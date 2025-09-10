Diễn viên vào vai tướng phản diện phim Mưa đỏ bất ngờ "hot" là ai?

Mưa đỏ là bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, thời lượng 124 phút, tái hiện sinh động và xúc động cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim khắc họa tinh thần quả cảm, sự hy sinh của các chiến sĩ tuổi đôi mươi, đồng thời tôn vinh khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc. Tác phẩm được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về giá trị nghệ thuật cũng như chiều sâu lịch sử.

Với nội dung hấp dẫn, ngày 7/9, phim Mưa đỏ đã trở thành phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam với doanh thu kỷ lục hơn 551 tỷ đồng, vượt qua mọi dự đoán trước đó của giới chuyên môn.

Diễn viên không cần thử vai, được khen ngợi hết lời khi vào vai tướng lĩnh cấp cao phe phản diện

Khi bộ phim Mưa đỏ ra rạp, vai tướng Ngô Quang - chỉ huy cao cấp bên phía Việt Nam Cộng hòa - của diễn viên Ngô Thành Tá (SN 1990) đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, dù chỉ xuất hiện với thời lượng ngắn.

Hình ảnh diễn viên Ngô Thành Tá trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có ý kiến cho rằng, anh như "sinh ra để vào vai phản diện", hay "mặt búng ra ngụy"... Tất cả đều khen diễn xuất của diễn viên Thành Tá. Bên cạnh đó, có những khán giả bất ngờ nhận ra anh là diễn viên quen mặt trên phim truyền hình.

Ngô Thành Tá tiết lộ rằng, anh đã không thể tham gia buổi casting (thử vai) ban đầu cho phim Mưa đỏ vì bận lịch trình khác. Tuy nhiên, đạo diễn và ê-kíp đã tin tưởng, mời anh đóng vai tướng Ngô Quang mà không cần thử vai.

Nam diễn viên chia sẻ, đây không phải sự ưu ái mà là kết quả của một cơ duyên. Trước đó, anh từng hợp tác với đạo diễn Huyền và một người anh trong đoàn làm phim. Nhờ sự tin tưởng qua những lần hợp tác trước đây, vai diễn này đã đến với Ngô Thành Tá.

“Điều đó có lẽ là cơ duyên để tôi đến với bộ phim này. Tham gia một bộ phim lịch sử Việt Nam là một điều may mắn đối với tôi”, Ngô Thành Tá nói.

Trước khi nhận vai, nam diễn viên đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để hiểu rõ tâm lý và hành động của nhân vật, đặc biệt là hình tượng nhân vật này được lấy cảm hứng từ tướng Ngô Quang Trưởng bên phía Việt Nam Cộng hòa trong lịch sử.

Dù chỉ xuất hiện trong phim tổng cộng vài phút, vai diễn tướng Ngô Quang lại là một tuyến nhân vật quan trọng, mang tính then chốt trong mạch phim. Do vậy, đạo diễn đã trao đổi rất kỹ lưỡng về từng câu thoại, ánh mắt và cử chỉ với diễn viên Ngô Thành Tá để thể hiện trọn vẹn ý đồ của phim.

Nhân vật tướng Ngô Quang trong phim “Mưa đỏ" được khán giả khen ngợi là "gương mặt búng ra phản diện" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vai phản diện cấp cao này cần phải toát lên được khí thế của người chỉ huy, không cần giỏi đánh đấm nhưng phải có sức áp chế cấp dưới. Cùng với đó, bên phía phản diện được trải qua cuộc sống đầy đủ cơm ăn, áo mặc nên ai nấy đều cao to, vạm vỡ. Vì thế, để chuẩn bị cho vai diễn, Ngô Thành Tá đã tập luyện thể hình kỹ càng.

Sau khi phim công chiếu, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã khen ngợi Ngô Thành Tá vì thể hiện tốt nhân vật mà cô mong muốn.

Dù chỉ xuất hiện trên phim tổng cộng vài phút, Ngô Thành Tá không hề tiếc nuối khi vai tướng phản diện của anh ít đất diễn. Ngược lại, anh cảm thấy may mắn vì được góp một phần nhỏ vào tác phẩm điện ảnh lịch sử nước nhà.

Sau khi phim ra mắt, hiệu ứng từ vai tướng Ngô Quang mạnh đến mức anh được nhiều người nhận ra và trêu chọc bằng những câu nói như: "Ê, kẻ địch kìa", hay "gương mặt này đúng sinh ra là để đóng phản diện". Anh hạnh phúc vì công sức đã bỏ ra được mọi người đón nhận.

Ngô Thành Tá cho rằng yếu tố giúp anh tạo ấn tượng với khán giả là việc thể hiện đúng chuẩn vai phản diện và làm tròn vai diễn.

