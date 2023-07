Blackpink có ảnh hưởng "khủng" thế nào đến làng thời trang thế giới?

Blackpink là nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu thế giới hiện nay, theo Vogue. Kể từ khi phát hành album đầu tiên Square One vào năm 2016, nhóm đã phá vỡ nhiều kỷ lục về dòng nhạc pop đầy năng lượng. Bên cạnh âm nhạc, Blackpink còn tạo sự ảnh hưởng sâu rộng trên khắp thế giới về phong cách thời trang.

Gu ăn mặc của mỗi thành viên Blackpink đều khác nhau. Bằng cá tính thời trang riêng biệt, 4 cô gái trở thành đại sứ toàn cầu cho các thương hiệu nổi tiếng. Họ có khả năng tạo nên xu hướng, cũng như thúc đẩy doanh số bán hàng cao ngất ngưỡng.

Phó chủ tịch điều hành mảng sản phẩm và truyền thông của Tiffany & Co. - Alexandre Arnault - nói về nhóm: "Blackpink có lượng lớn khán giả toàn cầu - những người chịu ảnh hưởng phong cách từ họ. Thần tượng Hàn Quốc là một phần của văn hóa đại chúng. Họ tiếp tục trở thành tâm điểm, tạo ảnh hưởng đến các xu hướng toàn cầu".

4 thành viên Blackpink đều là đại sứ thương hiệu của các hãng thời trang cao cấp (Ảnh: Knet).

Jisoo

Phong cách của Jisoo mang đậm nét thanh lịch và nữ tính, đồng thời duy trì sự thoải mái khi mặc. Những năm qua, chị cả Blackpink thể hiện mình là nàng thơ của mảng thời trang lẫn sắc đẹp. Cô giữ vai trò đại sứ toàn cầu thương hiệu Dior và Cartier.

Jisoo gợi liên tưởng đến minh tinh Audrey Hepburn tại show diễn Dior Haute Couture 2023 (Ảnh: Dior).

Jisoo tạo ra sự chú ý toàn cầu mà nhiều thương hiệu cao cấp khao khát có được. Ở buổi trình diễn Dior Haute Couture (trang phục may đo cao cấp) Xuân 2023, Jisoo chọn kiểu tóc biểu tượng lấy cảm hứng từ minh tinh Audrey Hepburn.

Giọng ca Flower đã tạo nên cơn sốt khi tái hiện vẻ đẹp vượt thời gian của biểu tượng màn ảnh Hollywood một thời.

Trước khi phát hành MV solo đầu tay Flower, Jisoo diện váy Dior trị giá 5.200 USD (hơn 123 triệu đồng) trên tạp chí Vogue Pháp, sau đó chiếc váy được bán hết rất nhanh. Còn trang web của tạp chí bị sập do lưu lượng truy cập quá tải.

Người hâm mộ gọi chị cả Blackpink là "cây Dior sống".

Tại show diễn Dior mùa Thu - Đông 2023, nữ ca sĩ mang lại 5,3 triệu USD (hơn 125 tỷ đồng) cho hãng thông qua các thảo luận trên mạng xã hội. Sự xuất hiện trên hàng ghế đầu của Jisoo giúp Dior thu được 4,2 triệu USD (99,4 tỷ đồng) về giá trị tác động truyền thông, theo Launchmetrics.

Tháng 5/2022, Jisoo trở thành đại sứ thương hiệu Cartier, ước tính tạo ra 4,6 triệu USD (hơn 108 tỷ đồng) về giá trị tác động truyền thông cho hãng. Khi cô đăng tải sự kiện này trên trang cá nhân, số tiền trên tăng thêm 2,6 triệu USD (61,6 tỷ đồng).

Jennie

Jennie có khả năng khiến những món đồ cực kỳ đơn giản trở thành mốt và được lan truyền mạnh mẽ. Trong buổi trình diễn ca khúc Solo năm 2018, nữ ca sĩ gắn đầy kẹp lên tóc ở hai bên mặt.

Ngay lập tức, sự chú ý đổ dồn vào chiếc kẹp tóc đơn giản - món đồ vô cùng quen thuộc với các cô gái. Thậm chí, nhiều người gọi đây là mốt "kẹp tóc của Jennie".

Từ nhỏ, Jennie vốn yêu thích thời trang, đặc biệt là Chanel, SCMP nhận định. Cô thể hiện sự trung thành bằng việc mặc trang phục của hãng từ thời điểm Blackpink bắt đầu nổi tiếng.

Khi Chanel khai trương cửa hàng đầu tiên tại Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2019, Jennie kết hợp cùng Pharrell Williams trình diễn bản cover ca khúc Can't Take My Eyes Off You.

Với cương vị đại sứ thương hiệu Chanel, nữ ca sĩ sở hữu vô số món đồ từ nhà mốt, ngay cả khi chúng chưa được ra mắt trên sàn diễn thời trang.

Jennie nổi tiếng với danh xưng "cây Chanel sống" (Ảnh: Harper's Bazaar, Chanel, Getty).

