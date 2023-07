Blackpink mặc đồ năng động, đeo túi hàng hiệu ở sân bay Nội Bài

Đầu tháng 4, Blackpink bay sang Mỹ dự sự kiện âm nhạc Coachella 2023. Jennie mặc áo khoác màu xanh nhạt, kết hợp chân váy rộng rãi. Giọng ca "You And Me" phối kèm tất cao cổ và giày thể thao xanh - trắng. Là đại sứ thương hiệu Chanel, phụ kiện không thể thiếu trong trang phục sân bay của Jennie - túi xách Chanel. Mẫu túi này có tên Chanel 22, trị giá 5.000 USD (hơn 118 triệu đồng) (Ảnh: Osen).