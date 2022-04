David Beckham "lời to" khi tặng quà cưới cho con: Xem người giàu chi tiền

Dư luận chỉ trích gia đình nhà Beckham và nhà Peltz chi tiêu quá lãng phí

Hôn lễ của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tiêu tốn 4 triệu USD. Sự kiện được đồng tổ chức bởi... 3 công ty tổ chức sự kiện. 3 nhà rạp khổng lồ đã được dựng lên bên bờ biển, nơi có căn biệt thự trị giá hơn 100 triệu USD của nhà cô dâu. Cha mẹ chú rể tặng cho cặp vợ chồng mới cưới chiếc xế sang trị giá vào khoảng 500.000 USD (tương đương gần 11,5 tỷ đồng)...

Ảnh cưới của cặp đôi trẻ tuổi được bán độc quyền cho tờ tạp chí danh tiếng Vogue. Tin tức về hôn lễ xuất hiện trên khắp các trang tin quốc tế. Lễ cưới xa hoa, đình đám, kéo dài trong 3 ngày, với sự tham gia của khoảng 300 vị khách.

Có quá nhiều chi tiết xa hoa, choáng ngợp xuất hiện, khiến một bộ phận dư luận cho rằng dường như gia đình cô dâu - chú rể... "đang sống ở một thế giới khác".

Hiện tại, trên mạng xã hội phương Tây xuất hiện rất nhiều bình luận bày tỏ sự không đồng tình đối với cách chi tiêu của gia đình nhà Peltz và nhà Beckham cho lễ cưới vừa diễn ra. Riêng với số tiền 4 triệu USD (tương đương 91,5 tỷ đồng) đã được chi ra để tổ chức lễ cưới, cư dân mạng cho rằng nhà Peltz đã có thể giúp đỡ được rất nhiều người đang lâm vào cảnh khốn cùng.

Một số cư dân mạng còn nhận định rằng đáng lẽ hai gia đình chỉ nên tổ chức một sự kiện có tính chất thân mật, riêng tư trong nội bộ gia đình, không nên thực hiện một lễ cưới xa hoa, hoành tráng đến như vậy.

Nhưng thực tế, đằng sau động thái "chi mạnh" của nhà Peltz và nhà Beckham là những bài toán kích thích kinh tế, bài toán quảng bá thương hiệu, là cách gây dựng hình ảnh... Họ có thể chi tiêu quá "bạo tay", nhưng chắc chắn không phải những người chi tiêu không mục đích, và càng không chi tiền vô nghĩa.

Nhà Beckham chi tiêu rất khôn ngoan, mỗi đồng chi ra đều có sự tính toán kỹ lưỡng

Vợ chồng David Beckham tặng một chiếc xế sang kiểu cổ cho vợ chồng con trai cả. Điều đáng chú ý là tấm biển gắn sau đuôi xe xuất hiện logo của công ty chuyên sửa chữa xe hơi kiểu cổ mà David Beckham vừa... đóng góp cổ phần.

Chiếc xe hơi trị giá vào khoảng 500.000 USD (tương đương gần 11,5 tỷ đồng). Ngay khi chiếc xe xuất hiện tại biệt thự "trăm triệu đô" nhà cô dâu, nó đã thu hút mọi sự quan tâm chú ý của truyền thông và công chúng.

Vào chủ nhật vừa qua, khi chỉ còn người thân và khách khứa thân thiết lưu lại biệt thự dự tiệc chia tay, vợ chồng Beckham đã cùng nhau chạy thử chiếc xe hơi đời cổ trước khi trao tặng món quà cưới cho vợ chồng cậu con trai cả. Chiếc xe hơi này giống với chiếc xe mà vợ chồng Hoàng tử Anh - Harry đã từng điều khiển khi xuất hiện tại tiệc chiêu đãi sau hôn lễ chính thức.

Vợ chồng Brooklyn phấn khích nhận quà và ngay lập tức lái xe đi một vòng. Đương nhiên, những hình ảnh thú vị này sẽ được các thợ săn ảnh ghi lại và ngay lập tức xuất hiện trên các tờ tin tức quốc tế.

Toàn bộ diện mạo chiếc xe cùng sự xuất hiện của cặp vợ chồng mới cưới được các thợ săn ảnh "chăm sóc" ở từng góc độ, chắc chắn không thiếu góc chụp... đuôi xe khi cặp vợ chồng chạy xe đi xa dần. Ở nơi đuôi xe ấy, có... tấm biển in hình logo công ty sửa chữa xe hơi đời cổ mà David đang góp cổ phần.