Jennie bắt tay cùng Chanel trong chiến dịch "Coco Crush" gần đây và thu về 1,7 triệu USD (40,2 tỷ đồng) chỉ sau 2 tuần. Launchmetrics cho biết, sự xuất hiện của cô trên hàng ghế đầu trong buổi diễn Chanel vào tháng 9 năm ngoái, ước tính đã mang lại 3,6 triệu USD (85,2 tỷ đồng).

Jennie yêu thích phong cách cổ điển, quý phái của những quý cô Paris, Pháp. Nữ ca sĩ nâng tầm cho những chiếc áo khoác, chân váy vải tweed (kỹ thuật dệt đan chéo sợi) đặc trưng của Chanel. Bên cạnh đó, cô cũng rất phù hợp với cardigan (áo len dệt hở trước ngực), váy ngắn nhỏ.

Cùng với sự quyến rũ, Jennie còn thể hiện tốt phong thái sang trọng. Điều này thu hút sự chú ý từ các hãng thời trang cao cấp. Cô trở thành thần tượng Hàn Quốc đầu tiên làm người mẫu cho thương hiệu trang sức Boucheron.

Rosé

Rosé nổi tiếng với phong cách cá tính và độc đáo. Gu thời trang của cô mang nét sắc sảo, nữ tính pha chút táo bạo. Giọng ca On The Ground không ngại thử nghiệm các xu hướng khác nhau.

Rosé có sở trường biến bộ trang phục đơn giản trở nên sang trọng. Phong cách ngày thường của nữ ca sĩ gắn liền với áo hoodie (áo nỉ kèm mũ trùm đầu), quần jeans cạp cao và áo thun crop top (áo dáng ngắn, để lộ phần eo).

Vẻ ngoài quyến rũ của Rosé trên thảm đỏ "Liên hoan phim Cannes 2023" (Ảnh: Getty).

Góp mặt trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5, Rosé diện váy dạ hội màu đen từ nhà mốt Saint Laurent. Bài đăng của cô mang về giá trị truyền thông khoảng 6,6 triệu USD (hơn 156 tỷ đồng) cho thương hiệu.

Thành viên Blackpink là người tạo ra giá trị truyền thông cao nhất vào thời điểm đó.

Năm 2020, Rosé trở thành đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, lần đầu tiên sau 59 năm nhà mốt thành lập. Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello đã mô tả Rosé là "cô gái Saint Laurent của tương lai".

Đồng hành cùng Vaccarello, Rosé trở thành thần tượng Kpop đầu tiên tham dự Met Gala 2021 - sự kiện thời trang danh giá bậc nhất hành tinh. Cùng năm này, nữ ca sĩ được hãng trang sức Tiffany & Co. chọn làm đại sứ toàn cầu.

Alexandre Arnault nhận xét về Rosé: "Cô ấy đã giới thiệu những bộ sưu tập của Tiffany & Co. đến cộng đồng người hâm mộ. Thông qua sự hợp tác giữa chúng tôi, Tiffany & Co. có thể tiếp cận đối tượng khách hàng mới trên toàn cầu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì hợp tác với cô ấy".

Lisa

Từ khi ra mắt cùng Blackpink, Lisa đã chứng tỏ mình là "tắc kè hoa" về thời trang. Cô có những khoảnh khắc quyến rũ trên thảm đỏ, đồng thời gu thời trang đường phố cũng rất đa dạng, nhiều màu sắc.

Lisa là đại sứ toàn cầu của Celine và Bulgari. Tương tự 3 thành viên khác trong Blackpink, Lisa mang lại doanh thu rất lớn cho các thương hiệu cô làm đại sứ.

Hồi đầu năm, Lisa kết hợp cùng Bulgari ra mắt chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn. Launchmetrics nhận định, chỉ trong một tuần, chiến dịch thu được 3,3 triệu USD (78,1 tỷ đồng) về giá trị tác động truyền thông.

Lisa chia sẻ về chiến dịch trên trang cá nhân của cô, điều này mang lại cho thương hiệu thêm 1,5 triệu USD (35,5 tỷ đồng).

Lisa có khả năng kết hợp khéo léo giữa những món đồ bình dân đơn giản với xa xỉ. Mặt khác, cô biết cách làm nổi bật bộ trang phục đơn giản bằng phụ kiện mang sắc màu đối lập.

Lisa biến hóa đa dạng với nhiều phong cách khác nhau (Ảnh: CR Fashion Book, Getty, Harper's Bazaar).

Ngoài thời trang, Lisa còn mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu ở mảng làm đẹp. Cô đã ký bản hợp đồng trị giá hàng triệu USD với hãng mỹ phẩm MAC. Tháng 10/2020, nữ ca sĩ trở thành thần tượng Kpop đầu tiên làm gương mặt đại diện cho MAC. Đến tháng 11 cùng năm, cô ra mắt bộ sưu tập mỹ phẩm của riêng mình.