Beckham sẽ "chi mạnh" cho hôn lễ cậu hai, sau khi chịu "lép vế" vì cậu cả?

Bạn gái của Romeo được nhà Beckham yêu quý hơn vợ của Brooklyn?

Nhà Beckham có ba cậu con trai, "cậu cả" Brooklyn đã lấy vợ, "cậu hai" và "cậu ba" đều đã có bạn gái. Riêng "cậu hai" Romeo (19 tuổi) đã gắn bó bên cô bạn gái người mẫu được 4 năm.

Mới đây, ngay sau khi hôn lễ của "cậu cả" Brooklyn được tổ chức xong xuôi, cựu danh thủ David Beckham đã gặp gỡ cha mẹ và anh trai của người mẫu Mia Regan - bạn gái lâu năm của "cậu hai" Romeo. Cuộc gặp gỡ vừa diễn ra tại Mỹ.

David Beckham đã tiếp đón những người thân trong gia đình của Mia Regan tại sân vận động của câu lạc bộ bóng đá Inter Miami, nơi David Beckham vừa là chủ tịch vừa là người đồng sở hữu câu lạc bộ. Bức ảnh kỷ niệm chụp tại cuộc gặp này cho thấy sự thân mật, vui vẻ giữa David Beckham và những thành viên trong gia đình Mia Regan.

Ngay lập tức, những đồn đoán rằng Romeo Beckham cũng sắp lấy vợ bắt đầu dấy lên. Trước nay, David Beckham và Victoria Beckham chưa từng có bất cứ bức ảnh nào chụp lại khoảnh khắc gặp gỡ thân mật với cha mẹ của cô con dâu cả Nicola Peltz. Thực tế, chưa có bức ảnh nào như vậy được David và Victoria Beckham đăng tải lên tài khoản mạng xã hội.

Trong khi đó, ngay sau hôn lễ của Brooklyn, David Beckham liền "phấn chấn" đăng ảnh chụp với gia đình của Mia Regan, điều này khiến nhiều người cho rằng đây là một động thái có hàm ý.

Trong khi cô con dâu cả Nicola Peltz xuất thân gia thế, là con gái của doanh nhân tỷ phú USD, luôn thể hiện cá tính riêng mạnh mẽ, thì Mia Regan có xuất thân giản dị hơn nhiều, và Mia lại được lòng gia đình Beckham bởi sự vui tươi, hòa đồng.

Thực tế, "dâu trưởng" Nicola không thường xuyên xuất hiện bên gia đình Beckham trong những kỳ nghỉ ngay cả khi cô đã đính hôn với Brooklyn (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế, "dâu trưởng" Nicola không thường xuyên xuất hiện bên gia đình Beckham trong những kỳ nghỉ ngay cả khi cô đã đính hôn với Brooklyn. Nicola luôn thể hiện phong cách sống đề cao sự tự do cá nhân và không hề tìm cách "lấy lòng" nhà chồng. Điều này cũng dễ hiểu bởi cô là một nữ diễn viên xinh đẹp, có xuất thân giàu có, sự tự tôn là điều được thể hiện rất rõ ở cô gái này.

Ngược lại, Mia luôn vui vẻ góp mặt trong những kỳ nghỉ của nhà Beckham và thể hiện sự thân mật, gắn bó như một thành viên đích thực trong gia đình. Cô được mọi người đón nhận và bản thân cô cũng luôn tỏ ra vui vẻ, thoải mái khi ở bên gia đình bạn trai.

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và câu chuyện về chiếc váy cưới

Nhà thiết kế thời trang Victoria từng thể hiện rằng cô rất yêu mến Nicola và tin rằng chính Nicola đã giúp Brooklyn bĩnh tĩnh lại, sống chậm lại trong chuyện tình cảm. Trước đó, vợ chồng nhà Beckham đã rất lo sợ rằng Brooklyn sẽ bị tác động tâm lý nặng nề, khi bị đánh giá là gã trai trẻ chỉ biết đến chuyện tình trường, hẹn hò bạt mạng và trải qua vô số cuộc tình chóng vánh hời hợt.

