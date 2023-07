Jennie và dàn sao nữ chuộng kiểu áo khoe vòng eo "con kiến"

Jennie nổi tiếng bởi vòng eo nhỏ, không mỡ thừa. Thành viên Blackpink thường xuyên mặc áo crop top trên sân khấu, dự sự kiện hay dạo phố thường ngày. Mẫu áo dáng quây hình trái tim, phối nhiều lớp vải xếp nếp giúp Jennie khoe vóc dáng thon gọn khi trình diễn ca khúc "You And Me". Thiết kế này đến từ nhà mốt Aniye Records (Ảnh: @jennierubyjane).