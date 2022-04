David Beckham tặng quà cưới cho con "lời to" như thế mà còn... "tiếc của"

Trong đăng tải trên mạng xã hội mới đây, David Beckham nói đùa về việc anh cảm thấy tiếc khi tặng vợ chồng cậu con trai cả Brooklyn một chiếc xe hơi quá tuyệt vời (Ảnh: Hello).

Trong đăng tải trên mạng xã hội mới đây, David Beckham nói đùa về việc anh cảm thấy tiếc khi tặng vợ chồng cậu con trai cả Brooklyn một chiếc xe hơi kiểu cổ chạy bằng điện có giá 500.000 USD làm quà cưới.

Hôn lễ của cặp đôi Brooklyn - Nicola vừa diễn ra vào ngày 9/4 vừa qua, chưa đầy nửa tháng sau khi tặng quà cưới, David Beckham đã có đăng tải thể hiện nỗi niềm "tiếc của". Bên cạnh bức ảnh chụp vợ chồng mình chạy thử chiếc xe hơi đắt giá, David Beckham có dòng chia sẻ: "Đáng lẽ ra tôi nên giữ chiếc xe này lại, nó quá tuyệt".

Đăng tải này được David thực hiện vào đúng ngày sinh nhật của bà xã Victoria (17/4), David không quên chúc mừng sinh nhật vợ và đề cập cả tên công ty sửa chữa - lắp ráp xe hơi đã thực hiện chiếc xe mà anh quyết định mua tặng con trai, David đề nghị hãng này "làm ơn" hãy thực hiện cho mình một chiếc tương tự.

Câu "van vỉ" này cũng chỉ là một sự đùa cợt, bởi David Beckham vốn là một cổ đông trong công ty, anh đã chính thức nắm giữ 10% cổ phần của công ty này kể từ năm ngoái.

Bức ảnh chụp vợ chồng David Beckham ngồi bên trong chiếc xe hơi được chụp ở thời điểm cặp đôi đang chạy thử chiếc xe, trước khi trao tặng lại cho vợ chồng con trai cả Brooklyn. Món quà được trao tặng sau ngày diễn ra hôn lễ chính thức, khi những người thân còn lưu lại biệt thự của nhà Peltz để dự tiệc chia tay.

Vợ chồng Brooklyn đã rất phấn khích chạy thử chiếc xe vừa được cha mẹ trao tặng. Thiết kế của chiếc xe gợi nhắc lại hình ảnh vợ chồng Hoàng tử Anh Harry trong ngày diễn ra hôn lễ của cặp đôi hồi năm 2018, khi đó, vợ chồng Hoàng tử Harry cũng ngồi trong một chiếc xe hơi tương tự khi họ xuất hiện tại tiệc chiêu đãi tổ chức sau hôn lễ chính thức.

Vợ chồng Beckham đã cùng nhau chạy thử chiếc xe hơi đời cổ trước khi trao tặng món quà cưới cho vợ chồng cậu con trai cả (Ảnh: Daily Mail).

Vợ chồng Brooklyn phấn khích nhận quà và ngay lập tức lái xe đi một vòng (Ảnh: Daily Mail).

Brooklyn - Nicola: Cặp vợ chồng "Hoàng gia" của showbiz quốc tế?

Sau hôn lễ tiêu tốn 4 triệu USD, cặp đôi Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã phải đối diện với những sự chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, giữa bối cảnh đời sống xã hội hiện tại đang có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh, kinh tế khó khăn, nhiều người rơi vào khốn khó, cùng quẫn...

Sau hôn lễ tiêu tốn 4 triệu USD, cặp đôi Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã phải đối diện với những sự chỉ trích vì chi tiêu hoang phí (Ảnh: Hello).