Nhà thiết kế thời trang Victoria (trái) từng thể hiện rằng cô rất yêu mến Nicola (Ảnh: Daily Mail).

Việc thấy Nicola có thể làm thay đổi con trai mình giúp Victoria cảm thấy an tâm. Hơn thế, Nicola là một mối "quá đẹp" dành cho Brooklyn, bởi cô chắc chắn không cần ở bên Brooklyn để "dựa hơi", để có danh tiếng, thu hút sự chú ý hay vì vấn đề tiền bạc. Nicola là nàng công chúa hoàn hảo, bởi cô vừa xinh đẹp, vừa xuất thân gia thế, là con gái út của một doanh nhân tỷ phú USD.

Trong một cuộc phỏng vấn, nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham đã hết lời khen ngợi Nicola: "Chúng tôi không thể mong đợi Brooklyn gặp được một cô gái nào hoàn hảo hơn thế. Đôi trẻ rất hạnh phúc. Nicola là một cô gái tuyệt vời, ngọt ngào và nhân hậu. Cô gái này còn rất đáng yêu và ấm áp.

Một trong những chuyện tốt lành đã đến với gia đình chúng tôi, đó là việc Brooklyn tìm thấy người bạn đồng hành lý tưởng, đó là cô gái mà con muốn dành cả cuộc đời để ở bên. Trong thời điểm hiện tại, khi có quá nhiều điều không chắc chắn xảy ra trong cuộc sống và mọi thứ có vẻ u ám, chúng tôi đón nhận tin vui này và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, phấn khích".

Vậy nhưng, về sau, chính sự tự tin và tính cách quá độc lập của Nicola lại khiến cô phần nào tạo nên khoảng cách với nhà Beckham.

Chi tiết gây bất ngờ gần đây chính là việc Nicola không nhờ mẹ chồng - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham - thiết kế váy cưới cho mình (Ảnh: Daily Mail).

Ngay cả trong hiện tại, khi đã là con dâu của nhà Beckham, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Beckham với Nicola như thế nào vẫn là một điều bí ẩn thu hút sự tò mò của công chúng, bởi không có nhiều hình ảnh và thông tin để người ta thấy rằng Nicola đã thực sự gắn bó gần gũi và là một thành viên đích thực trong nhà Beckham.

Bạn gái của Romeo - người mẫu Mia Regan có mối quan hệ thân mật với Victoria (Ảnh: Daily Mail).

Hơn thế, chi tiết gây bất ngờ gần đây chính là việc Nicola không nhờ mẹ chồng - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham - thiết kế váy cưới cho mình. Nicola lựa chọn di chuyển vài lần giữa Mỹ và Ý để có được chiếc váy cưới ưng ý do nhà mốt danh tiếng Valentino thực hiện.

Lựa chọn của Nicola cho thấy cô quả thực là tiểu thư con nhà tỷ phú, chiếc váy cưới do Valentino thực hiện rất phù hợp với Nicola, khiến cô như thể nàng công chúa cổ tích trong ngày vui của mình, nhưng động thái này lại "động chạm" đến cái Tôi của mẹ chồng, bởi rõ ràng, vị thế một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Victoria Beckham đã bị con dâu "ngó lơ" tuyệt đối.

Trong khi đó, bạn gái của Romeo - người mẫu Mia Regan lại có mối quan hệ thân mật với Victoria. Mia thường xuyên mặc các thiết kế thời trang do thương hiệu Victoria Beckham thực hiện và còn đăng tải nhiều ảnh lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Victoria Beckham cũng đã có những hợp tác trong công việc với Mia và còn đưa Mia cùng đi xem trình diễn thời trang.

Vợ chồng Beckham "chạnh lòng" vì quá "lép vế" trong hôn lễ của con trai?

Hôn lễ xa hoa của Brooklyn và Nicola tiêu tốn 4 triệu USD, tất cả chi phí đều do nhà gái chi ra (Ảnh: Daily Mail).