Nếu có ai lo lắng rằng nhà Beckham đã chi tiêu quá tốn kém cho món quà cưới, thì họ nên suy nghĩ lại, không nên dạy người giàu cách tiêu tiền và cũng đừng nghĩ rằng mình đã hiểu hết về cách tư duy của người giàu xung quanh đồng tiền.

Trong động thái tặng quà cưới của David Beckham, nhiều người xuýt xoa vì chiếc xe quá đắt, nhưng đó cũng chỉ là một cách "đáp lễ" của nhà trai, sau khi nhà gái đã chi ra toàn bộ số tiền tổ chức hôn lễ vào khoảng 4 triệu USD.

Không những thế, David Beckham còn có được cơ hội quảng bá về một hạng mục đầu tư mới của mình. Quả thực, bỗng nhiên truyền thông - công chúng đều đồng loạt tìm hiểu về hình ảnh logo xuất hiện ở tấm biển gắn nơi đuôi xe. Bỗng nhiên, công ty sửa xe nơi Beckham góp vốn được nhắc tới trên khắp các tờ tin tức quốc tế.

"Brand it like Beckham!" (Làm thương hiệu như Beckham) là dòng tít của tờ tin tức Daily Mail (Anh), lấy cảm hứng từ tên phim "Bend It Like Beckham" (Sút như Beckham" (2002).

Quả thực, Beckham đã kết hợp khéo léo nhiều mục đích trong một món quà cưới xa xỉ, hào nhoáng, vừa để đáp lễ nhà gái, vừa trưng trổ được với truyền thông - công chúng quốc tế, và vừa dẫn dắt dư luận để mọi người biết tới một hạng mục đầu tư mới của mình.

"Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền", "đừng lo người giàu chi tiền dại"...

"Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền", "đừng lo người giàu chi tiền dại"..., đã có nhiều bình luận như vậy xuất hiện trên mạng xã hội để phản bác lại những ý kiến chê bai, chỉ trích nhà Peltz và nhà Beckham chi tiêu lãng phí như những kẻ "hợm hĩnh", "trọc phú" giữa bối cảnh đời sống khó khăn hiện nay.

Các tờ tin tức đều nhận định rằng Beckham đã tạo nên một cú hích rất giá trị cho tên tuổi của công ty sửa xe mà anh góp vốn. Beckham đã lựa chọn mua một mẫu xe hơi kiểu cổ do chính công ty này sửa chữa, lắp ráp lại và biến thành một mẫu xe điện.

Ngay lập tức, người ta tra cứu thông tin về giá trị chiếc xe, cách thức tạo ra chiếc xe, rồi trầm trồ trước những chi tiết thông tin kiểu như "chiếc xe này là sản phẩm của hàng nghìn giờ lao động, được thực hiện bởi ê-kíp 120 thành viên của công ty, bao gồm các nhà thiết kế và các kỹ sư lành nghề"...

Ngay sau hôn lễ, CEO kiêm người sáng lập của công ty sửa xe hơi đời cổ - ông David Lorenz liền lên tiếng trước truyền thông về món quà cưới đang thu hút sự chú ý: "Chúng tôi rất vinh dự được là cầu nối giữa công việc và cuộc sống gia đình của David Beckham.

Anh ấy là cộng sự, là nhà đầu tư của chúng tôi và giờ đây chúng tôi được cung cấp sản phẩm chất lượng của mình cho gia đình của anh ấy. Chiếc xe hơi này là món quà cưới hoàn hảo dành tặng cho vợ chồng con trai cả của David, xét trên mọi khía cạnh. Chiếc xe hơi kiểu cổ chạy bằng điện này là một thiết kế biểu trưng cho tương lai tươi sáng, vững bền".

Thực tế, mỗi đồng mà nhà Beckham và nhà Peltz chi ra đều có sự tính toán để đem lại lợi ích cho nhiều bên. Rất nhiều cư dân mạng đã chỉ ra rằng, việc lễ cưới thuê tới 3 công ty tổ chức sự kiện với rất nhiều nhân viên phục vụ có mặt tại sự kiện, đã góp phần đưa lại doanh thu cho các công ty này, giúp nhân sự của các công ty này có việc làm, có thu nhập trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Thực tế, các đơn vị tổ chức sự kiện đã bị ảnh hưởng rất nặng nề vì đại dịch. Một sự kiện như hôn lễ của Brooklyn và Nicola chắc chắn rất được các công ty tổ chức sự kiện đón chờ.

Như vậy, số tiền 4 triệu USD mà nhà Peltz chi ra cho hôn lễ thực tế được luân chuyển trong hoạt động kinh tế tại địa phương, giúp đưa lại những tác động kinh tế tích cực đối với một số doanh nghiệp nhỏ tại nơi này.