Biết về những chỉ trích này, Brooklyn và Nicola đã có đăng tải trên mạng xã hội để một lần nữa chính thức khẳng định, về việc gia đình hai bên cùng cô dâu - chú rể đã kêu gọi khách khứa tới dự lễ cưới quyên góp ủng hộ cho người dân ở tại những quốc gia đang xảy ra chiến sự, hay những người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Nicola đề cập trong đăng tải: "Cha của tôi đã nói về điều này trong bài phát biểu của ông tại hôn lễ của chúng tôi. Brooklyn và tôi rất buồn bã trước những gì đang xảy ra trong hiện tại với người dân ở một số quốc gia và chúng tôi đã đề nghị các vị khách hãy quyên góp, ủng hộ cho quỹ từ thiện bằng số tiền mà đáng lẽ họ định chi dùng vào việc mua quà cưới".

Nicola còn chia sẻ một đường link được thực hiện riêng cho sự kiện này, đường link dẫn tới một trang quyên góp từ thiện mà cô dâu - chú rể hy vọng các vị khách sẽ cùng gửi tiền vào đó.

Đường link dẫn tới một dòng thông tin đề cập rằng: "Hãy cùng với Brooklyn và Nicola Peltz Beckham quyên góp giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Mong các bạn cân nhắc tới việc thực hiện hoạt động quyên góp cùng chúng tôi để giúp gây quỹ cho tổ chức từ thiện thực hiện sứ mệnh cứu giúp những con người kém may mắn, chống lại đói nghèo và thúc đẩy công bằng xã hội".

Đăng tải với nội dung tương tự cũng xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của Brooklyn. Mức quyên góp được khuyến khích nằm trong khoảng dao động từ 250 USD tới 10.000 USD, dù vậy, các vị khách có thể toàn quyền tự quyết định về số tiền quyên góp mà họ muốn đưa ra.

Tuyên bố của ông Nelson Peltz về việc gia đình không nhận quà cưới thể hiện sự hào phóng và tầm nhìn của một tỷ phú (Ảnh: Vogue).

Hành động của Brooklyn và Nicola trong việc đề nghị khách khứa quyên góp từ thiện là một động thái giống với hai cặp vợ chồng nổi tiếng của Hoàng gia Anh, đó là vợ chồng Hoàng tử William và vợ chồng Hoàng tử Harry, khi hai cặp đôi này tổ chức hôn lễ.

Trước đây, hai cặp vợ chồng nổi tiếng của Hoàng gia Anh cũng đã gửi tới các khách mời danh sách những quỹ từ thiện mà họ hy vọng các khách khứa sẽ gửi tiền quyên góp tới để ủng hộ, thay cho việc mua quà cưới.

Tại sao những chi tiết liên quan tới hôn lễ của hai cặp đôi nổi tiếng hàng đầu trong Hoàng gia Anh lại xuất hiện trong hôn lễ của Brooklyn và Nicola? Có phải gia đình hai bên và chính bản thân cô dâu - chú rể cũng tự xem mình như một cặp đôi "Hoàng gia" trong giới showbiz quốc tế?

Xét theo khía cạnh nào đó, quả thực, cặp đôi Brooklyn - Nicola cũng có thể xem như một cặp đôi "Hoàng gia" trong giới showbiz quốc tế hiện nay. Brooklyn là cậu con trai cả của gia đình Beckham - một gia đình nổi tiếng đã thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông - công chúng suốt vài thập kỷ qua. Nicola là cô con gái xinh đẹp của một doanh nhân tỷ phú.

Cả Brooklyn và Nicola đều hứng thú với nghệ thuật. Brooklyn theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh và ẩm thực. Nicola đang là diễn viên ở Hollywood. Cuộc hôn nhân của Nicola Peltz và Brooklyn Beckham được đánh giá là giấc mơ cổ tích có thực của hai thanh niên "trai xinh, gái đẹp", xuất thân gia thế, giàu có, vốn "sinh ra ở vạch đích".

David Beckham "lời to" từ hành động tặng quà cưới cho con

Trong động thái tặng quà cưới của nhà Beckham, nhiều người xuýt xoa vì chiếc xe quá đắt, nhưng đó cũng chỉ là một cách "đáp lễ" của nhà trai (Ảnh: Vogue).

