợi cảm của "chị đẹp" Han So Hee gây sốt

Han So Hee đang có mặt tại Pháp để tham dự sự kiện thời trang. Mỹ nhân đình đám xứ Hàn trang điểm đậm và diện váy ôm khoe thân hình không mỡ thừa. Tại sự kiện, mỹ nhân xứ Hàn còn "chiêu đãi" người hâm mộ một điệu nhảy gợi cảm.

Han So Hee đang có mặt tại Pháp để tham dự một sự kiện thời trang (Ảnh: Instagram).

Tạo hình gợi cảm và điệu nhảy duyên dáng của Han So Hee nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ (Ảnh: Instagram).

Thần thái quyến rũ và vẻ ngoài sang chảnh biến mỹ nhân sinh năm 1994 thành nữ thần của sự kiện. Hình ảnh và video của cô tại sự kiện thời trang nhanh chóng được đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng Twitter, Instagram và hút lượng bình luận lớn từ cộng đồng mạng.

Han So Hee (SN 1994) là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc.

Với khán giả Việt Nam, Han So Hee nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong phim The World of the Married (Thế giới hôn nhân), "Nàng bướm" Nabi trong Nevertheless (Dẫu biết), "đả nữ" Ji Woo trong bộ phim My name (Tên của tôi).

Năm 2020, cô đã qua mặt 2 "đàn chị" tên tuổi là Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun để trở thành "Nữ hoàng quảng cáo" mới của xứ sở kim chi. Sau năm 2021, cái tên Han So Hee càng trở nên thân thiết với khán giả châu Á. Cô được xem là mỹ nhân thế hệ mới của làng điện ảnh xứ Hàn, tiếp bước thế hệ đàn chị như Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun, Son Ye Jin.

Han So Hee được xem là nữ thần thế hệ mới của điện ảnh xứ Hàn (Ảnh: News).

Qua từng vai diễn, Han So Hee đã được khán giả đánh giá cao và chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt, sau bộ phim truyền hình hành động My name, Han So Hee được nhiều khán giả quốc tế biết đến, không ngừng làm mới bản thân qua từng vai diễn.

Bộ phim mới nhất mà cô góp mặt - Gyeongseong Creature (Sinh vật Gyeongseong) - ra mắt vào đầu năm 2024, tạo nên cơn sốt trên Netflix và liên tục đứng đầu trong các bảng xếp hạng phim quốc tế.

Gyeongseong Creature là bộ phim thứ 9 trong sự nghiệp của người đẹp họ Han và thuộc một thể loại hoàn toàn mới với cô. Đặc biệt, màn kết hợp giữa Han So Hee và tài tử Park Seo Joon giúp Gyeongseong Creature có thành tích vượt trội so với những bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt cùng thời điểm.

Ngôi sao 9X cho biết, đóng phim kinh dị là bước đến tiếp theo của cô. Khán giả hâm mộ cũng ủng hộ nữ diễn viên và chúc mừng cô thoát mác "bình hoa di động" trên màn ảnh nhờ nỗ lực làm mới cùng quyết tâm học hỏi, trau dồi diễn xuất.

Han So Hee được cho là nhận cát-xê 200 triệu won/tập (3,7 tỷ đồng/tập) (Ảnh: Naver).

Tháng 2 vừa rồi, tờ VOI (Hàn Quốc) gây xôn xao khi tiết lộ mức cát-xê của Han So Hee lên tới 200 triệu won/tập (3,7 tỷ đồng/tập) khi tham gia dự án Gyeongseong Creature.

Trên các diễn đàn, không ít khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng trước mức thù lao của Han So Hee. Con số 200 triệu won/tập được xem là khá cao trong làng giải trí Hàn Quốc, tương đương mức cát-xê dành cho các đàn chị danh tiếng.

Theo một số ý kiến, sở dĩ, cát-xê của Han So Hee cao vì cô là một cái tên Hàn Quốc được yêu thích tại thị trường nước ngoài. Các bộ phim có sự tham gia của mỹ nhân sinh năm 1994 đều nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền hình.

"Han So Hee giờ đã trở thành một trong những ngôi sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc) ở nước ngoài. Cô ấy thu hút nhiều khán giả ngoại quốc nên mức thù lao trên cũng hợp lý", một khán giả bình luận.

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, Han So Hee còn được xem là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ Hàn. Vẻ đẹp ma mị, ngọt ngào pha chút lạnh lùng cá tính của Han So Hee khiến nhiều khán giả mê mẩn.

Được đánh giá khá thành công trong sự nghiệp nhưng Han So Hee tỏ ra khiêm tốn trước những lời khen ngợi: "Danh tiếng không phải là mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống của tôi. Được theo đuổi công việc bản thân yêu thích, được mọi người yêu mến là điều tuyệt vời với một nghệ sĩ như tôi. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực vì tôi phải cố gắng hơn để xứng đáng với sự yêu mến của mọi người".