Khi được hỏi rằng nếu tiếp tục nhận vai phản diện, anh có ngại bị "đóng khung" hình tượng hay không, anh khẳng định: "Một diễn viên chuyên nghiệp thì không lo sợ bị "đóng khung" vào một vai diễn, vì mỗi nhân vật phản diện đều có tâm lý và cách thể hiện khác nhau".

Diễn viên Ngô Thành Tá đã tập luyện thể hình chăm chỉ để vào vai tướng Ngô Quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào vai công an hàng trăm tập nhưng không "hot" bằng vài phút đóng vai phản diện

Điều thú vị là trước khi bén duyên với vai diễn này, Ngô Thành Tá là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam qua hàng trăm tập phim trong những vai diễn chính diện, điển hình là các vai cảnh sát, công an.

"Khán giả thân quen nói đùa với tôi rằng, đóng một nghìn lần vai công an, cảnh sát, không ai biết tôi là ai. Nhưng khi đóng vai phản diện một lần, cả nước lại biết đến”, nam diễn viên Ngô Thành Tá hài hước nói.

Thực tế, con số 1.000 lần diễn vai công an chỉ là cách nói ví von, nhưng anh thừa nhận mình đã đóng khoảng vài trăm tập phim với vai trò cảnh sát, công an, trong đó có cả vai diễn mặc cảnh phục lẫn cảnh sát chìm.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2009, đến nay Ngô Thành Tá đã có gần 15 năm trong nghề.

Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi bật như: Thám tử tình yêu, Mẹ trùm, Dừng bước giang hồ, Bí mật hai thế giới, Vũ điệu giữa bầy sói... và cả phim điện ảnh như Chìa khóa trăm tỷ.

Tuy nhiên, có thể nói, chỉ đến khi tham gia Mưa đỏ, hình ảnh của anh mới thực sự được biết đến rộng rãi.

Khi được hỏi rằng liệu có chạnh lòng khi đã đóng vai chính diện là công an, cảnh sát trong nhiều năm nhưng không được biết đến nhiều bằng việc đóng vai phản diện trong vài phút, diễn viên Ngô Thành Tá trả lời rằng anh không nghĩ như thế.

Anh chia sẻ: "Đó là điều bình thường và không có gì chạnh lòng cả. Có thể vai này không được khán giả yêu thương, nhưng một vai diễn khác ít "đất diễn" lại được đông đảo khán giả cả nước yêu thích".

Diễn viên Ngô Thành Tá thường vào vai công an, cảnh sát. Anh đã đóng hàng trăm tập phim với dạng vai này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi làm nghề diễn viên, tôi đã xác định sẽ không chọn vai diễn chính diện hay phản diện. Tôi nghĩ, quan trọng là mình có thích hợp để diễn và diễn tốt nhất hay không", anh bày tỏ.

Thành công của Mưa đỏ đã tác động tích cực đến cuộc sống của diễn viên, mang lại nhiều cơ hội mới và sự hạnh phúc vì được khán giả quan tâm.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Ngô Thành Tá cũng đã từng đảm nhận vai phản diện, nhưng đây là lần đầu tiên anh đóng một nhân vật lịch sử với tầm vóc lớn như vậy.

Anh thừa nhận đã có một chút lo lắng. "Tôi tự hỏi, không biết khán giả có ghét mình không, vì tính chất của nhân vật mà tôi đóng trong phim. Dẫu vậy, tôi vẫn nhận lời vào vai", anh kể.

Là một người kính trọng nghiệp diễn, anh Ngô Thành Tá khẳng định rằng, một diễn viên phải đóng vai phản diện thành công đến mức khán giả "ghét" thì đó mới là một điều hạnh phúc.

"Nếu mình diễn vai ác mà người ta không ghét thì đó là sự thất bại. Khi lên mạng thấy khán giả bình luận là "nhìn mặt anh búng ra ngụy", tôi thấy rất dễ thương. Tôi biết ơn vì khán giả hiểu rằng đây là vai diễn, dù có không ưa vai diễn thì vẫn yêu thương tôi", Thành Tá cho hay.

Nếu được chọn vai diễn yêu thích nhất trong phim Mưa đỏ, diễn viên Ngô Thành Tá chọn vai Tạ. "Tôi nghĩ đó là một vai diễn hấp dẫn mà mọi diễn viên đều muốn được trải nghiệm", anh thổ lộ.

Hình ảnh gia đình diễn viên Ngô Thành Tá (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về cuộc sống riêng, Ngô Thành Tá đã kết hôn và có con. Do đặc thù công việc, nam diễn viên thường xuyên phải xa nhà, gia đình là hậu phương vững chắc để anh yên tâm đóng phim.