Hôn lễ của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được tổ chức tại căn biệt thự miền biển nằm ở bang Florida, Mỹ, bất động sản này trị giá hơn 100 triệu USD và là tài sản đã có từ lâu của nhà Peltz. Hôn lễ xa hoa tiêu tốn 4 triệu USD, tất cả chi phí đều do nhà gái chi ra. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm chú ý lớn của các tờ tin tức quốc tế.

Vợ chồng David và Victoria Beckham chắc chắn không thể hoàn toàn thỏa mãn trong hôn lễ của Brooklyn (Ảnh: Daily Mail).

Vậy nhưng, vợ chồng David và Victoria Beckham chắc chắn không thể hoàn toàn thỏa mãn trong hôn lễ của Brooklyn, bởi họ xuất hiện như thể những vị khách tại chính hôn lễ của con trai mình.

Toàn bộ sự kiện được nhà gái lo toan chu tất, gia đình Beckham di chuyển từ Anh sang Mỹ bằng du thuyền để dự cưới, cả nhà lưu lại trên du thuyền tới tận thời điểm một ngày trước khi diễn ra hôn lễ mới lên bờ, để tới biệt thự của nhà gái, tham gia vào tiệc thân mật trước hôn lễ.

Rõ ràng, vai trò của vợ chồng Beckham trong quá trình tổ chức hôn lễ của Brooklyn là không lớn, nhà gái với tiềm lực kinh tế "áp đảo" đã đứng lên tổ chức, sắp xếp tất cả. Trước đó, vợ chồng Beckham vốn đã luôn bị đem ra so sánh về khối tài sản trị giá 450 triệu USD với tổng giá trị tài sản lên tới 1,7 tỷ USD của "ông thông gia" Nelson Peltz.

Đến khi hôn lễ thực sự diễn ra, sự "áp đảo" của nhà gái đã lộ ra quá rõ. Ngay sau hôn lễ của Brooklyn, vợ chồng Beckham liền rời khỏi nước Mỹ, dù thực tế, David Beckham cũng có nhà riêng ở ngay gần nơi tổ chức hôn lễ. Hai vợ chồng Beckham liền đi ra nước ngoài du lịch với nhau, ngay khi trở về Mỹ, David lại lên lịch gặp gỡ tất cả người thân trong gia đình Mia - bạn gái của Romeo.

Trong khi đó, những đăng tải về mối quan hệ khăng khít, gắn bó với con dâu mới hay với nhà thông gia tỷ phú lại không hề được vợ chồng David Beckham đăng tải, dù hiện tại, đáng lẽ ra những mối quan hệ ấy phải thân mật, gần gũi hơn trước nhiều.

Một số nguồn tin cho biết rằng vợ chồng Beckham đã chấp nhận "lép vế" trong quá trình tổ chức hôn lễ của Brooklyn, bởi họ mong hôn sự của con trai cả diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp, trong không khí thuận hòa, nhưng thực sự trong nội tâm, vợ chồng David Beckham không hoàn toàn vui vẻ, thoải mái như họ thể hiện.

Với hôn lễ của những người con khác sau này, nhà Beckham chắc chắn sẽ có cách thể hiện kiểu khác và sẽ "làm chủ cuộc chơi" hơn so với những gì đã thể hiện trong hôn lễ của Brooklyn.

Victoria Beckham ngầm thể hiện thái độ khi con trai dùng tên họ của vợ?

Brooklyn và Nicola thể hiện cách hành xử văn minh khi cả hai cùng quyết định thay đổi tên sau khi kết hôn, cả hai cùng sử dụng tên họ của bên nhà vợ như một tên đệm, họ tự hào về điều này và cùng đề cập trong đăng tải trên mạng xã hội. Brooklyn đã đề cập rõ ràng tên họ mới của vợ chồng mình là "Mr. & Mrs. Peltz Beckham" trong đăng tải trên mạng xã hội.

Victoria có định ngầm đưa ra thông điệp gì không? Victoria có cảm thấy phật ý vì điều gì không? (Ảnh: Daily Mail).