Việc bỗng nhiên có hàng trăm khách tới thị trấn miền biển Palm Beach để dự lễ cưới và cần thuê phòng khách sạn để lưu lại ít ngày cũng sẽ giúp cho các khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu... có thêm doanh thu.

"Trong khi nhiều người chỉ trích, "ném đá" nhà Peltz và nhà Beckham, thì trong thực tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Palm Beach có lẽ lại đang ăn mừng và thầm cảm ơn gia đình nhà Peltz, vì thị trấn miền biển bỗng dưng có một sự kiện lớn, thu hút nhiều khách phương xa tới dự, nhiều doanh nghiệp địa phương bỗng có cơ hội làm ăn", một cư dân mạng phân tích.

Một người khác lên tiếng: "Không thể dạy người giàu cách tiêu tiền, chúng ta không phải là họ, họ có những chuẩn mực riêng cần đạt tới trong thế giới của họ. Những gia đình nổi tiếng như nhà Beckham, hay những gia đình giàu có như nhà Peltz, họ không thể "giả vờ" rằng họ nghèo khó và chi tiêu tằn tiện được. Nếu lễ cưới tổ chức thật tiết kiệm, mọi người vẫn sẽ lôi họ ra bình luận mà thôi".

Nhiều người còn cho rằng việc tổ chức hôn lễ trong mơ như vậy chính là tấm lòng mà cha mẹ hai bên dành cho Brooklyn và Nicola.

"Nếu tôi có nhiều tiền như họ, tôi cũng sẽ dành cho con tôi một hôn lễ trong mơ như vậy. Đó chính là tấm lòng của cha mẹ. Hơn thế, cha của cô dâu - chú rể là doanh nhân tỷ phú và cựu danh thủ, họ cần gây dựng hình ảnh và thậm chí có cả những hợp đồng quảng cáo được lồng ghép vào sự kiện, chúng ta đâu hiểu hết về thế giới của họ", một cư dân mạng thể hiện sự thông thái.

Cha cô dâu "nhìn xa trông rộng", sớm có nước cờ "cao tay" dập tắt mọi chỉ trích

Giữa bối cảnh đời sống của người dân trên khắp thế giới đang có nhiều biến động, doanh nhân tỷ phú Nelson Peltz dường như biết trước rằng hôn lễ xa hoa của cô con gái út sẽ dễ vấp phải sự chỉ trích từ dư luận. Trong bài phát biểu tại hôn lễ vừa diễn ra vào hôm thứ 7 tuần qua, ông Nelson Peltz đã có một động thái được đánh giá là thấu đáo, giúp xoa dịu mọi sự chỉ trích.

Tuyên bố của ông Nelson Peltz về việc gia đình không nhận quà cưới thể hiện sự hào phóng và tầm nhìn của một tỷ phú (Ảnh: Vogue).

Trong khi cha của chú rể - cựu danh thủ David Beckham rất xúc động khi thực hiện bài phát biểu, cha của cô dâu - doanh nhân tỷ phú Nelson Peltz (79 tuổi, cha của 10 người con, cô dâu Nicola là con gái út của ông) đã giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Vị doanh nhân thực hiện một bài phát biểu ngắn gọn và ấm áp.

Sau cùng, ông tuyên bố rằng, thay vì để khách khứa phải cân nhắc việc tặng quà cưới cho cặp đôi Brooklyn - Nicola, gia đình hai bên mong đợi các vị khách hãy sử dụng số tiền vốn định dùng để mua quà cưới, đem quyên góp cho các quỹ từ thiện hỗ trợ người dân sống tại những quốc gia đang xảy ra chiến sự, hay cho các quỹ từ thiện hỗ trợ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tuyên bố của ông Nelson Peltz thể hiện sự hào phóng và tầm nhìn của một tỷ phú. Ngoài ra, có nhiều nguồn tin cho biết chính nhà gái đã chi ra tất cả chi phí tổ chức hôn lễ. Địa điểm tổ chức lễ cưới cũng là tại biệt thự của nhà gái.

Trong khi vợ chồng Beckham tặng quà cưới cho vợ chồng Brooklyn là một chiếc xế sang có giá vào khoảng 500.000 USD (tương đương gần 11,5 tỷ đồng), nhà Peltz tặng riêng cậu con rể Brooklyn một chiếc dây đeo trang sức dùng để gắn trên phục trang.

Brooklyn đã sử dụng chiếc dây đeo này trong hôn lễ, nó chính là sợi dây đã xuất hiện trong những bức ảnh cưới mà Brooklyn chia sẻ trên mạng xã hội. Món quà nhỏ nhưng có giá trị không nhỏ bởi sợi dây này có gắn những viên kim cương và được nhà gái đặt hàng thực hiện riêng, để làm món quà cưới "tinh tế, nhẹ nhàng" tặng chú rể.