Trang phục diễn mang tính biểu tượng, gợi cảm của nhóm Blackpink

Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, Blackpink thực hiện chuyến lưu diễn Born Pink vòng quanh thế giới. 4 cô gái khuấy động các sân khấu bằng nhiều ca khúc nổi tiếng như How You Like That, Pink Venom, Kill This Love…

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn chứng kiến loạt phong cách thời trang thú vị từ những buổi biểu diễn của Blackpink, theo Vogue.

Stylist lâu năm của nhóm - Park Min Hee - phụ trách sáng tạo vẻ ngoài cho 4 nữ nghệ sĩ. Giữ vai trò đại sứ cho những tên tuổi lớn trong giới thời trang, Blackpink được các thương hiệu thiết kế trang phục với kiểu dáng tùy chỉnh, phù hợp cho từng thành viên trên sân khấu.

Trình diễn ca khúc "You And Me", Jennie diện tank top (áo không tay) ôm sát cùng váy xếp nếp nhỏ. Nữ ca sĩ hoàn thiện vẻ ngoài với giày bệt phối kèm tất cao cổ. Phong cách balletcore lấy cảm hứng từ vũ công ballet không phải là xu hướng mới. Tuy nhiên, chính Jennie đã thúc đẩy xu hướng này và khiến nó lan truyền (Ảnh: Kbizoom).

Suốt chuyến lưu diễn, Jennie nhiều lần mặc trang phục balletcore với màu sắc khác nhau. Các thiết kế tôn lên dáng người mảnh mai, đồng thời giúp nữ ca sĩ dễ dàng thực hiện màn khiêu vũ dưới ánh trăng như trong lời bài hát "You And Me" (Ảnh: @jennierubyjane).

Thời trang Y2K từ những năm 2000 trở lại mạnh mẽ thời gian gần đây. Jennie cũng không đứng ngoài xu hướng này với mốt cài ruy băng lên tóc (Ảnh: @jennierubyjane).

Jisoo thể hiện vẻ ngoài quyến rũ trong những bộ váy ôm sát, bất đối xứng cùng chi tiết vải xếp nếp, tua rua đang thịnh hành (Ảnh: @jichusworld).

Chị cả Blackpink ưa chuộng những mẫu váy kiểu dáng cổ điển như phối họa tiết hoa, sử dụng chất liệu vải nhung. Phong cách này rất ăn ý với giọng hát và hình ảnh của Jisoo khi trình diễn ca khúc solo mới nhất "Flower" (Ảnh: @sooyaaa__).

Trong MV "Shut Down", Rosé gây ấn tượng với chiếc áo khoác ngoại cỡ bằng lông thú màu xanh lá. Trên sân khấu "Gone" và "On The Ground", nữ ca sĩ tiếp tục lăng xê các thiết kế lông thú mang nhiều màu sắc khác nhau (Ảnh: Blackpink).

Rosé thường xuyên được trông thấy với nhiều kiểu váy ngắn nhỏ giúp khoe đôi chân thon dài. Bên cạnh đó, còn có một món đồ quen thuộc trong nhiều bộ cánh biểu diễn của nữ ca sĩ - giày boots Dr. Martens. Trong khi giày boots mang vẻ ngoài gai góc, váy ngắn in hoa lại thể hiện sự nữ tính, từ đó tạo nên sự đối lập độc đáo. Đây cũng chính là phong cách thường thấy trong trang phục của Rosé (Ảnh: @roses_are_rosie).

Lisa khuấy động các đêm diễn bằng loạt vũ đạo mạnh mẽ của hai ca khúc solo "Money" và "LALISA". Để phù hợp với những bước nhảy uyển chuyển, nữ rapper chọn đồ diễn đính kết lấp lánh, phối tua rua (Ảnh: @lalalalisa_m).

Lisa khẳng định phong cách "tắc kè hoa" nhờ hàng loạt trang phục khác nhau, thay đổi liên tục ở mỗi buổi diễn. Lúc quyến rũ, khi lạnh lùng, giọng ca sinh năm 1997 đều truyền tải tốt thông qua gu thời trang cá nhân (Ảnh: @lalalalisa_m).

Là đại sứ thương hiệu cho các nhà mốt lớn, đồ diễn của Blackpink không thể thiếu những thiết kế xa xỉ. Rosé mang phong cách rock-chic của Saint Laurent. Jisoo giúp gia tăng sự sang trọng, tinh tế cho trang phục Dior. Jennie có sự sang trọng, thanh lịch vượt thời đại từ Chanel. Lisa với sự hợp tác cùng Celine, thể hiện tốt gu thẩm mỹ tối giản nhưng táo bạo và hiện đại (Ảnh: @sooyaaa__, @jennierubyjane, @roses_are_rosie, @lalalalisa_m).