Thậm chí cả Brooklyn và Nicola đều nhanh chóng thay đổi tên tài khoản mạng xã hội bằng tên mới. Nhưng "mẹ chồng" Victoria Beckham dường như không để ý tới tất cả những chi tiết ấy. Trong đăng tải đầu tiên của mình sau hôn lễ, Victoria viết: "Congratulations Mr and Mrs Beckham. Welcome to the family" (Chúc mừng ông bà Beckham. Gia đình chào đón các con).

Động thái thay đổi tên họ của cả Brooklyn và Nicola vốn rất được truyền thông - công chúng quan tâm và đánh giá là một động thái văn minh, tích cực, thể hiện sự tôn trọng của người chồng dành cho người vợ khi bước vào hôn nhân. Nhưng đăng tải của Victoria lại khiến nhiều người cảm thấy có phần khó hiểu.

Victoria có định ngầm đưa ra thông điệp gì không? Victoria có cảm thấy phật ý vì điều gì không? Đó là điều mà nhiều người quan tâm. Dù lời nhắn gửi của Victoria gửi tới vợ chồng con trai rất ngọt ngào, nhưng nhiều fan vẫn cảm thấy đăng tải này khá "lạ". Victoria đã quên mất việc đề cập tới tên họ "Peltz" của con dâu.

Sau đăng tải "lạ" của Victoria, nhiều cư dân mạng đã vào nhắc nhà thiết kế thời trang về việc cô đã quên đề cập tới tên họ của con dâu. Khi Nicola vào hồi đáp lại đăng tải của mẹ chồng, cô bình luận một cách đơn giản, ngắn gọn: "Cảm ơn mẹ!".

Romeo gắn bó với bạn gái đã lâu nhưng sẽ không lấy vợ sớm

Romeo và Mia đã hẹn hò từ năm 2018, như vậy, cặp đôi 19 tuổi đã bên nhau được 4 năm (Ảnh: Daily Mail).

Romeo và Mia đã hẹn hò từ năm 2018, như vậy, cặp đôi 19 tuổi đã bên nhau được 4 năm. Đây quả thực là một sự gắn bó bền chặt đầy ấn tượng giữa hai thanh niên trẻ tuổi đang cùng có sự nghiệp riêng.

Mia và Romeo chưa từng để lộ những lần giận dỗi, hai bên tạo dựng được mối quan hệ tình cảm gắn bó ổn định, điều này rất khác so với "cậu cả" Brooklyn. Trước khi đến với Nicola, Brooklyn đã hẹn hò rất nhiều và liên tục trải qua những cuộc tình đổ vỡ một cách chóng vánh.

Với một chuyện tình gắn bó bền chặt như vậy, liệu Romeo có sớm bước vào hôn nhân khi tuổi đời còn rất trẻ hay không?

Với một chuyện tình gắn bó bền chặt như vậy, liệu Romeo có sớm bước vào hôn nhân khi tuổi đời còn rất trẻ hay không? (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, có nhiều nguồn tin cho biết rằng cặp đôi Romeo - Mia sẽ không sớm bước vào hôn nhân trong nay mai, dù họ gắn bó nghiêm túc và đã tính tới những chuyện tương lai lâu dài với nhau.

Romeo và Mia rất tâm đầu ý hợp, nhưng họ đều còn quá trẻ, cả hai mới chỉ 19 tuổi, họ đều cần dồn sức gây dựng sự nghiệp riêng. Romeo đang theo đuổi sự nghiệp cầu thủ tại Mỹ. Mia có sự nghiệp người mẫu đang lên tại Anh.

Dù vậy, việc cầu hôn và có sự đính ước để thể hiện cam kết gắn bó nghiêm túc là điều sẽ sớm xảy ra. Một số nguồn tin cho biết, Romeo muốn chờ để ngày vui của anh trai diễn ra xong xuôi, mới cầu hôn bạn gái, bởi Romeo không muốn "tranh chấp" sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng dành cho anh trai, giữa lúc Brooklyn trải qua sự kiện trọng đại nhất trong đời.