Vợ chồng David Beckham tặng một chiếc xế sang kiểu cổ cho vợ chồng con trai cả làm quà cưới. Điều đáng chú ý là tấm biển gắn sau đuôi xe xuất hiện logo của công ty chuyên sửa chữa - lắp ráp xe hơi chạy điện mà David Beckham vừa... mua cổ phần.

Chiếc xe hơi trị giá vào khoảng 500.000 USD (tương đương gần 11,5 tỷ đồng). Ngay khi chiếc xe xuất hiện tại biệt thự "trăm triệu đô" của nhà cô dâu, chiếc xe đã thu hút mọi sự quan tâm chú ý của giới truyền thông.

Sau ngày diễn ra hôn lễ chính thức, khi chỉ còn người thân và khách khứa thân thiết lưu lại biệt thự dự tiệc chia tay, vợ chồng Beckham đã cùng nhau chạy thử chiếc xe hơi đời cổ trước khi trao tặng món quà cưới cho vợ chồng cậu con trai cả.

Vợ chồng Brooklyn phấn khích nhận quà và ngay lập tức lái xe đi một vòng. Đương nhiên, những hình ảnh thú vị này sẽ được các thợ săn ảnh ghi lại và ngay lập tức xuất hiện trên các tờ tin tức quốc tế.

Toàn bộ diện mạo chiếc xe cùng sự xuất hiện của cặp vợ chồng mới cưới được các thợ săn ảnh "chăm sóc" ở từng góc độ, chắc chắn không thiếu góc chụp... đuôi xe khi cặp vợ chồng chạy xe đi xa dần. Ở nơi đuôi xe ấy, có... tấm biển in hình logo công ty sửa chữa - lắp ráp xe hơi mà David đang nắm giữ cổ phần.

Nếu có ai lo lắng rằng nhà Beckham đã chi tiêu quá tốn kém cho món quà cưới, thì họ nên suy nghĩ lại. Trong động thái tặng quà cưới của nhà Beckham, nhiều người xuýt xoa vì chiếc xe quá đắt, nhưng đó cũng chỉ là một cách "đáp lễ" của nhà trai, sau khi nhà gái đã chi ra toàn bộ số tiền tổ chức hôn lễ, ước tính vào khoảng 4 triệu USD (tương đương 91 tỷ đồng).

Ngay sau hôn lễ của con trai cả Brooklyn, vợ chồng David Beckham liền đi nghỉ ở Bahamas nhân dịp sinh nhật Victoria (Ảnh: Hello).

Không những thế, David Beckham còn có cơ hội quảng bá về một hạng mục đầu tư mới của mình. Quả thực, bỗng nhiên truyền thông - công chúng đều đồng loạt tìm hiểu về hình ảnh logo xuất hiện ở tấm biển gắn nơi đuôi xe. Bỗng nhiên, công ty nơi Beckham góp vốn được nhắc tới trên khắp các tờ tin tức quốc tế.

"Brand it like Beckham!" (Làm thương hiệu như Beckham) là dòng tít của tờ tin tức Daily Mail (Anh) khi đề cập tới động thái tặng quà cưới của nhà Beckham, dòng tít này lấy cảm hứng từ tên của bộ phim "Bend It Like Beckham" (Sút như Beckham" (2002). Giờ đây, David Beckham còn nhắc trực diện tới tên công ty thực hiện chiếc xe trong một đăng tải mới trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Quả thực, Beckham đã kết hợp khéo léo nhiều mục đích trong một món quà cưới xa xỉ, hào nhoáng, vừa để đáp lễ nhà gái, vừa trưng trổ được với truyền thông - công chúng quốc tế, và vừa dẫn dắt dư luận để mọi người biết tới một hạng mục đầu tư mới của mình. Các tờ tin tức đều nhận định rằng Beckham đã tạo nên một cú hích rất giá trị cho tên tuổi của công ty sửa xe mà anh góp vốn.