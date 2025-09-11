Ngọc Thanh Tâm: "Tiểu thư nghìn tỷ" hé lộ cuộc sống tuổi 32, tin đồn hẹn hò

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm (SN 1993) là con gái của một đại gia thủy sản, thường được biết đến là "rich kid" (con nhà giàu) của làng giải trí Việt. Gần đây, cô tham gia chương trình Gia đình Haha, gây ngạc nhiên khi từ bỏ hình tượng sang chảnh để sống giản dị, xông xáo trong các công việc nhà nông.

Trong chương trình Showbiz 8 của báo Dân trí, Ngọc Thanh Tâm chia sẻ về cuộc sống tuổi 32, hành trình vượt qua những định kiến của khán giả về danh xưng "tiểu thư sinh ra ở vạch đích", tin đồn hẹn hò Kay Trần và hình mẫu bạn trai lý tưởng...

Ngọc Thanh Tâm phản hồi danh xưng "tiểu thư nghìn tỷ", tin đồn yêu Kay Trần (Video: Cẩm Tiên, Bích Phương).

